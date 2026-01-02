Οι 49 (μόλις) πατρινοί πυγμάχοι με χρυσό στην Α’

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε στην Πάτρα, στο φιλόξενο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της Αλεξιώτισσας, το 71ο πανελλήνιο πρωτάθλημα πυγμαχίας Α’ κατηγορίας elite ανδρών.

Το μοναδικό χρυσό για την Αχαΐα κρεμάστηκε στο στήθος του Γιώργου Πλέα της Παναχαϊκής και ήταν το πρώτο στη σύντομη μέχρι στιγμής καριέρα του 19χρονου!

Ο Γιώργος Πλέας που προπονείται με τον πατέρα τυ, Νίκο Πλέα, με 7 πλέον μετάλλια στην κατοχή του (σε πανελλήνια πρωταθλήματα) είχε χρυσωθεί τόσο στο πρωτάθλημα παμπαίδων, όσο και σε αυτά των παίδων, εφήβων και νέων!

Πλέον είναι ένας από τους ελάχιστους με πέντε χρυσά και στα πέντε πανελλήνια πρωταθλήματα!

Αξιοσημείωτο ασφαλώς και το γεγονός πως πανηγύρισε το 109ο χρυσό της Αχαΐας στην Α’ κατηγορία! Έγινε δε ο 49ος Αχαιός που το καταφέρνει, 16ος χρυσός πρωταθλητής της Παναχαϊκής και 3ος στην οικογένεια μετά τις αδελφές του Φωτεινή και Χρυσούλα.

Δύο πρωταθλητές έχει ο Ατλας Αιγίου, έναν ο ΠΑΟΠ, τρεις η ΠΥΓΜΗ, τρεις ο Τόφαλος, έναν ο ΤΚD-FC Πυγμαχίας Αιγίου, 21 η ΕΑΠ ενώ δύο έχει ο Παναθηναϊκός και έναν ο Ολυμπιακός.

Οι 49 χρυσοί πανελλληνιονίκες ανδρών της Αχαΐας, είναι:

Πλέας Γιώργος

Παπαδόπουλος Μάριος

Ψυχογιός Διονύσης

Πεφάνης Σάκης

Ράλλης Θόδωρος

Γεωργόπουλος Γιώργος

Σταυρόπουλος Πάρης

Μετάι Ανι

Τσινάκης Ειρηναίος

Γουρζέλας Παυσανίας

Κονταξής Βασίλης

Μπέης Αγγελος

Γεωργόπουλος Γιώργος

Αχμεντ Ηλίας

Μπερδέσης Τάσος

Βασιλείου Κλεάνθης

Βαρβαρέσος Δημήτρης

Καραλής Αγγελος

Αναγνώστου Θανάσης

Παρίσης Γιάννης

Καπερώνης Μάριος

Παπαδιονυσίου Μιχάλης

Νικολάου Περικλής

Τσέλης Γιάννης

Τσάμης Παναγιώτης

Τασόπουλος Βασίλης

Λιβέρης Νίκος

Γαντίδης Λουκάς

Αθανασόπουλος Νίκος

Ζουρνατζής Αλέκος

Κουμπούρας Παναγιώτης

Λαζαρίδης Ιορδάνης

Χαζάπης Γιάννης

Τσόκας Σπύρος

Παναγάκης Κώστας

Καραβούλιας Κώστας

Λαζαρίδης Γιάννης

Φωτόπουλος Σπύρος

Θεριανός Παναγιώτης

Καούρης Γιώργος

Λαζανάς Νίκος

Σολωμός Παναγιώτης

Λουμπαρδέας Αλέκος

Παναγάκης Μιχάλης

Μιχαλόπουλος Διονύσης

Παπαδέλης Δημήτρης

Μαντάς Χρήστος

Δαρλαμήτσος Νίκος

Γαλανός Ντίνος

Αναλυτικά τα 109 χρυσά μετάλλια της Αχαΐας στην Α’ κατηγορία:

ΕΤΟΣ ΚΙΛΑ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2025 60 Πλέας Γιώργος Παναχαϊκή

2023 51 Παπαδόπουλος Μάριος ΕΑΠ

2021 86 Ψυχογιός Διονύσης Ολυμπιακός Πειραιώς

2019 69 Πεφάνης Σάκης Παναχαϊκή

2016 91 Ράλλης Θόδωρος Παναθηναϊκός Α.Ο.

2016 91+ Γεωργόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

2015 56 Σταυρόπουλος Πάρης Παναχαϊκή

2015 60 Μετάι Ανι ΠΥΓΜΗ

2015 64 Τσινάκης Ειρηναίος Παναθηναϊκός Α.Ο.

2015 91+ Γουρζέλας Παυσανίας Παναχαϊκή

2013 60 Κονταξής Βασίλης ΠΥΓΜΗ

2013 64 Τσινάκης Ειρηναίος Παναθηναϊκός Α.Ο.

2013 81 Μπέης Αγγελος Παναχαϊκή

2013 91 Γεωργόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

2012 75 Αχμεντ Ηλίας ΕΑΠ

2012 60 Κονταξής Βασίλης ΕΑΠ

2012 81 Μπέης Αγγελος Παναχαϊκή

2012 91 Γεωργόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

2011 81 Μπερδέσης Τάσος Παναθηναϊκός Α.Ο.

2010 60 Κονταξής Βασίλης ΕΑΠ

2010 57 Βασιλείου Κλεάνθης Παναχαϊκή

2009 57 Βασιλείου Κλεάνθης Παναχαϊκή

2009 75 Βαρβαρέσος Δημήτρης ΠΥΓΜΗ

2008 91+ Γεωργόπουλος Γιώργος Παναχαϊκή

2008 57 Βασιλείου Κλεάνθης Παναχαϊκή

2008 54 Κονταξής Βασίλης ΕΑΠ

2008 60 Καραλής Αγγελος Τόφαλος

2007 48 Αναγνώστου Θανάσης Παναχαϊκή

2007 54 Κονταξής Βασίλης ΕΑΠ

2007 81 Μπερδέσης Τάσος Παναθηναϊκός Α.Ο.

2007 81 Μπέης Αγγελος Παναχαϊκή

2003 48 Παρίσης Γιάννης ΕΑΠ

2003 60 Καπερώνης Μάριος ΕΑΠ

2002 75 Μπερδέσης Τάσος ΠΑΟΠ

2001 48 Παρίσης Γιάννης ΕΑΠ

2001 60 Καπερώνης Μάριος ΕΑΠ

2000 48 Παρίσης Γιάννης ΕΑΠ

2000 51 Παπαδιονυσίου Μιχάλης Τόφαλος

1999 48 Νικολάου Περικλής Ατλας Αιγίου

1998 71 Τσέλης Γιάννης Τόφαλος

1996 67 Τσέλης Γιάννης Τόφαλος

1995 60 Τσάμης Παναγιώτης Ολυμπιακός Πειραιώς

1993 60 Τασόπουλος Βασίλης ΕΑΠ

1992 48 Τσάμης Παναγιώτης Ατλας Αιγίου

1992 60 Τασόπουλος Βασίλης ΕΑΠ

1991 48 Τσάμης Παναγιώτης ΤΚD-FC Πυγμαχίας Αιγίου

1990 48 Τσάμης Παναγιώτης ΤΚD-FC Πυγμαχίας Αιγίου

1990 57 Λιβέρης Νίκος ΕΑΠ

1990 67 Γαντίδης Λουκάς Παναχαϊκή

1989 51 Αθανασόπουλος Νίκος ΕΑΠ

1989 57 Λιβέρης Νίκος ΕΑΠ

1989 81 Ζουρνατζής Αλέκος Παναχαϊκή

1988 51 Αθανασόπουλος Νίκος ΕΑΠ

1987 51 Κουμπούρας Παναγιώτης Παναχαϊκή

1987 57 Λιβέρης Νίκος ΕΑΠ

1988 67 Λαζαρίδης Ιορδάνης ΕΑΠ

1987 63,5 Λαζαρίδης Ιορδάνης ΕΑΠ

1986 48 Χαζάπης Γιάννης ΕΑΠ

1986 57 Λιβέρης Νίκος ΕΑΠ

1986 67 Λαζαρίδης Ιορδάνης ΕΑΠ

1985 48 Χαζάπης Γιάννης ΕΑΠ

1985 51 Αθανασόπουλος Νίκος ΕΑΠ

1985 57 Λιβέρης Νίκος ΕΑΠ

1985 67 Λαζαρίδης Ιορδάνης ΕΑΠ

1984 48 Χαζάπης Γιάννης ΕΑΠ

1984 67 Λαζαρίδης Ιορδάνης ΕΑΠ

1983 48 Τσόκας Σπύρος ΕΑΠ

1983 64 Λαζαρίδης Γιάννης ΕΑΠ

1982 51 Παναγάκης Κώστας ΕΑΠ

1982 54 Καραβούλιας Κώστας ΕΑΠ

1982 58 Τσόκας Σπύρος ΕΑΠ

1981 51 Παναγάκης Κώστας ΕΑΠ

1981 67 Λαζαρίδης Ιορδάνης ΕΑΠ

1980 54 Καραβούλιας Κώστας ΕΑΠ

1980 60 Λαζαρίδης Γιάννης ΕΑΠ

1979 48 Παναγάκης Κώστας ΕΑΠ

1979 51 Καραβούλιας Κώστας ΕΑΠ

1979 60 Λαζαρίδης Ιορδάνης ΕΑΠ

1978 48 Παναγάκης Κώστας ΕΑΠ

1977 54 Καραβούλιας Κώστας ΕΑΠ

1975 54 Φωτόπουλος Σπύρος ΕΑΠ

1974 67 Θεριανός Παναγιώτης ΕΑΠ

1974 71 Καούρης Γιώργος Παναχαϊκή

1973 51 Φωτόπουλος Σπύρος ΕΑΠ

1973 67 Θεριανός Παναγιώτης ΕΑΠ

1972 51 Φωτόπουλος Σπύρος ΕΑΠ

1972 67 Θεριανός Παναγιώτης ΕΑΠ

1971 48 Λαζανάς Νίκος ΕΑΠ

1971 51 Σολωμός Παναγιώτης ΕΑΠ

1971 60 Λουμπαρδέας Αλέκος Παναχαϊκή

1971 67 Θεριανός Παναγιώτης ΕΑΠ

1971 91 Παναγάκης Μιχάλης ΕΑΠ

1970 48 Λαζανάς Νίκος ΕΑΠ

1970 57 Σολωμός Παναγιώτης ΕΑΠ

1970 60 Λουμπαρδέας Αλέκος Παναχαϊκή

1970 67 Θεριανός Παναγιώτης ΕΑΠ

1969 48 Μιχαλόπουλος Διονύσης Παναχαϊκή

1969 51 Σολωμός Παναγιώτης ΕΑΠ

1969 67 Παπαδέλης Δημήτρης Παναχαϊκή

1968 51 Σολωμός Παναγιώτης ΕΑΠ

1968 54 Λουμπαρδέας Αλέκος Παναχαϊκή

1968 63,5 Θεριανός Παναγιώτης ΕΑΠ

1966 63,5 Θεριανός Παναγιώτης ΕΑΠ

1965 51 Μαντάς Χρήστος Παναχαϊκή

1964 63,5 Δαρλαμήτσος Νίκος ΕΑΠ

1962 63,5 Δαρλαμήτσος Νίκος ΕΑΠ

1959 57 Δαρλαμήτσος Νίκος ΕΑΠ

1959 63,5 Γαλανός Ντίνος ΕΑΠ

1958 63,5 Γαλανός Ντίνος ΕΑΠ