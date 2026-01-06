Σαλόν – Προμηθέας 93-78: Πάλεψε για 35 λεπτά, αλλά λύγισε στο τέλος

Η πατρινή ομάδα ελπίζει ενόψει του Game 2
Ο Προμηθέας ηττήθηκε με 93-78 από τη Σαλόν στη Γαλλία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα play-ins του FIBA BCL. Οι Πατρινοί πάλεψαν για 35 λεπτά, λυγίζοντας στο τέλος, όμως ελπίζουν ενόψει του Game 2 της Πέμπτης (8/1, 20:30).
Ο Προμηθέας πάλεψε, κοίταξε τη Σαλόν στα μάτια, όμως ηττήθηκε στη Γαλλία με 93-78 στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα playi-ins του Basketball Champions League.
Οι παίκτες του Σεκγούρα έμειναν στο παιχνίδι για 40 λεπτά, όμως προηγήθηκαν μόνο στην πρώτη περίοδο (11-12) και ποτέ άλλοτε.
Οι πατρινοί έκαναν την αντεπίθεσή τους στα μέσα της τρίτης περιόδου, μειώνοντας στους 3 πόντους (76-73), όμως οι γηπεδούχοι με σερί 9-2, έστειλαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (85-75) με τρία λεπτά να απομένουν κάνοντας το έργο της ελληνικής ομάδας πολύ δύσκολο.
ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κρέγιτς, Βούλιτς, Γιλμάζ
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-16, 45-41, 70-65, 93-78
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ: Ο Προμηθέας θα υποδεχθεί τη Σαλόν στην Πάτρα (8/1, 20:30 Κλειστό Γυμναστήριο Δ. Τόφαλος) για το Game 2 του ζευγαριού
