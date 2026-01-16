Στα δύσκολα άνδρες και γυναίκες της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας

Διπλή αγωνιστική υποχρέωση μέσα στην Πάτρα έχουν την Κυριακή στο Κλειστό γυμναστήριο Κώστας Πετρόπουλος στο Κουκούλι οι ομάδες χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ στα πρωταθλήματα που συμμετέχουν.

Συγκεκριμένα η γυναικεία ομάδα για το πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών θα φιλοξενήσει για την 12η αγωνιστική την ομάδα του Γ.Σ. Παπασιδέρη Κορωπίου με ώρα έναρξης του αγώνα στις 4:30 μ.μ. Η προπονήτρια Βάσω Βουκελάτου καλείται με τις αθλήτριες να ξανά μπουν σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά την διακοπή των αγώνων λόγω των εορταστικών εορτών με ότι αυτό συνεπάγεται.

Η ανδρική ομάδα υποδέχεται για την 8η αγωνιστική της Β΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών στις 6:00 μ.μ. την ομάδα του ΓΑΣ Πολυνίκη Ναυπλίου. Οι αθλητές του προπονητή Γιάννη Παπαγιαννόπουλου μετά το διπλό της περασμένης αγωνιστικής στην Ηλιούπολη καλούνται για ακόμη μια θετική επιτυχία για να τους κρατήσει στα ψηλά του βαθμολογικού πίνακα και στις θέσεις που οδηγούν στην Α2 εθνική κατηγορία ανδρών.

Το γεγονός ότι η ομάδα της Πάτρας είναι η μόνη ομάδα αήττητη στο πρωτάθλημα, αυτό κάνει από μόνο του στον αγώνα της Κυριακής να είναι μονόδρομος η νίκη μια αγωνιστική πριν το φινάλε του α΄ γύρου.

Και τους δύο παραπάνω αγώνες θα διαιτητεύσουν οι Χρόνης – Θεοδοσίου.

Το Δ.Σ. της Ακαδημίας των Σπορ καλεί των φίλαθλο κόσμο του αθλήματος να ενισχύσει την Κυριακή τις προσπάθειες τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών και να απολαύσουν δύο αγώνες χειροσφαίρισης.