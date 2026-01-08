W-Rising Stars: Ενθαρρυντική παρουσία των Νεανίδων του Προμηθέα Πάτρας

Στην Πάτρα επέστρεψε χθες η ομάδα μπάσκετ Νεανίδων του Προμηθέα, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στον 3ο γύρο του W-Rising Stars, ύστερα από τρεις απαιτητικούς αγώνες που διεξήχθησαν σε Βόνιτσα και Πρέβεζα.

Η πατρινή ομάδα κατέγραψε μία νίκη και δύο ήττες, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες απέναντι σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς αντιπάλους.

Ο Προμηθέας συμμετέχει για πρώτη φορά στη διοργάνωση του W-Rising Stars και μέχρι στιγμής η πορεία του κρίνεται άκρως ικανοποιητική. Με συνολικό απολογισμό δύο νικών, η ομάδα βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αγωνιστική της πρόοδο. Παράλληλα, η εικόνα που παρουσιάζει στο παρκέ έχει αποσπάσει εγκωμιαστικά σχόλια από αντιπάλους και ανθρώπους της διοργάνωσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι η ομάδα των Νεάνιδων του Προμηθέα έχει ήδη χαρακτηριστεί ως η πιο ταλαντούχα της διοργάνωσης, διαθέτοντας το νεανικότερο ρόστερ. Το πάθος, η αγωνιστικότητα και το ταλέντο των αθλητριών αποτελούν στοιχεία που ξεχωρίζουν και δημιουργούν αισιοδοξία για το μέλλον.

Η φιλοσοφία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στα αναπτυξιακά τμήματα. Και στο μπάσκετ γυναικών, ο Προμηθέας ακολουθεί σταθερά την ίδια πολιτική, δίνοντας ουσιαστικό ρόλο σε κορίτσια μικρής ηλικίας και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αγωνίζονται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Οι αναμετρήσεις με ομάδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, που πρωταγωνιστούν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, αποτελούν πολύτιμο σχολείο.

Μέσα από αυτές τις εμπειρίες, οι αθλήτριες του Προμηθέα αποκτούν αγωνιστικές παραστάσεις εκτός Πάτρας και κατανοούν στην πράξη τι σημαίνει μπάσκετ υψηλού επιπέδου, χτίζοντας γερές βάσεις για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου.