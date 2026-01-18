Αλώβητη η Παναχαϊκή, ο Παναιγιάλειος 2-1 στη Θύελλα

Υστερα από ένα μέτριο παιχνίδι, η Παναχαϊκή πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (0-0) στην έδρα του Πανθουριακού Μεσσηνίας.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Συνοδινός, Σταθόπουλος, Μούλας, Βερβίτας (76’ Ντεντόπουλος), Ξηνταρόπουλος, Γασπαρινάτος (74’ Ορτέντζιος), Σμπόρας, Γερολυμάτος (46’ Συρμής), Πετράτος, Καμπεράι (91’ Αγγελόπουλος), Νιφορόπουλος

Την ίδια ώρα ο Παναιγιάλειος νίκησε 2-1 τη Θύελλα Πατρών Πατρών στο «Φ. Αραβαντινός» και την έβαλε στα πολύ δύσκολα. Νίκη που σηματοδοτεί σπριντ για την άνοδο!

ΘΥΕΛΛΑ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Χρυσανθακόπουλος, Κατριβέσης, Θανόπουλος, Ν. Βλασόπουλος (86’ Παραστατίδης), Αναγνωστόπουλος (74’ Θ. Βλασόπουλος), Θεοδωρακόπουλος (86’ Σουγλέρης), Κ. Κουτσαντώνης (62’ Γιάννος), Σκεπετάρης (74’ Δημητρέλος), Ντίνος.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Περλέσι, Βασιλαντωνόπουλος, Κόκιος, Κολοκοτρώνης (86’ Μαγγίνας), Ντούκας, Καμαρά, Σταυρόπουλος (62’ Μπουρλάκης), Κυριαζής (86’ Γιαννόπουλος), Λιάτος (86’ Παλαιολογόπουλος), Σιάκας, Λαθύρης (67’ Αθανασόπουλος)

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής:

Πανθουριακός – Παναχαϊκή 0-0

Θύελλα Πατρών – Παναιγιάλειος 1-2: 32′ Ντίνος – 2′ Κυριαζής, 82′ Κόκιος

ΑΟ Λουτρακίου – Ζάκυνθος 1-0: 94′ Κατσούκης

Μιλτιάδης – Πανγυθεατικός 4-0: 10′ αυτογκόλ, 23′ Ηλιόπουλος, 68′ Στασινόπουλος, 84′ Δημητρίου

Ερμής Μελιγούς – Πύργος 0-1: 8′ 57′ Μακρής

Πέλοπας Κιάτου – Κόρινθος 1-1: 24′ Β. Ραυτόπουλος – 73′ Ενσιά

Η ΕΠΟΜΕΝΗ

17η Αγωνιστική

ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ Κυριακή 25/01/26 15:00

ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ Κυριακή 25/01/26 15:00

ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κυριακή 25/01/26 15:00

Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ Κυριακή 25/01/26 15:00

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. - ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ "ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ" Κυριακή 25/01/26 15:00

Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ Κυριακή 25/01/26 15:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΣ Πύργος 16 29-6 41

Παναιγιάλειος 16 26-13 36

Ζάκυνθος 16 27-11 34

Μιλτιάδης 16 29-14 30

Λουτράκι 16 17-12 24

Κόρινθος 16 26-25 21

==============

Παναχαϊκή 16 21-21 19

Πέλοπας Κιάτου 16 12-25 19

Πανθουριακός 16 18-19 16

Θύελλα Π. 16 15-23 16

Ερμής Μελ. 16 10-25 9

Πανγυθεατικός 16 7-43 2

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΦΕΤΟΣ

Τα φετινά αποτελέσματα της Παναχαϊκής (πέντε νίκες μονο στο πρωτάθλημα σε 16 ματς)...

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ

Γ’ Εθνική 16 5-4-7 21-21

Κύπελλο Ερασ. 1 0-0-1 1-2

Κύπελλο ΕΠΣΑ 1 1-0-0 9-0

Σύνολο 18 6-4-8 31-23