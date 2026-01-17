Ο Προμηθέας έχασε 87-91 από τον Πανιώνιο στην Πάτρα!

Ο Πανιώνιος άντεξε κόντρα στον μαχητικό Προμηθέα και πήρε το ματς-θρίλερ της Πάτρας, επικρατώντας στο Τόφαλος με 91-87 , για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι κυανέρυθροι κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο, όμως οι γηπεδούχοι παρουσίασαν ανταγωνιστικό πρόσωπο στο δεύτερο μέρος, με το ματς να πηγαίνει πόντο-πόντο. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμό στην επίθεση στα τελευταία λεπτά, καταγράφοντας την τρίτη φετινή νίκη στη διοργάνωση.

Από τους νικητές, ο Γουάτσον ήταν εντυπωσιακός με 26 πόντους, πραγματοποιώντας ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο, ενώ μάζεψε 13 ριμπάουντ και μοίρασε μία ασίστ. Παράλληλα, καλή εμφάνιση σημέιωσε και ο Κρούζερ με 21 πόντους και πέντε ριμπάουντ, με τον Τσαλμπούρη να τον ακολουθεί με 11 πόντους.

Η ομάδα του Μάρκοβιτς σημείωσε το δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα στο ελληνικό πρωτάθλημα, βελτιώνοντας το ρεκόρ σε 3-11, ενώ οι Πατρινοί έπεσαν στο 6-8.

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε δυνατά το ματς, με τον Γουάτσον να πρωταγωνιστεί και να φτάνει στους 10 πόντους, στα μέσα του δεκαλέπτου (6-10). Ο Πλώτας έδινε λύσεις στην επίθεση για τον Προμηθέα, με τους γηπεδούχους να πλησιάζουν στους τέσσερις (12-16), όμως οι φιλοξενούμενοι είχαν βρει ρυθμό από την περιφέρεια, ξεφεύγοντας με εννέα πόντους (12-21). Η ομάδα του Σεγκούρα δεν μπορούσε να βρει λύσεις από μακριά, αστοχώντας σε έξι ευκαιρίες, με τον Πανιώνιο να το εκμεταλλεύεται και να κάνει τη διαφορά διψήφια (17-27).

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν ξανά τη διαφορά διψήφια, με τον Γουάτσον να πρωταγωνιστεί στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου, στέλνοντας τον Πανιώνιο στο +11 (23-34).

Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα, με τους Μπαζίνα, Γκρέι και Κόλεμαν να σκοράρουν και μειώνουν στον πόντο για τον Προμηθέα, τρία λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου (37-38). Ωστόσο, η ομάδα του Μάρκοβιτς κατάφεραν άντεξαν στην αντεπίθεση του Προμηθέα, με τους Τσαλμπούρη, Κρούζερ και Γουάτσον να κρατούν μπροστά τον Πανιώνιο με 43-47.

Ο Προμηθέας πήρε το προβάδισμα, στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, με τους Μπαζίνα, Καραγιαννίδη και Κόλεμαν να διαμορφώνουν το 51-49, αναγκάζοντας τον Μάρκοβιτς να πάρει time-out.

Οι Πατρινοί με προσωπικές ενέργειες του Καραγιαννίδη ξέφυγαν με τέσσερις πόντους (55-51), με τον Τέιλορ και Κρούζερ να απαντούν για τον Πανιώνιο και να κάνουν το 55-55. Οι δύο ομάδες πήγαιαν πόντο-πόντο μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου, με τον Πανιώνιο να καταφέρνει να μένει μπροστά με τρεις πόντους (67-70).

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Συμεωνίδης, Μαγκλογιάννης, Λεβεντάκος

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-27, 43-47, 67-70, 87-91

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην επόμενη αγωνιστική ο Προμηθέας θα υποδεθχεί το Μαρούσι (24/1, 16:00), ενώ ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον ΠΑΟΚ (24/1, 18:15).