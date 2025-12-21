Πανελλήνιο πυγμαχίας: «Χρυσώθηκαν» Αντωνία Γιαννακοπούλου - Γιώργος Πλέας της Παναχαϊκής (φωτό & αποτελέσματα)

Με τις αναμετρήσεις της τέταρτης και τελευταίας αγωνιστικής ημέρας ολοκληρώθηκε στην Πάτρα, στο κατάμεστο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της Αλεξιώτισσας, το 71ο πανελλήνιο πρωτάθλημα πυγμαχίας elite ανδρών και γυναικών.

Η αυλαία έπεσε με δύο χρυσά μετάλλια για την Παναχαϊκή και τρία ασημένια για την ΕΑΠ!

Το πρώτο χρυσό κατέκτησε η Αντωνία Γιαννακοπούλου, που επιβεβαίωσε την κλάση της για να ακολουθήσει το δεύτερο χρυσό από τον Γιώργο Πλέα ύστερα από τρεις διαδοχικές νίκες!

Ατυχος στάθηκε ο διες πρωταθλητής Ελλάδας, Πλάτων Καλλιμάνης, που τραυματίστηκε και γνώρισε έτσι άδοξη ήττα, επανεμφανισθείς πάντως μετά από καιρό και ύστερα από χειρουργείο στο πόδι. Το δεύτερο ασημένιο μετάλλιο της ΕΑΠ κατέκτησε ο Μάριος Παπαδόπουλος

Σπουδαίο παιχνίδι απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο έκανε ο πρώην πρωταθλητής της ΕΑΠ και νυν του ΠΑΟ, Αντώνης Αγγελόπουλος, στα 90κ. κερδίζοντας το ασημένιο μετάλλιο.

Τέλος, χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Σοφία Μέμμου, ο Δημήτρης Νικολάου και ο Δήμος Ασημακόπουλος.

Το βίντεο των σημερινών αναμετρήσεων εδώ.

Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός για 9η φορά στην ιστορία του, φθάνοντας στην δέυτερη θέση της λίστας πίσω μόνο από τον ΠΑΟ πια που προηγείται με 28 τίτλους.

Συνολικά πήραν μέρος 17 Αχαιοί αθλητές που κατέκτησαν οκτώ μετάλλια με απολογισμό 14 νίκες και 13 ήττες (η μία λ.τ. και η άλλη α.α.).

Αναλυτικά:

ΑΝΔΡΕΣ

- Πλάτων Καλλιμάνης (ΕΑΠ - 50κ.). Βye, bye, bye, ήττα (λ.τ.). ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

- Μάριος Παπαδόπουλοςς (ΕΑΠ - 55κ.). Βye, νίκη, νίκη. ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

- Κωνσταντίνος Ευγενόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 55κ.). Βye, ήττα. Στους «8».

- Βασίλης Τσιρικλός (Παναθηναϊκός - 60κ.). Βye, ήττα. Στους «8».

- Γιώργος Πλέας (Παναχαϊκή - 60κ.). Βye, νίκη, νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

- Δημήτρης Νικολάου (Τόφαλος - 65κ.). Νίκη, νίκη, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

- Ανδρέας Παπαϊωάννου (Παναχαϊκή - 65κ.). Νίκη, ήττα. Στους «8».

- Χρήστος Καφρίτσας (Παναθηναϊκός - 70κ.). Νίκη, ήττα. Στους «8».

- Γιώργος Κωστόπουλος (Τόφαλος - 70κ.). Ήττα. Στους «16».

- Δήμος Ασημακόπουλος (Παναθηναϊκός - 70κ.). Bye, νίκη, ήττα (α.α.). ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

- Χρήστος Ραυτογιάννης (ΑΕΚ - 75κ.). Ήττα. Στους «16».

- Γιώργος Αλεξίου (Λεωνίδας Αιγίου - 90κ.). Βye, ήττα. Στους «8».

- Αντώνης Αγγελόπουλος (Παναθηναϊκός - 90κ.). Βye, bye, νίκη, ήττα. ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

- Κωνσταντίνος Κουνινιώτης (Λεωνίδας Αιγίου +90κ.). Bye, ήττα. Στους «8».

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

- Αντωνία Γιαννακοπούλου (Παναχαϊκή - 54κ.). Βye, νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ!

- Σοφία Μέμμου (Αμυνα - 57κ.). Νίκη, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

- Βούλα Λαζανά (Fight Club - 80+κ.) Δεν υπήρξε αντίπαλος.

* Προπονητές τους είναι: Γιάννης Χαζάπης (ΕΑΠ), Χρήστος Κλαμπανάς (ΕΑΠ), Αντώνης Τσινάκης (Λεωνίδας Αιγίου), Νίκος Πλέας (Παναχαϊκή), Μάκης Συνοδινός (Τόφαλος), Δημήτρης Αθανασίου (Fight Club) και Λάμπρος Μιχαλόπουλος, Σάκης Πεφάνης.

Παρούσα στους αγώνες η βουλευτής Χριστίνα Αλεξοπούλου, νουνά συν τοις άλλοις, του Δήμου Ασημακόπουλου.

Να σημειωθεί πως από τους 16 αθλητές που εντέλει αγωνίστηκαν, οι τέσσερις επανήλθαν μετά από μακρά αποχή (Καφρίτσας, Κωστόπουλος, Αλεξίου), ενώ οι 5 κατέβηκαν με τα γάντια συλλόγων της Αθήνας! Καφρίτσας, Ασημακόπουλος, Αγγελόπουλος, Τσιρικλός με τον Παναθηναϊκό και ο Ραυτογιάννης με την ΑΕΚ. Μάλιστα είχαν στη γωνία τους πατρινούς προπονητές, ο μεν Ραυτογιάννης στην ΑΕΚ, τον προπονητή του στην ΠΥΓΜΗ, Λάμπρο Μχαλόπουλο, ενώ θυμίζουμε πως στο τεχνικό τιμ του ΠΑΟ ανήκει ο Σάκης Πεφάνης.

Στα αξιοσημείωτα της διοργάνωσης η συμμετοχή δύο Πατρινών πυγμάχων, του Δήμου Ασημακόπουλου και του Χρήστου Ραυτογιάννη, αμφότεροι πανελληνιονίκες σε άλλα αθλήματα! Ο μεν πρώτος διεθνής μάλιστα στο muay thai, ο δε δεύτερος πρόσφατα πρωταθλητής Ελλάδας στο σούμο!

Αρτια η διοργάνωση, με τη στήριξη του Δήμου και της Περιφέρειας, αλλά και τον προσωπικό μόχθο των Νίκου Πλέα, Μάριου Καπερώνη και Ηλία Πελεκούδα από τα σωματεία ΠΓΕ, Αμυνα, Μίλων.

Σύσσωμη στην Πάτρα η Ομοσπονδία με επικεφαλής τον πρόεδρο Χάρη Μαριόλη.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας εγκαινιάζει μια νέα, στρατηγικής σημασίας «σελίδα» για τον Ελληνικό αθλητισμό, διοργανώνοντας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα υπό τη θεματική ταυτότητα «Πράσινο Πρωτάθλημα – Αθλητισμός και Περιβάλλον». Πρόκειται για μια καινοτόμο παρέμβαση, μέσω της οποίας η ΕΟΠ καθίσταται η πρώτη Ομοσπονδία μαχητικών αθλημάτων στην Ελλάδα που ενσωματώνει οργανωμένα την περιβαλλοντική διάσταση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας επίσημης, υψηλού επιπέδου διοργάνωσης.

Ανάμεσα στους διαιτητές των αγώνων και οι πατρινοί Γ. Καούρης, Κ. Παναγάκης και Αλ. Ζουρνατζής.

Φυσικά υπήρχε ιατρική κάλυψη των αγώνων, αλλά και η υποστήριξη από τον Ε.Ε.Σ.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΑΣΒΑ ΤΟΦΑΛΟΥ: Α.Σ.Β.Α. Τόφαλος team Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, ημέρα ημιτελικών!! Σε ένα κατάμεστο γήπεδο, με πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, αγωνίστηκε ο αθλητής του συλλόγου μας Δημήτρης Νικολάου, σε ένα ματς κορυφής, όπου έχασε στα σημεία. Είναι μια απόφαση με την οποία δεν συμφωνούμε, καθώς εκτός από την καλύτερη βαθμολογία του αθλητή μας στους δύο πρώτους γύρους, ήταν πολλές και οι παρατηρήσεις που δεν έγιναν είς βάρος του αντιπάλου, για αντιαθλητική συμπεριφορά. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον μηχανικό των διαιτητών, ο οποίος διέκοψε το παιχνίδι ακριβώς για αυτό το γεγονός!!! Τα γεγονότα που ακολούθησαν έξω από το γήπεδο, η λεκτική επίθεση και προσβολή στον προπονητή του συλλόγου μας- και παρά το γεγονός ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν υπέρ μας- αποτελεί ένα πολύ θλιβερό γεγονός. Αυτές οι συμπεριφορές αθλητών και προπονητών δεν τιμούν καθόλου το άθλημα αλλά εμείς δεν θα σταθούμε εκει.Ο Δημήτρης μας κατέκτησε πανάξια την τρίτη θέση στο βάθρο του πανελληνίου πρωταθλήματος και πάνω από όλα κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων των παρευρισκομένων. Συγχαρητήρια!!! Μπράβο για αυτό το ήθος, το σεβασμό και την αξιοπρέπεια!!! Τα καλύτερα έρχονται!!