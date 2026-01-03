O Προμηθέας έχασε από την ΑΕΚ στο Τόφαλος με 94-86

Η ΑΕΚ πήγε στην Πάτρα με πολλές απουσίες, οι παίκτες του Σάκοτα έβγαλαν ψυχή και πήραν σπουδαίο διπλό (94-86) επί του Προμηθέα για την Α1 Basket League.

Σπουδαία εμφάνιση του Μπάρτλεϊ με 20 πόντους και 7 ασίστ, πέντε παίκτε με διψήφιο αριθμό πόντων για τους «κιτρινόμαυρους».



Mε τρίποντο του Πλώτα μπήκε ο Προμηθέας στο παιχνίδι, με την ΑΕΚ να «τρέχει» άμεσα 11-0 σερί για να στείλει την διαφορά στο +8 (3-11 στο 4’), την στιγμή που οι παίκτες του Σάκοτα έβαζαν πίεση στην άμυνα τους. Οι «κιτρινόμαυροι» ήλεγχαν τον ρυθμό, ο Αρμς έδινε επιθετικές λύσεις, με την ΑΕΚ να διατηρεί ένα ισχνό προβάδισμα (+4, 11-15 στο 6’), την στιγμή που οι Πατρινοί ήταν αρκετά άστοχοι (2/7 σουτ). Το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τους φιλοξενούμενους σε απόσταση ενός τριπόντου (20-23), με την ΑΕΚ να έχει φέρει περισσότερο το παιχνίδι στα μέτρα της.

Ο Προμηθέας με το καλημέρα του δεύτερου δεκαλέπτου έφερε το ματς σε απόλυτη ισορροπία (25-25), με την ΑΕΚ να απαντά με επιμέρους 2-7 για να πάρει αέρα 5π. (27-32 στο 12’). H Ένωση είχε ρυθμό στην επίθεση της με τον Πετσάρσκι να δίνει λύσεις με την είσοδο του (6π.) και τους «κιτρινόμαυρους» να διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα (+5, 40-45 στο 18’). Το δίδυμο Μπάρτλεϊ (10π.) και Αρμς (11π.) έκανε όλη την δουλειά για την ομάδα του Σάκοτα που είχε οδηγήσει το παιχνίδι σε υψηλό ρυθμό, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο +5 (49-54) σε ένα δεκάλεπτο με 60 πόντους.



Mε 4-0 σερί μπήκε ο Προμηθέας στο τρίτο δεκάλεπτο, με τους Πατρινούς να μειώνουν στον πόντο (53-54) και την Ένωση να απαντά με δικό της σερί 8-0 για να αυξήσει το προβάδισμα της στο +9 (53-62 στο 22’). Τα σερί των δυο ομάδων συνεχίστηκαν με τους γηπεδούχους να μειώνει σε απόσταση ενός σουτ (7-0 σερί, 60-62 στο 25’), με τηνΑΕΚ να ελέγχει τον ρυθμό και το προβάδισμα (63-67 στο 26’). Η ομάδα του Σεγκούρα ανέβασε την πίεση της και πήρε τα ηνία της αναμέτρησης με τρίποντο του Ματσούρα (72-69 στο 29΄), ωστόσο οι «κιτρινόμαυροι» απάντησαν με σερί 6-0 στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου (72-75).

Με το καλημέρα του τελευταίου δεκαλέπτου ο Προμηθέας πήρε ξανά τα ηνία στο σκορ (76-75), με τον ΡαϊΚουάν Γκρέι να συμπληρώνει τα πέντε φάουλ. Σε σχέση με το υπόλοιπο παιχνίδι ο ρυθμός είχε πέσει αισθητά στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τους Πατρινούς να διατηρούν το προβάδισμα τους (81-80 στο 34'). Η ΑΕΚ πήρε ξανά το προβάδισμα με τον Χαραλαμπόπουλο (81-82 στο 36'), με τον Χάμοντς να απαντά για το 83-82 σε ένα παιχνίδι μια σου και μια μου. Ο Ρομπ με 2/2β. έγραψε το 85-83 στο 38' με τον Μπάρτλεϊ να απαντά με τρίποντο για 85-86. Ο Ματσούρα με 1/2β. διαμόρφωσε το 86-86, με τον Χαραλαμπόπουλο να βάζει καθοριστικό δίποντο για το 86-88 στο 39'. Ο Κατσίβελης με 2/2β. έδωσε αέρα 4π. στην ΑΕΚ (86-90) 37'' πριν το τέλος, με τον Γκρέι να αστοχεί σε ελεύθερο τρίποντο. Οι «κιτρινόμαυροι» καθάρισαν το διπλό με τις βολές του Μπάρτλεϊ (86-92), με την Ένωση να κερδίζει και τις απουσίες και τον Προμηθέα.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 49-54, 72-75, 86-94.