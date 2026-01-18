Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

/

Αλώβητη η Παναχαϊκή, ο Παναιγιάλειος 2-1 στη Θύελλα

Αλώβητη η Παναχαϊκή, ο Παναιγιάλειος 2-1...
Σταθόπουλος Τάσσος
[email protected]

61ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής κατηγορίας

Υστερα από ένα μέτριο παιχνίδι, η Παναχαϊκή πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (0-0) στην έδρα του Πανθουριακού Μεσσηνίας.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Συνοδινός, Σταθόπουλος, Μούλας, Βερβίτας (76’ Ντεντόπουλος), Ξηνταρόπουλος, Γασπαρινάτος (74’ Ορτέντζιος), Σμπόρας, Γερολυμάτος (46’ Συρμής), Πετράτος, Καμπεράι (91’ Αγγελόπουλος), Νιφορόπουλος

Την ίδια ώρα ο Παναιγιάλειος νίκησε 2-1 τη Θύελλα Πατρών Πατρών στο «Φ. Αραβαντινός» και την έβαλε στα πολύ δύσκολα. Νίκη που σηματοδοτεί σπριντ για την άνοδο!

ΘΥΕΛΛΑ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Χρυσανθακόπουλος, Κατριβέσης, Θανόπουλος, Ν. Βλασόπουλος (86’ Παραστατίδης), Αναγνωστόπουλος (74’ Θ. Βλασόπουλος), Θεοδωρακόπουλος (86’ Σουγλέρης), Κ. Κουτσαντώνης (62’ Γιάννος), Σκεπετάρης (74’ Δημητρέλος), Ντίνος.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Περλέσι, Βασιλαντωνόπουλος, Κόκιος, Κολοκοτρώνης (86’ Μαγγίνας), Ντούκας, Καμαρά, Σταυρόπουλος (62’ Μπουρλάκης), Κυριαζής (86’ Γιαννόπουλος), Λιάτος (86’ Παλαιολογόπουλος), Σιάκας, Λαθύρης (67’ Αθανασόπουλος)

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής:

Πανθουριακός – Παναχαϊκή 0-0

Θύελλα Πατρών – Παναιγιάλειος 1-2: 32′ Ντίνος – 2′ Κυριαζής, 82′ Κόκιος

ΑΟ Λουτρακίου – Ζάκυνθος 1-0: 94′ Κατσούκης
Μιλτιάδης – Πανγυθεατικός 4-0: 10′ αυτογκόλ, 23′ Ηλιόπουλος, 68′ Στασινόπουλος, 84′ Δημητρίου
Ερμής Μελιγούς – Πύργος 0-1: 8′ 57′ Μακρής
Πέλοπας Κιάτου – Κόρινθος 1-1: 24′ Β. Ραυτόπουλος – 73′ Ενσιά

Η ΕΠΟΜΕΝΗ

17η Αγωνιστική
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ Κυριακή 25/01/26 15:00
ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ Κυριακή 25/01/26 15:00
ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κυριακή 25/01/26 15:00
Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ Κυριακή 25/01/26 15:00
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. - ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ "ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ" Κυριακή 25/01/26 15:00
Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ Κυριακή 25/01/26 15:00  

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΣ Πύργος 16 29-6 41
Παναιγιάλειος 16 26-13 36
Ζάκυνθος 16 27-11 34
Μιλτιάδης 16 29-14 30
Λουτράκι 16 17-12 24
Κόρινθος 16 26-25 21

==============
Παναχαϊκή 16 21-21 19
Πέλοπας Κιάτου 16 12-25 19
Πανθουριακός 16 18-19 16
Θύελλα Π. 16 15-23 16
Ερμής Μελ. 16 10-25 9
Πανγυθεατικός 16 7-43 2

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΦΕΤΟΣ

Τα φετινά αποτελέσματα της Παναχαϊκής (πέντε νίκες μονο στο πρωτάθλημα σε 16 ματς)...

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ    ΑΓ.   Ν-Ι-Η    ΓΚΟΛ

Γ’ Εθνική     16    5-4-7    21-21

Κύπελλο Ερασ.  1    0-0-1    1-2

Κύπελλο ΕΠΣΑ   1    1-0-0    9-0

Σύνολο        18    6-4-8    31-23

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα 61ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής Παναχαϊκή Θύελλα Πατρών Θύελλα Αίγιο Αιγιάλεια Παναιγιάλειος

Sports