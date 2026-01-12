ΠΕΑΚ: Μπάζει πάλι νερά το κλειστό γυμναστήριο!

Απίστευτο και όμως αληθινό! Το κλειστό γυμναστήριο Κώστας Πετρόπουλος στο Κουκούλι μπάζει πάλε νερά, μερικούς μήνες μόλις μετά τις εργασίες στεγανοποίησης για να αν αντιμετωπιστεί «πλημμυρικά» φαινόμενα εντός της εγκατάστασης!

Το Σάββατο το απόγευμα κατά τη διάρκεια των αγώνων βόλεϊ Ερμής Πατρών - Αιγιαλέων και Άθλος - Νέα Ιωνία, η οροφή έσταζε με αποτέλεσμα οι πάγκοι να μετακινηθούν στον αγωνιστικό χώρο, πλησίον του τερέν βόλεϊ και σε κάθε περίπτωση εντός του αγωνιστικού χώρου χάντμπολ.

Πολύ πιο έντονα ήταν τα φαινόμενα στο χώρο των αποδυτηρίων που πλημμύρισαν!

Οι ομάδες έθεσαν το θέμα στη διοίκηση του ΠΕΑΚ Πάτρας.

Μέχρι τότε υπομονή και μέρες ηλιοφάνειας να ευχόμαστε!