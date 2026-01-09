Η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας δοκιμάζεται στην Ηλιούπολη

Επανέναρξη του πρωταθλήματος Β΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών χάντμπολ μετά την διακοπή των εορτών για την ανδρική ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ, όπου για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος, την Κυριακή στις 4.30 μ.μ., στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Ηλιούπολης θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα της πόλης Α.Σ. Ηλιούπολη.

Μετά από μια διακοπή 20 ημερών σαφώς και η ομάδα του Γιάννη Παπαγιαννόπουλου θα έχει επηρεαστεί αγωνιστικά, αφού θα έχει χάσει τον ρυθμό της, ενώ καλείται να αντιμετωπίσει μια ομάδα που απαρτίζεται από παίκτες που έχουν μεγάλη εμπειρία στο άθλημα.

Τον αγώνα θα διαιτητεύσουν οι: Σκλαβενίτης – Βαγγελτζίκης.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Γυναικών χαντμπολ η Ακαδημία των Σπορ, για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος και ταυτόχρονα στο φινάλε του α΄ γύρου, θα αντιμετώπιζε το Σάββατο στη 1.00 μ.μ. στην Πάτρα την ομάδα της ΕΑΧ Χανίων.

Η Κρητικιά ομάδα αξιολόγησε την κατάσταση με τα μπλόκα στους δρόμους και επειδή θα είναι κλειστοί για 48 ώρες, προτίμησε να παραιτηθεί του αγώνος, παρά να πραγματοποιήσουν την μετακίνηση με τα έξοδα να είναι υπέρογκα και μην καταφέρει να αγωνιστεί. Έτσι η ομάδα της Πάτρας κέρδισε τον αγώνα άνευ αγώνος και όπως προβλέπεται από τον κανονισμό αγώνων με σκορ 10-0.