Ο Προμηθέας Πάτρας έφτασε τα 120 ευρωπαϊκά παιχνίδια

Μέχρι τους «32» του FIBA Basket Champions League έφτασε ο Προμηθέας Πάτρας, που μετά από 8 παιχνίδια αποχαιρέτησε τη διοργάνωση, αποκλεισθείς με δύο ήττες από την Γαλλική Σαλόν Σαονέ.

Ο Προμηθέας σημείωσε 3 νίκες ενώ έχασε 5 φορές, σε μια διοργάνωση στην οποία είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά («8») πρόπερσι.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά η πατρινή ομάδα έφτασε τα 120 ευρωπαϊκά παιχνίδια στην ιστορία της τα περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα της Πάτρας. Έχει 8 συνεχόμενες συμμετοχές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (4 στο Eurocup - 4 στο Champions League).

Είχε ήδη αφήσει στην 2η θέση τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών των 84 αγώνων σε 12 συμμετοχές, η μόνη με ευρωπαϊκό τελικό, στην 3η την Νάπολη Πατρών (η δεύτερη φετινή εκπροσώπηση της Πάτρας στην Ευρώπη, με 67 παιχνίδια σε 15 συμμετοχές στο ποδόσφαιρο άμμου) και στην 4η την Ορμή Λουξ στο χάντμπολ γυναικών, με 58 ματς σε 20 συμμετοχές.

Ο Απόλλων Πατρών έχει 40 παιχνίδια σε 5 συμμετοχές, η ΕΑΠ 36 επίσης σε 5 συμμετοχές, ενώ τα κορίτσια της ΝΕΠ έφτασαν τα 40 ματς σε έξι συμμετοχές.

Αναλυτικά όλα τα παιχνίδια του Προμηθέα στην ευρωπαϊκή του ιστορία:

1. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2018-2019 Οστάνδη Βελγίου - Προμηθέας 84-93

2. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2018-2019 Προμηθέας - Ολύμπια Λιουμπλιάνας 79-77

3. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2018-2019 Μπαϊρόιτ Γερμανίας - Προμηθέας 70-75

4. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2018-2019 Προμηθέας - Μπεσίκτας Τουρκίας 80-72

5. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2018-2019 Στρασμπούργκ Γαλλίας - Προμηθέας 83-78

6. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2018-2019 Νεπτούνας Λιθουανίας - Προμηθέας 82-83

7. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2018-2019 Προμηθέας - Βίρτους Μπολόνια Ιταλίας 85-95

8. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2018-2019 Προμηθέας - Οστάνδη 84-88

9. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2018-2019 Ολύμπια - Προμηθέας 76-80

10. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2018-2019 Προμηθέας - Μπαϊρόιτ 95-83

11. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2018-2019 Μπεσίκτας - Προμηθέας 96-74

12. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2018-2019 Προμηθέας - Στρασμπούργκ 77-64

13. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2018-2019 Προμηθέας - Νεπτούνας 69-82

14. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2018-2019 Βίρτους Μπολόνια - Προμηθέας 98-91

15. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2018-2019 Προμηθέας - Τενερίφη Ισπανίας 69-57

16. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2018-2019 Τενερίφη - Προμηθέας 79-57

17. EUROCUP 2019-2020 Μακάμπι Ριζόν - Προμηθέας 55-88

18. EUROCUP 2019-2020 Προμηθέας - Μονακό Γαλλίας 74-77

19. EUROCUP 2019-2020 Ουλμ Γερμανίας - Προμηθέας 67-70

20. EUROCUP 2019-2020 Προμηθέας - Βίρτους Μπολόνια 78-69

21. EUROCUP 2019-2020 Μόρα Μπανκ Ανδόρας - Προμηθέας 81-91

22. EUROCUP 2019-2020 Προμηθέας - Μακάμπι Ισραήλ 88-77

23. EUROCUP 2019-2020 Μονακό - Προμηθέας 80-59

24. EUROCUP 2019-2020 Προμηθέας - Ουλμ 82-77

25. EUROCUP 2019-2020 Βίρτους Ιταλίας - Προμηθέας 88-75

26. EUROCUP 2019-2020 Προμηθέας - Μόρα Μπανκ 66-80

27. EUROCUP 2019-2020 Μπρέσια Iταλίας - Προμηθέας 63-57

28. EUROCUP 2019-2020 Προμηθέας - Ολντενμπουργκ Γερμανίας 81-70

29. EUROCUP 2019-2020 Προμηθέας - Oυμάνα Βενετίας 66-70

30. EUROCUP 2019-2020 Oυμάνα Βενετίας - Προμηθέας 52-70

31. EUROCUP 2019-2020 Προμηθέας - Μπρέσια 67-56

32. EUROCUP 2019-2020 Ολντενμπουργκ - Προμηθέας 72-97

33. EUROCUP 2019-2020 Προμηθέας - Τόφας Μπούρσα Τουρκίας - Ματαιώθηκε λόγω κορωνοϊού)

34. EUROCUP 2019-2020 Τόφας Μπούρσα - Προμηθέας - Ματαιώθηκε λόγω κορωνοϊού. Στους 8

35. EUROCUP 2020-2021 Προμηθέας - Γκραν Κανάρια Ισπανίας 75-86

36. EUROCUP 2020-2021 Tρέντο Ιταλίας - Προμηθέας 78-51

37. EUROCUP 2020-2021 Mπούρασπορ Προύσας - Προμηθέας 84-93

38. EUROCUP 2020-2021 Προμηθέας - Ναντέρε Γαλλίας 88-72

39. EUROCUP 2020-2021 Γκραν Κανάρια - Προμηθέας 98-83

40. EUROCUP 2020-2021 Προμηθέας - Τρέντο 80-89

41. EUROCUP 2020-2021 Ναντέρε - Προμηθέας 91-70

42. EUROCUP 2020-2021 Ολύμπια Λιουμπλιάνας - Προμηθέας 77-73

43. EUROCUP 2020-2021 Προμηθέας - Ολύμπια Σλοβενίας 69-105

44. EUROCUP 2020-2021 Προμηθέας - Μπούρασπορ Τουρκίας 75-100

45. EUROCUP 2021-2022 Βαλένθια Ισπανίας - Προμηθέας 92-82

46. EUROCUP 2021-2022 Προμηθέας - Γκραν Κανάρια Ισπανίας 81-85

47. EUROCUP 2021-2022 Μπουργκ Γαλλίας - Προμηθέας 92-62

48. EUROCUP 2021-2022 Προμηθέας - Μπούρασπορ Τουρκίας 83-80

49. EUROCUP 2021-2022 Ουλμ Γερμανίας - Προμηθέας 65-71

50. EUROCUP 2021-2022 Προμηθέας - Μπουντούτσνοστ Μαυροβουνίου 60-89

51. EUROCUP 2021-2022 Βίρτους Μπολόνια - Προμηθέας 91-72

52. EUROCUP 2021-2022 Προμηθέας - Oυμάνα Βενετίας 68-78

53. EUROCUP 2021-2022 Προμηθέας - Βαλένθια 68-71

54. EUROCUP 2021-2022 Γκραν Κανάρια - Προμηθέας 81-62

55. EUROCUP 2021-2022 Προμηθέας - Μπουργκ 84-77

56. EUROCUP 2021-2022 Mπούρασπορ Προύσας - Προμηθέας 88-76

57. EUROCUP 2021-2022 Προμηθέας - Ουλμ 79-68

58. EUROCUP 2021-2022 Ολύμπια Λιουμπλιάνας - Προμηθέας 98-84

59. EUROCUP 2021-2022 Μπουντούτσνοστ Ποντγκόριτσας - Προμηθέας 90-77

60. EUROCUP 2021-2022 Προμηθέας - Βίρτους Ιταλίας 61-83

61. EUROCUP 2021-2022 Oυμάνα Βενετίας - Προμηθέας 81-57

62. EUROCUP 2021-2022 Προμηθέας - Ολύμπια Σλοβενίας 67-88

63. EUROCUP 2022-2023 Τρέντο Ιταλίας - Προμηθέας 76-89

64. EUROCUP 2022-2023 Προμηθέας - Γκραν Κανάρια 93-82

65. EUROCUP 2022-2023 Μπουντούτσνοστ Ποντγκόριτσας - Προμηθέας 95-89

66. EUROCUP 2022-2023 Προμηθέας - Αμβούργο Γερμανίας 81-77

67. EUROCUP 2022-2023 Σλασκ Πολωνίας - Προμηθέας 76-78

68. EUROCUP 2022-2023 Προμηθέας - Ανκαρα Τουρκίας 83-98

69. EUROCUP 2022-2023 Προμηθέας - Λόντον Λάιονς Αγγλίας 67-77

70. EUROCUP 2022-2023 Παρί Γαλλίας - Προμηθέας 71-74

71. EUROCUP 2022-2023 Προμηθέας - Χάποελ Τελ Αβίβ 83-100

72. EUROCUP 2022-2023 Προμηθέας -Τρέντο 84-71

73. EUROCUP 2022-2023 Γκραν Κανάρια - Προμηθέας 91-72

74. EUROCUP 2022-2023 Προμηθέας - Μπουντούτσνοστ 81-72

75. EUROCUP 2022-2023 Αμβούργο - Προμηθέας 103-105

76. EUROCUP 2022-2023 Προμηθέας - Σλασκ Βρότσλαβ 90-66

77. EUROCUP 2022-2023 Τουρκ - Προμηθέας 85-75

78. EUROCUP 2022-2023 Λόντον Λάιονς - Προμηθέας 89-93

79. EUROCUP 2022-2023 Προμηθέας - Παρί 84-81

80. EUROCUP 2022-2023 Χάποελ Τελ Αβίβ - Προμηθέας 108-69

81. EUROCUP 2022-2023 Προμηθέας - Μπουργκ 89-77

82. EUROCUP 2022-2023 Προμηθέας Ουκρανίας - Προμηθέας 80-57 Στους «8»

83. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2023-2024 Προμηθέας - Οπάβα Τσεχίας 115-66

84. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2023-2024 Προμηθέας - Ρίτας Βίλνιους Λιθουανίας 78-76

85. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2023-2024 Ντιζόν Γαλλίας - Προμηθέας 88-80

86. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2023-2024 Ρίτας Βίλνιους - Προμηθέας 77-75

87. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2023-2024 Προμηθέας - Ντιζόν 68-71

88. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2023-2024 Οπάβα - Προμηθέας 97-100

89. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2023-2024 Λε Μαν Γαλλίας - Προμηθέας 68-75

90. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2023-2024 Προμηθέας - Λε Μαν 6826-7064 91-78

91. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2023-2024 Προμηθέας - ΑΕΚ 80-79

92. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2023-2024 Μούρθια Ισπανίας - Προμηθέας 90-81

93. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2023-2024 Χάποελ Χολόν Ισραήλ - Προμηθέας 65-74

94. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2023-2024 Προμηθέας - Μούρθια 79-78

95. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2023-2024 Προμηθέας - Χάποελ Χολόν 92-93

96. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2023-2024 ΑΕΚ - Προμηθέας 67-79

97. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2023-2024 Μάλαγα - Προμηθέας 67-54

98. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2023-2024 Προμηθέας - Μάλαγα Ισπανίας 83-90 Στους «8»

99. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2024-2025 Προμηθέας - Νίμπουργκ Τσεχίας 78-86

100. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2024-2025 Ράστα Βέχτα Γερμανίας - Προμηθέας 86-88

101. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2024-2025 Προμηθέας - Γαλατασαράι Τουρκίας 75-79

102. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2024-2025 Γαλατασαράι - Προμηθέας 91-74

103. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2024-2025 Προμηθέας - Ράστα Βέχτα 78-86

104. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2024-2025 Νίμπουργκ - Προμηθέας 75-85

105. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2024-2025 Καρσίγιακα Τουρκίας -Προμηθέας 81-77

106. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2024-2025 Προμηθέας-Καρσίγιακα Τουρκίας 84-68

107. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2024-2025 ΑΕΚ - Προμηθέας 97-76

108. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2024-2025 Προμηθέας - Βίρτσμπουργκ Γερμανίας 77-79

109. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2024-2025 Ντερτόνα Ιταλίας - Προμηθέας 97-77

110. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2024-2025 Προμηθέας - Ντερτόνα 60-82

111. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2024-2025 Βίρτσμπουργκ - Προμηθέας 115-119

112. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2024-2025 Προμηθέας - ΑΕΚ 56-60 Στους «16»

113. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2025-2026 Προμηθέας - Ακαντέμικ Χαϊδελβέργης Γερμανίας 89-83

114. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2025-2026 Λέγκια - Προμηθέας 64-68

115. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2025-2026 Ρίτας - Προμηθέας 98-79

116. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2025-2026 Προμηθέας - Λέγκια Βαρσοβίας Πολωνίας 72-85

117. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2025-2026 Ακαντέμικ - Προμηθέας 82-62

118. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2025-2026 Προμηθέας - Ρίτας Βίλνιους Λιθουανίας 111-95

119. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2025-2026 Σαλόν Σαονέ Γαλλίας - Προμηθέας 93-78

120. ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2025-2026 Προμηθέας - Σαλόν Σαονέ Γαλλίας 82-92 Στους «32»

ΣYNOΛO: 8 συμμετοχές, 118+2 αγώνες, 53 νίκες - 65 ήττες, 9.187 - 9.567 πόντοι