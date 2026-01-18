Αλώβητη η Παναχαϊκή, ο Παναιγιάλειος 2-1 στη Θύελλα

61ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής κατηγορίας
Υστερα από ένα μέτριο παιχνίδι, η Παναχαϊκή πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (0-0) στην έδρα του Πανθουριακού Μεσσηνίας.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Συνοδινός, Σταθόπουλος, Μούλας, Βερβίτας (76’ Ντεντόπουλος), Ξηνταρόπουλος, Γασπαρινάτος (74’ Ορτέντζιος), Σμπόρας, Γερολυμάτος (46’ Συρμής), Πετράτος, Καμπεράι (91’ Αγγελόπουλος), Νιφορόπουλος
Την ίδια ώρα ο Παναιγιάλειος νίκησε 2-1 τη Θύελλα Πατρών Πατρών στο «Φ. Αραβαντινός» και την έβαλε στα πολύ δύσκολα. Νίκη που σηματοδοτεί σπριντ για την άνοδο!
ΘΥΕΛΛΑ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Χρυσανθακόπουλος, Κατριβέσης, Θανόπουλος, Ν. Βλασόπουλος (86’ Παραστατίδης), Αναγνωστόπουλος (74’ Θ. Βλασόπουλος), Θεοδωρακόπουλος (86’ Σουγλέρης), Κ. Κουτσαντώνης (62’ Γιάννος), Σκεπετάρης (74’ Δημητρέλος), Ντίνος.
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Περλέσι, Βασιλαντωνόπουλος, Κόκιος, Κολοκοτρώνης (86’ Μαγγίνας), Ντούκας, Καμαρά, Σταυρόπουλος (62’ Μπουρλάκης), Κυριαζής (86’ Γιαννόπουλος), Λιάτος (86’ Παλαιολογόπουλος), Σιάκας, Λαθύρης (67’ Αθανασόπουλος)
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής:
Πανθουριακός – Παναχαϊκή 0-0
Θύελλα Πατρών – Παναιγιάλειος 1-2: 32′ Ντίνος – 2′ Κυριαζής, 82′ Κόκιος
ΑΟ Λουτρακίου – Ζάκυνθος 1-0: 94′ Κατσούκης
Μιλτιάδης – Πανγυθεατικός 4-0: 10′ αυτογκόλ, 23′ Ηλιόπουλος, 68′ Στασινόπουλος, 84′ Δημητρίου
Ερμής Μελιγούς – Πύργος 0-1: 8′ 57′ Μακρής
Πέλοπας Κιάτου – Κόρινθος 1-1: 24′ Β. Ραυτόπουλος – 73′ Ενσιά
Η ΕΠΟΜΕΝΗ
17η Αγωνιστική
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ Κυριακή 25/01/26 15:00
ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ Κυριακή 25/01/26 15:00
ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κυριακή 25/01/26 15:00
Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ Κυριακή 25/01/26 15:00
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. - ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ "ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ" Κυριακή 25/01/26 15:00
Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ Κυριακή 25/01/26 15:00
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΣ Πύργος 16 29-6 41
Παναιγιάλειος 16 26-13 36
Ζάκυνθος 16 27-11 34
Μιλτιάδης 16 29-14 30
Λουτράκι 16 17-12 24
Κόρινθος 16 26-25 21
==============
Παναχαϊκή 16 21-21 19
Πέλοπας Κιάτου 16 12-25 19
Πανθουριακός 16 18-19 16
Θύελλα Π. 16 15-23 16
Ερμής Μελ. 16 10-25 9
Πανγυθεατικός 16 7-43 2
Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΦΕΤΟΣ
Τα φετινά αποτελέσματα της Παναχαϊκής (πέντε νίκες μονο στο πρωτάθλημα σε 16 ματς)...
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ
Γ’ Εθνική 16 5-4-7 21-21
Κύπελλο Ερασ. 1 0-0-1 1-2
Κύπελλο ΕΠΣΑ 1 1-0-0 9-0
Σύνολο 18 6-4-8 31-23
