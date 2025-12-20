Πανελλήνιο πυγμαχίας: Φουλ για χρυσό Γιαννακοπούλου, Παπαδόπουλος, Πλέας, Καλλιμάνης, Αγγελόπουλος

Με τα παιχνίδια της τρίτης ημέρας συνεχίστηκε στην Πάτρα, στο κατάμεστο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της Αλεξιώτισσας, το 71ο πανελλήνιο πρωτάθλημα πυγμαχίας elite ανδρών και γυναικών.

Ημέρα ημιτελικών και ξεχώρισαν οι νίκες της Αντωνίας Γιαννακοπούλου, του Μάριου Παπαδόπουλου, του Γιώργου Πλέα και του Αντώνη Αγγελόπουλου που θα διεκδικήσουν έτσι τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.

Αντίθετα γνώρισαν την ήττα ο Δημήτρης Νικολάου (μετά από δύο νικηφόρα ματς), ο Δήμος Ασημακόπουλος (χωρίς αγώνα, καθώς μετά την χθεσινή του νίκη αναχώρησε στο εξωτερικό για προγραμματισμένους προσωπικούς λόγους) και η Σοφία Μέμμου.

Το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται την Κυριακή (ώρα έναρξης στις 12μ.) με τους τελικούς σε όλες τις κατηγορίες.

Ο συνολικός απολογισμός των 17 πυγμάχων της Αχαΐας, είναι 8 μετάλλια, τα τρία είναι χάλκινα, για τα άλλα πέντε θα μάθουμε το χρώμα τους την Κυριακή το μεσημέρι.

Αναλυτικά τα πεπραγμένα της Αχαΐας:

ΑΝΔΡΕΣ

- Πλάτων Καλλιμάνης (ΕΑΠ - 50κ.). Βye, bye, bye, Κυριακή τελικό.

- Μάριος Παπαδόπουλος (ΕΑΠ - 55κ.). Βye, νίκη, νίκη. Κυριακή τελικό.

- Κωνσταντίνος Ευγενόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 55κ.). Βye, ήττα. Στους «8».

- Βασίλης Τσιρικλός (Παναθηναϊκός - 60κ.). Βye, ήττα. Στους «8».

- Γιώργος Πλέας (Παναχαϊκή - 60κ.). Βye, νίκη, νίκη. Κυριακή τελικό.

- Δημήτρης Νικολάου (Τόφαλος - 65κ.). Νίκη, νίκη, ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

- Ανδρέας Παπαϊωάννου (Παναχαϊκή - 65κ.). Νίκη, ήττα. Στους «8».

- Χρήστος Καφρίτσας (Παναθηναϊκός - 70κ.). Νίκη, ήττα. Στους «8».

- Γιώργος Κωστόπουλος (Τόφαλος - 70κ.). Ήττα. Στους «16».

- Δήμος Ασημακόπουλος (Παναθηναϊκός - 70κ.). Bye, νίκη, ήττα (α.α.). Χάλκινο μετάλλιο.

- Χρήστος Ραυτογιάννης (ΑΕΚ - 75κ.). Ήττα. Στους «16».

- Γιώργος Αλεξίου (Λεωνίδας Αιγίου - 90κ.). Βye, ήττα. Στους «8».

- Αντώνης Αγγελόπουλος (Παναθηναϊκός - 90κ.). Βye, bye, νίκη, Κυριακή τελικό.

- Κωνσταντίνος Κουνινιώτης (Λεωνίδας Αιγίου +90κ.). Bye, ήττα. Στους «8».

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

- Αντωνία Γιαννακοπούλου (Παναχαϊκή - 54κ.). Βye, νίκη, Κυριακή τελικό.

- Σοφία Μέμμου (Αμυνα - 57κ.). Νίκη, ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

- Βούλα Λαζανά (Fight Club - 80+κ.) Δεν υπήρξε αντίπαλος.

* Προπονητές τους είναι: Γιάννης Χαζάπης (ΕΑΠ), Χρήστος Κλαμπανάς (ΕΑΠ), Αντώνης Τσινάκης (Λεωνίδας Αιγίου), Νίκος Πλέας (Παναχαϊκή), Μάκης Συναδινός (Τόφαλος), Δημήτρης Αθανασίου (Fight Club) και Λάμπρος Μιχαλόπουλος, Σάκης Πεφάνης.

Να σημειωθεί πως από τους 16 αθλητές που εντέλει αγωνίστηκαν, οι τέσσερις επανήλθαν μετά από μακρά αποχή (Καφρίτσας, Κωστόπουλος, Αλεξίου), ενώ οι 5 κατέβηκαν με τα γάντια συλλόγων της Αθήνας! Καφρίτσας, Ασημακόπουλος, Αγγελόπουλος, Τσιρικλός με τον Παναθηναϊκό και ο Ραυτογιάννης με την ΑΕΚ. Μάλιστα είχαν στη γωνία τους πατρινούς προπονητές, ο μεν Ραυτογιάννης στην ΑΕΚ, τον προπονητή του στην ΠΥΓΜΗ, Λάμπρο Μχαλόπουλο, ενώ θυμίζουμε πως στο τεχνικό τιμ του ΠΑΟ ανήκει ο Σάκης Πεφάνης.

Στα αξιοσημείωτα της διοργάνωσης η συμμετοχή δύο Πατρινών πυγμάχων, του Δήμου Ασημακόπουλου και του Χρήστου Ραυτογιάννη, αμφότεροι πανελληνιονίκες σε άλλα αθλήματα! Ο μεν πρώτος διεθνής μάλιστα στο muay thai, ο δε δεύτερος πρόσφατα πρωταθλητής Ελλάδας στο σούμο!

* Αρτια η διοργάνωση, με τη στήριξη του Δήμου και της Περιφέρειας, αλλά και τον προσωπικό μόχθο των Νίκου Πλέα, Μάριου Καπερώνη και Ηλία Πελεκούδα από τα σωματεία ΠΓΕ, Αμυνα, Μίλων.

* Σύσσωμη στην Πάτρα η Ομοσπονδία με επικεφαλής τον πρόεδρο Χάρη Μαριόλη.

* Η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας εγκαινιάζει μια νέα, στρατηγικής σημασίας «σελίδα» για τον Ελληνικό αθλητισμό, διοργανώνοντας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα υπό τη θεματική ταυτότητα «Πράσινο Πρωτάθλημα – Αθλητισμός και Περιβάλλον». Πρόκειται για μια καινοτόμο παρέμβαση, μέσω της οποίας η ΕΟΠ καθίσταται η πρώτη Ομοσπονδία μαχητικών αθλημάτων στην Ελλάδα που ενσωματώνει οργανωμένα την περιβαλλοντική διάσταση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας επίσημης, υψηλού επιπέδου διοργάνωσης.

* Ανάμεσα στους διαιτητές των αγώνων και οι πατρινοί Γ. Καούρης, Κ. Παναγάκης και Αλ. Ζουρνατζής.