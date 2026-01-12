Προμηθέας: Η ψήφος στο ελληνικό ταλέντο!

Ο Προμηθέας ρίχνει το βάρος εδώ και χρόνια στον τομέα της Ακαδημίας, φιλοδοξώντας να χτίσει έναν σταθερό κορμό, από παίκτες που θα δημιουργεί, προκειμένου να στελεχωθεί η πρώτη ομάδα σε βάθος χρόνου.

Αν ρίξει κανείς μία ματιά στο ρόστερ των Πατρινών, το οποίο έχει δηλωθεί στη Stoiximan GBL θα παρατηρήσει κάτι το οποίο δεν συναντάμε συχνά. Από τους 15 παίκτες του ρόστερ, οι 7 είναι ξένοι και οι 8 είναι Έλληνες κάτω των 24 ετών, οι μισοί εκ των οποίων προέρχονται από το πρόγραμμα της Ακαδημίας του συλλόγου.

Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Πλώτας, Άγγελος Λάγιος και Γρηγόρης Πρέκας προέρχονται από τα σπλάχνα της ομάδας, ενώ οι Αντώνης Καραγιαννίδης (σ.σ. ο Ολυμπιακός τον αγόρασε από τον Προμηθέα και τον άφησε εκεί δανεικό), Ευδόξιος Καπετάκης, Γιάννης Κομνιανίδης και Σωτήρης Σταυρακόπουλος είναι ταλαντούχοι αθλητές, οι οποίοι αποκτήθηκαν σε νεαρή και εξελίξιμη ηλικία από τον Προμηθέα.

Νάσος Μπαζίνας και Αντώνης Καραγιαννίδης πρωταγωνιστούν και αποτελούν βασικούς πυλώνες της ομάδας, ενώ ο Νίκος Πλώτας έχει σημαντικό ρόλο και οι Άγγελος Λάγιος, Γρηγόρης Πρέκας, Ευδόξιος Καπετάκης και Γιάννης Κομνιανίδης παίρνουν μικρότερο ή μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής.

Προφανώς είναι σημαντικό η επένδυση στη νέα γενιά να συνδυάζεται και με αποτελέσματα, με το αγωνιστικό πρόσωπο του Προμηθέα να είναι πολύ καλό τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Οι Πατρινοί βρίσκονται στην 5η θέση της Stoiximan GBL με απολογισμό 6 νικών και 6 ηττών, ενώ στοBasketball Champions League έφτασαν έως τα play-in.

Συνεπώς το πάντρεμα της ταλαντούχας νέας γενιάς με ενέσεις ποιότητας από ξένους αθλητές, φαίνεται πως αποδίδει καρπούς για την ομάδα του Κούρο Σεγκούρα, ο οποίος διαδέχθηκε τον Γιώργο Λιμνιάτη στην τεχνική ηγεσία.

Η παραγωγική διαδικασία ξεκινάει από το πρόγραμμα “ΝΟΥΣ” της Ακαδημίας της ομάδας, ενώ έχει δημιουργηθεί η θυγατρική Προμηθέας 2014, η οποία αγωνίζεται στη National League 1. Προπονητής του Προμηθέα 2014, αλλά και τεχνικός διευθυντής της ακαδημίας είναι ο Γιάννης Ντάγιος.

Στόχος της θυγατρικής ομάδας είναι το “ψήσιμο” των παικτών με παιχνίδια και αγωνιστικά λεπτά, ώστε να είναι έτοιμοι όταν χρειαστεί να κάνουν το βήμα για το ανδρικό τμήμα.

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα των Καπετάκη (24.6 πόντοι στη National League 1), Κομνιανίδη και Πρέκα, οι οποίοι αγωνίζονται τόσο στον Προμηθέα 2014, με σαφώς αυξημένο ρόλο, όσο και στη Stoiximan GBL. Φυσικά πέρα από τους αθλητές που πλαισιώνουν ήδη την πρώτη ομάδα, υπάρχουν και εκείνοι που έρχονται τα επόμενα χρόνια, όπως ο Αλέξανδρος Σκληρός και Δημήτρης Πούλος, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στην εφηβική ομάδα του Προμηθέα.

