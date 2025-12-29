Γεννημένοι για θριάμβους πάνω στο ρινγκ

Την περασμένη εβδομάδα στην Αλεξιώτισσα, οκτώ νέοι πανελληνιονίκες προστέθηκαν στην μακρά λίστα των Αχαιών πυγμάχων που κατέκτησαν έστω και ένα μετάλλιο σε πανελλήνιο πρωτάθλημα πυγμαχίας.

Οι δύο εξ αυτών, Μέμμου και Ασημακόπουλος το πέτυχαν για πρώτη φορά, οι υπόλοιποι έξι το είχαν ξανακάνει!

Πέμπτο μετάλλιο στην καριέρα του για τον Αγγελόπουλο, 7ο για τον Νικολάου και τον Πλέα, ενώ τα δέκα μετάλλια έφτασαν οι Γιαννακοπούλου, Καλλιμάνης και Παπαδόπουλος.

Μάλιστα η Γιαννακοπούλου έχει από δύο σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, όλα -και τα δέκα- χρυσά!!

Αξιοσημείωτη και η επιτυχία του Γιώργου Πλέα που κρέμασε το 109ο χρυσό της Αχαΐας, πρώτο δικό του!

Με τα οκτώ μετάλλια φτάσαμε τα 1961 από το 1957 που κερδήθηκε το πρώτο!

Να σημειωθεί πως η Παναχαϊκή έχει πλέον 730, η ΕΑΠ 671, ο Τόφαλος 158 και η Άμυνα 46!

Αναλυτικά ο πίνακας των μεταλλίων των οκτώ Πατρινών:

ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΛΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2025 Ανδρών 90 3 Αγγελόπουλος Αντώνης Παναθηναϊκός Α.Ο.

2024 Ανδρών 92 2 Αγγελόπουλος Αντώνης Παναθηναϊκός Α.Ο.

2021 Ανδρών 91+ 2 Αγγελόπουλος Αντώνης ΕΑΠ

2019 Ανδρών 91 2 Αγγελόπουλος Αντώνης ΕΑΠ

2008 Παίδων 81 2 Αγγελόπουλος Αντώνης ΠΑΟΠ

ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΛΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2025 Ανδρών 70 3 Ασημακόπουλος Δήμος Παναθηναϊκός Α.Ο.

ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΛΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2025 Γυναικών 54 1 Γιαννακοπούλου Αντωνία Παναχαϊκή

2024 Γυναικών 57 1 Γιαννακοπούλου Αντωνία Παναχαϊκή

2024 Νέων γυναικών 54 1 Γιαννακοπούλου Αντωνία Παναχαϊκή

2023 Νέων γυναικών 54 1 Γιαννακοπούλου Αντωνία Παναχαϊκή

2021 Νεανίδων 57 1 Γιαννακοπούλου Αντωνία Παναχαϊκή

2020 Νεανίδων 57 1 Γιαννακοπούλου Αντωνία Παναχαϊκή

2019 Κορασίδων 60 1 Γιαννακοπούλου Αντωνία Παναχαϊκή

2018 Κορασίδων 54 1 Γιαννακοπούλου Αντωνία Παναχαϊκή

2017 Παγκορασίδων 50 1 Γιαννακοπούλου Αντωνία Παναχαϊκή

2016 Παγκορασίδων 50 1 Γιαννακοπούλου Αντωνία Παναχαϊκή

ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΛΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2025 Ανδρών 50 2 Καλλιμάνης Πλάτωνας ΕΑΠ

2025 Νέων ανδρών 51 1 Καλλιμάνης Πλάτωνας ΕΑΠ

2024 Νέων ανδρών 51 1 Καλλιμάνης Πλάτωνας ΕΑΠ

2023 Ανδρών 54 3 Καλλιμάνης Πλάτωνας ΕΑΠ

2023 Β' Κατηγορία 54 3 Καλλιμάνης Πλάτωνας ΕΑΠ

2023 Νέων ανδρών 51 1 Καλλιμάνης Πλάτωνας ΕΑΠ

2022 Νέων ανδρών 51 1 Καλλιμάνης Πλάτωνας ΕΑΠ

2021 Εφήβων 48 1 Καλλιμάνης Πλάτωνας ΕΑΠ

2020 Εφήβων 49 1 Καλλιμάνης Πλάτωνας ΕΑΠ

2019 Παίδων 48 2 Καλλιμάνης Πλάτωνας ΕΑΠ



ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΛΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2025 Γυναικών 57 3 Μέμμου Σοφία Αμυνα

ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΛΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2025 Ανδρών 65 3 Νικολάου Δημήτρης Τόφαλος

2024 Ανδρών 63,5 3 Νικολάου Δημήτρης Τόφαλος

2024 Νέων ανδρών 63,5 1 Νικολάου Δημήτρης Τόφαλος

2023 Ανδρών 64 2 Νικολάου Δημήτρης Τόφαλος

2023 Β' Κατηγορία 63,5 3 Νικολάου Δημήτρης Τόφαλος

2021 Εφήβων 60 1 Νικολάου Δημήτρης Τόφαλος

2017 Παμπαίδων 50 2 Νικολάου Δημήτρης Τόφαλος

ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΛΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2025 Ανδρών 55 2 Παπαδόπουλος Μάριος ΕΑΠ

2025 Νέων ανδρών 54 2 Παπαδόπουλος Μάριος ΕΑΠ

2024 Ανδρών 54 2 Παπαδόπουλος Μάριος ΕΑΠ

2024 Β' Κατηγορία 54 3 Παπαδόπουλος Μάριος ΕΑΠ

2024 Νέων ανδρών 54 1 Παπαδόπουλος Μάριος ΕΑΠ

2023 Ανδρών 51 1 Παπαδόπουλος Μάριος ΕΑΠ

2023 Β' Κατηγορία 51 2 Παπαδόπουλος Μάριος ΕΑΠ

2023 Νέων ανδρών 54 1 Παπαδόπουλος Μάριος ΕΑΠ

2022 Εφήβων 54 2 Παπαδόπουλος Μάριος ΕΑΠ

2018 Παμπαίδων 50 1 Παπαδόπουλος Μάριος ΕΑΠ

ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΛΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2025 Ανδρών 60 1 Πλέας Γιώργος Παναχαϊκή

2025 Νέων ανδρών 60 1 Πλέας Γιώργος Παναχαϊκή

2024 Εφήβων 57 1 Πλέας Γιώργος Παναχαϊκή

2023 Εφήβων 57 1 Πλέας Γιώργος Παναχαϊκή

2022 Παίδων 57 1 Πλέας Γιώργος Παναχαϊκή

2021 Παίδων 57 2 Πλέας Γιώργος Παναχαϊκή

2019 Παμπαίδων 50 1 Πλέας Γιώργος Παναχαϊκή