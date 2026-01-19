«Ιω. Ασημακόπουλος»: Η Πάτρα πέτυχε την αποστολή της

Η Πάτρα πέτυχε και στη φετινή αποστολή της να αναδείξει το δυνατό σήμερα και το ελπιδοφόρο αύριο της επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Με πολλή φροντίδα και σωστή οργάνωση πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο 17 και 18/01 το 14ο αναπτυξιακό τουρνουά της και άφησε ικανοποιημένες όλες τις αποστολές.

Το όπεν Πανελλήνιο Πρωτάθλημα «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» φιλοξενήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο “Κώστας Πετρόπουλος” στο Κουκούλι. Ήταν το 4ο της σεζόν, το εναρκτήριο στο 2026 και με 156 παιδιά από 47 σωματεία (μόνο δύο ήταν οι απουσίες της τελευταίας στιγμής) πρόσφερε συγκινήσεις στις συνολικά περίπου 18 ώρες της αγωνιστικής δράσης.

Με διοργανωτές την Ε.Φ.Ο.Επ.Α., την ΤΕ ΕΦΟΕΠΑ για τη Δυτική Ελλάδα/Πελοπόννησο και την πολύτιμη, γι’ άλλη μια χρονιά, στήριξη του δήμου Πάτρας και αφιερωμένο πάντοτε στη μνήμη του πρώην προέδρου της Τ.Ε. της ομοσπονδίας Ιωάννη Ασημακόπουλου, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή τον Απρίλιο του 2010.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν ο Κωνσταντίνος Μηλικούδης στους εφήβους, η Χριστίνα Τζενίδη στις νεάνιδες, ο Στέφανος Μαυροματάκης στους παίδες, η Αναστασία Μιχάλαρου στις κορασίδες, ο Παναγιώτης-Ρωμανός Μούστος στους παμπαίδες, η Αργυρώ Κουτρουμπά στις παγκορασίδες και ο Μιχαήλ-Γεώργιος Ζαφειρόπουλος στους μίνι παμπαίδες.

Το συνολικό αποτέλεσμα τίμησε και τη μεγάλη ιστορία του event, που άρχισε πριν πάρει τη σημερινή μορφή του ο θεσμός των αναπτυξιακών. Το πρόγραμμα κύλησε χωρίς καθυστερήσεις σε 16 τραπέζια και έκλεισε με συναρπαστικούς τελικούς σε διάφορες κατηγορίες.

Παρόντα συνεχώς τα μέλη της διοίκησης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., που προέρχονται από την Πάτρα, μαζί με τοπικά στελέχη του αθλήματος και εθελοντές φρόντιζαν να ξεπεραστεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Επιπλέον, στο κλείσιμο προέκυψε και σημαντική είδηση για το άθλημα με τον αντιδήμαρχο Αθλητισμού Τάκη Πετρόπουλο να ανακοινώνει ότι σε έναν χρόνο θα είναι έτοιμο νέο αθλητικό κέντρο στην αχαϊκή πρωτεύουσα, το οποίο θα στεγάσει και την επιτραπέζια αντισφαίριση! Θα κατασκευαστεί στην περιοχή των Ιτεών.

Τη δική της αξία για τη διάδοση των αγώνων και του αθλήματος στην περιοχή είχε η μεγάλη ιντερνετική κάλυψη από το κανάλι gre78.tv στο youtube και σε συνεργασία με την Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. Δόθηκε εικόνα απ’ όλους τους αγώνες με δύο ζωντανές ροές το Σάββατο και άλλες δύο την Κυριακή, υπήρχε σπικάζ, ενώ έγινε και ρεπορτάζ με δηλώσεις.

Ο πατρινός πρόεδρος της ομοσπονδίας Παναγιώτης Τζόβολος Τζόβολος, ο β’ αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου Νίκος Φιλιππακόπουλος και ο ομοσπονδιακός προπονητής στην πόλη Σωτήρης Ζήκος μίλησαν για την ιστορία του πρωταθλήματος, ανέλυσαν τη χρησιμότητά του μέσα από διάφορες πλευρές και φυσικά αναφέρθηκαν στον Ιωάννη Ασημακόπουλο, ο οποίος υπήρξε σημαίνων παράγοντας της αχαϊκής επιτραπέζιας αντισφαίρισης και πρόσφερε πολύ και σε σωματειακό επίπεδο ως πρόεδρος στην Παγώνα Πάτρας.

ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Οι Στέφανος Μαυροματάκης (1ος) και Σπύρος Φουσέκης (3ος) και οι δυο του Ίκαρου Καστριτσίου στην κατηγορία των παίδων

Η Μαρία Ψαρρού (Ποσειδών Λουτρακίου) 2η στις Παγκορασίδες

Φοβερή εξέλιξη είχε ο τελικός των μίνι παμπαίδων, όπου αναμετρήθηκαν δύο ταλεντάκια από την Πάτρα. Ο Μιχαήλ-Γεώργιος Ζαφειρόπουλος (ΑΣΕΑ Άνοδος Πατρών) βρέθηκε να χάνει 2-0 από τον Αλέξανδρο Φουσέκη ( (Ίκαρος Καστριτσίου)και έφτασε στην ανατροπή με 3-2 σετ (11-13, 10-12, 11-9, 11-9, 11-6).

Οι νικητές και οι νικήτριες σε κάθε κατηγορία:

ΕΦΗΒΟΙ:

Κωνσταντίνος Μηλικούδης (ΟΕΑ Θεσσαλονίκης)

Παναγιώτης Σκούντζος (ΑΟ Πεύκης)

Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης (ΑΟ Πεύκης)

ΝΕΑΝΙΔΕΣ:

Χριστίνα Τζενίδη (ΧΑΝ Θεσσαλονίκης)

Chen Yudie (ΠΟΚ Έσπερος)

Στέλλα Μαυροματάκη (ΑΟ Άρης 2006)

ΠΑΙΔΕΣ:

Στέφανος Μαυροματάκης (Ίκαρος Καστριτσίου)

Γιώργος Σασσάνης (Τελαμών Σαλαμίνας)

Σπύρος Φουσέκης (ίκαρος Καστριτσίου)

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ:

Αναστασία Μιχάλαρου (ΑΣ Πρόοδος Βουτζά Ραφήνας)

Ανθή Τούλια (ΑΣ Πρόοδος Βουτζά Ραφήνας)

Αφροδίτη-Ιωάννα Σαρικάκη (ΑΣ Πρόοδος Βουτζά Ραφήνας)

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ:

Παναγιώτης-Ρωμανός Μούστος (ΑΣ Πρόοδος Βουτζάς Ραφήνας)

Κυριάκος Ξυδάς (ΑΣΕΑ Καβάλας)

Φίλιππος Χατζήμπεης (Άρης Βούλας)

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ:

Αργυρώ Κουτρουμπά (ΑΟ Ηράκλειο 2001)

Μαρία Ψαρρού (Ποσειδών Λουτρακίου)

Κατερίνα-Φωτεινή Παπαλέξη (ΧΑΝ Θεσσαλονίκης)

ΜΙΝΙ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ:

Μιχαήλ-Γεώργιος Ζαφειρόπουλος (ΑΣΕΑ Άνοδος Πατρών)

Αλέξανδρος Φουσέκης (Ίκαρος Καστριτσίου)

Γιώργος Δημογέροντας (ΑΟ Πεύκης)

Το πρόγραμμα έκλεισε με τις απονομές των επάθλων κι ακριβώς πριν είπαν λίγα λόγια προς τις αποστολές ο Παναγιώτης Τζόβολος και ο Νίκος Φιλιππακόπουλος.

«Για 14η χρονιά τιμήσαμε τη μνήμη ενός ανθρώπου με περισσότερα από 20 χρόνια προσφοράς στο άθλημα. Ο Ιωάννης Ασημακόπουλος υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΦΟΕπΑ, πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής και πρόεδρος σωματείου και πρόσφερε πάρα πολλά στο άθλημα στην περιοχή», τόνισε ο πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Νίκος Φιλιππακόπουλος .

Ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες, τον δήμο Πάτρας και τους χορηγούς, ανανέωσε το ραντεβού για την επόμενη σεζόν και το 15ο όπεν της πόλης «κι ελπίζουμε να διατηρήσουμε αυτή την παράδοση για πολλά χρόνια ακόμα»

Ο Πατρινός πρόεδρος της ομοσπονδίας Παναγιώτης Τζόβολος ευχήθηκε καλή χρονιά με την ευκαιρία του πρώτου αναπτυξιακού για το 2026 και ευχαρίστησε όλες τις αποστολές για την ανταπόκριση, όσους δούλεψαν για το τουρνουά και φυσικά τους υποστηρικτές. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τη διοίκηση της ομοσπονδίας στον μεγάλο χορηγό, τη Λουξ, «εταιρεία που είναι κοντά μας όλα αυτά τα χρόνια και γενικά έχει προσφέρει τα μέγιστα σε όλο τον αθλητισμό της Πάτρας».

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΠΙΤΙ» ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Αργότερα, ο αντιδήμαρχος Τάκης Πετρόπουλος έκανε την αποκάλυψη για το υπό κατασκευή αθλητικό κέντρο όταν κλήθηκε για την απονομή στις νεάνιδες.

«Είμαστε πολύ περήφανοι σαν δημοτική αρχή διότι σε έναν χρόνο από τώρα θα παραδώσουμε στον τοπικό αθλητισμό ένα σπουδαίο αθλητικό κέντρο. Θα έχει επτά προπονητήρια και το ένα από αυτά θα γίνει «σπίτι» του πινγκ πονγκ στην πόλη. Βρίσκεται στην τελική φάση της κατασκευής του και θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα δώσει η ομοσπονδία», υπογράμμισε ο παλιός διακεκριμένος μπασκετμπολίστας, που τέλος χαρακτήρισε τον Ιωάννη Ασημακόπουλο εμβληματικό άνθρωπο του αθλήματος στην Πελοπόννησο.

Απονομές επάθλων έκαναν ακόμα ο προεδρος της ΕΦΟΕπΑ Παναγιώτης Τζόβολος, ο αντιπρόεδρος Νίκος Φιλιππακόπουλος, το μέλος του Δ.Σ. της ομοσπονδίας Δήμητρα Κουμουνδούρου, ο σύμβουλος εκπαίδευσης στον νομό Αχαΐας Μιχάλης Κατσικαδέλης, η εταιρεία Λουξ και ο αντιπρόεδρος της Π.Ε.Π.Ε.Α. Γιάννης Ξουρίδας .

Με τη βοήθεια των χορηγών οι οικοδεσπότες είχαν εξασφαλίσει για τα παιδιά σακούλες με αναψυκτικά, μπανάνες, νερό και σοκολατούχο γάλα. Σάντουιτς και άλλα σνακ δόθηκαν στη γραμματεία και τους διαιτητές. Επίσης, μοιράστηκαν σε όλους τους μετέχοντες αναμνηστικά μπλουζάκια του τουρνουά, που και φέτος πρόσφερε ο μεγάλος χορηγός η εταιρεία Λουξ.

Εκτός από τον μεγάλο χορηγό τη διοργάνωση στήριξαν οι τοπικές εταιρείες:

Λουκουμοποιΐα Σκιαδαρέσης

Τα ξενοδοχεία AIROTEL, Hotel Galaxy,Hotel maison grecque

Γάλα Πρώτο, Ergon Physio Center,

Χορηγοί επικοινωνίας ήταν η Γνώμη και η ιστοσελίδα gnomip.gr