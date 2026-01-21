Ολυμπιακός- Μπάγερ 2-0: Θρυλική βραδιά στο δρόμο για την πρόκριση

Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε! Στο “πύρινο” Καραϊσκάκης οι ερυθρόλευκοι… έλιωσαν τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, επικρατώντας 2-0 για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League και βλέπουν το όνειρο της πρόκρισης να μπορεί να γίνει πραγματικότητα στο Άμστερνταμ.

Ηταν η 149η νίκη του στην Ευρώπη!



Με το “καλησπέρα” ο Ολυμπιακός άναψε φωτιά στην έδρα του. Μόλις στο 2′ ο Κοστίνια με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ροντινέι έβαλε σε θέση οδηγού την ομάδα του.

Οι ερυθρόλευκοι άντεξαν στην πίεση, είχαν σε καταπληκτική ημέρα τον “γίγαντα” Τζολάκη και πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους κατάφεραν να κάνουν το 2-0 με υποδειγματικό τελείωμα του Ταρέμι στο 45+1′, με τον Ροντινέι να έχει και δεύτερη ασίστ. Στο δεύτερο μέρος οι Πειραιώτες υπερασπίστηκαν τα κεκτημένα, με τον τερματοφύλακά τους να συνεχίζει να πραγματοποιεί μεγάλες αποκρούσεις.



Ο Ολυμπιακός έφτασε τους οκτώ βαθμούς, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη του. Πλέον, πηγαίνει για τη μεγάλη μάχη στο Άμστερνταμ την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου (22:00) απέναντι στον Άγιαξ. Εκεί θα παλέψει για το διπλό, που οδηγεί στην πρόκριση στα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον ιδανικό τρόπο για τον Ολυμπιακό. Ο Ροντινέι εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Κοστίνια πήρε την κεφαλιά στο ύψος της μικρής περιοχής και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μόλις στο 2ο λεπτό. Οι ερυθρόλευκοι έκαναν αυτό που επίτασσε ένα τέτοιο παιχνίδι. Υψηλή πίεση στο μέγιστο τέμπο και αλληλοκαλύψεις, όταν οι Γερμανοί έτρεχαν στη μετάβαση, ειδικά από τα άκρα.

Όπως ήταν φυσικό, η Werkself έγινε απειλητική. Πήρε την κατοχή, όμως έπεσε πάνω στον εκπληκτικό Τζολάκη, αλλά και έναν μαχητικό Ολυμπιακό συνολικά, που πάλευε να διορθώσει το όποιο λάθος. Από κόρνερ από τα αριστερά, ο Κουάνσα στο δεύτερο δοκάρι πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Πιρόλα επενέβη και η μπάλα στρώθηκε στον Μπαντέ που εκτέλεσε, με τον Τζολάκη να κάνει σπουδαία επέμβαση.

Στο 16′ χρειάστηκε και πάλι ο τερματοφύλακας των ερυθρόλευκων. Ο Βάθκεθ έκανε κίνηση από δεξιά και πάσαρε στον Φερντάντες, ο οποίος τον ξαναβρήκε με όμορφη κάθετη μέσα στην περιοχή και ο Ισπανός πλάσαρε με το δεξί, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να διώχνει σε κόρνερ. Λίγο αργότερα, ένα σουτ του Άντριχ έφυγε λίγο έξω.



Στο 25′ οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στο γκολ. Ο Μπαντέ έκανε το παράλληλο γύρισμα από αριστερά, ο Κοφάν πετάχτηκε, έκανε την προβολή στη μικρή περιοχή, αλλά δεν πρόλαβε να τη βρει γεμάτα, με αποτέλεσμα η μπάλα να φύγει έξω. Στο 36′ ο Γκριμάλντο πλάσαρε στην κίνηση με φάλτσα με το αριστερό από το ύψος της μεγάλης περιοχής, ο Τζολάκης έπεσε στη δεξιά του γωνία και απέκρουσε. Στο 44′ η Λεβερκούζεν έδειξε ξανά τα “δόντια” της σε μία πολιορκία. Ο Μάζα έκανε το γύρισμα, ο Βάθκεθ έβαλε πλάτη τον Ορτέγκα, πλάσαρε, όμως αστόχησε. Ένα λεπτό αργότερα, ο Τζολάκης σταμάτησε τον Κοφάν από κοντά.

Εφόσον ο Ολυμπιακός κράτησε το μηδέν, λίγο πριν από το τέλος του πρώτου μέρους διπλασίασαν τα τέρματά τους, βάζοντας “φωτιά” στο Καραϊσκάκης. Οι ερυθρόλευκοι έφυγαν ταχύτατα στη μετάβαση, μετά από απομάκρυνση του Έσε. Ο Ροντινέι πήρε κάποια μέτρα, έβγαλε τον Ταρέμι στην πλάτη των Γερμανών. Ο Ιρανός στράικερ έκανε υποδειγματικό πλασέ για το 2-0 στο 45+1′.

Mε το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους και συγκεκριμένα στο 47′ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν, με το διαγώνιο σουτ του Μάζα να περνάει έξω. Οι ερυθρόλευκοι συνέχιζαν να διώχνουν όποια επικίνδυνη μπάλα, που είχε κατεύθυνση προς την περιοχή. Στο 57′ μία απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τσικίνιο πέρασε άουτ.

Στο 63′ υπήρξαν προϋποθέσεις για μία καλή στιγμή. Ο Ορτέγκα πάτησε στην περιοχή από τα αριστερά, προσπάθησε να βρει χώρο, ωστόσο κλείστηκε, η τελική του δεν είχε δύναμη, με την μπάλα να περνάει έξω. Η Λεβερκούζεν συνέχισε να έχει την κατοχή και να επιχειρεί να γίνει απειλητική, όμως οι παίκτες των ερυθρόλευκων έδιναν μεγάλες μάχες για να κρατήσουν το μηδέν.



Στο 74ο λεπτό επέστρεψε και ο Ελ Κααμπί, με το Καραϊσκάκης να τον αποθεώνει. Στο 80′ ο Τζολάκης φώναξε γι’ ακόμη μία φορά παρών. Οι Γερμανοί βρήκαν με κάθετη μπαλιά στην πλάτη του Ορτέγκα τον Αρτούρ, ο οποίος γύρισε την μπάλα για τον Σικ και εκείνος πλάσαρε στην κίνηση, με τον Κρητικό τερματοφύλακα να κρατά το 2-0. Η πίεση ατόνησε, η άμυνα του Ολυμπιακού έδιωχνε κάθε μεταβίβαση της Λεβερκούζεν και το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τους ερυθρόλευκους να πανηγυρίζουν με τον κόσμο τους τεράστια νίκη.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα (74′ Μπιανκόν), Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης (73′ Γκαρθία), Μαρτίνς (79′ Μπρούνο), Τσικίνιο (82′ Σιπιόνι), Ρόντινεϊ, Ταρέμι (74′ Ελ Κααμπί).

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιχ, Άντριχ, Μπαντέ, Κουανσά, Γκαρσία, Φερνάντες, Γκριμάλντο, Βάθκεθ (58′ Τίλμαν), Ποκού (81′ Κούλμπριθ), Μάζα (70′ Αρτούρ), Κοφάν (70′ Σικ).