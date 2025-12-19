Πάτρα- Πανελλήνιο πυγμαχίας: Θρίαμβος Γ. Πλέα, Δ. Νικολάου, Δ. Ασημακόπουλου

Με τη 2η μέρα συνεχίστηκε στην Πάτρα, στο κατάμεστο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της Αλεξιώτισσας, το 71ο πανελλήνιο πρωτάθλημα πυγμαχίας elite ανδρών και γυναικών.

Από πλευράς Αχαΐας είχαμε εντυπωσιακές νίκες για τον Γιώργο Πλέα της Παναχαϊκής, σε ένα παθιασμένο παιχνίδι με πολλή ένταση, για τον Δημήτρη Νικολάου (δεύτερη) του Τόφαλου και για τον Δήμο Ασημακόπουλο.

Αντίθετα έχασαν ο Βασίλης Τσιρικλός, ο Ανδρέας Παπαϊωάννου, ο Κωνσταντίνος Κουνινιώτης και ο Χρήστος Καφρίτσας, με πρόβλημα τραυματισμού από τον πρώτο του αγώνα.

Ο απολογισμός της Αχαΐας είναι αυτή τη στιγμή 8 μετάλλια, από συνολικά 17 αθλητές. Αναλυτικά:

ΑΝΔΡΕΣ

- Πλάτων Καλλιμάνης (ΕΑΠ - 50κ.). Βye, bye, bye, Κυριακή Τελικό.

- Μάριος Παπαδόπουλος (ΕΑΠ - 55κ.). Βye, νίκη, Σάββατο στους «4».

- Κωνσταντίνος Ευγενόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 55κ.). Βye, ήττα. Στους «8».

- Βασίλης Τσιρικλός (ΠΑΟ - 60κ.). Βye, ήττα. Στους «8».

- Γιώργος Πλέας (Παναχαϊκή - 60κ.). Βye, νίκη, Σάββατο στους «4».

- Δημήτρης Νικολάου (Τόφαλος - 65κ.). Νίκη, νίκη, Σάββατο στους «4».

- Ανδρέας Παπαϊωάννου (Παναχαϊκή - 65κ.). Νίκη, ήττα. Στους «8».

- Χρήστος Καφρίτσας (ΠΑΟ - 70κ.). Νίκη, ήττα. Στους «8».

- Γιώργος Κωστόπουλος (Τόφαλος - 70κ.). Ήττα. Στους «16».

- Δήμος Ασημακόπουλος (ΠΑΟ - 70κ.). Bye, νίκη, Σάββατο στους «4».

- Χρήστος Ραυτογιάννης (ΑΕΚ - 75κ.). Ήττα. Στους «16».

- Γιώργος Αλεξίου (Λεωνίδας Αιγίου - 90κ.). Βye, ήττα. Στους «8».

- Αντώνης Αγγελόπουλος (Παναθηναϊκός - 90κ.). Βye, bye, Σάββατο στους «4».

- Κωνσταντίνος Κουνινιώτης (Λεωνίδας Αιγίου +90κ.). Bye, ήττα. Στους «8».

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

- Αντωνία Γιαννακοπούλου (Παναχαϊκή - 54κ.). Βye, Σάββατο στους «4».

- Σοφία Μέμου (Αμυνα - 57κ.). Νίκη, Σάββατο στους «4».

- Βούλα Λαζανά (Fight Club - 80+κ.) Δεν υπήρξε αντίπαλος.

* Προπονητές τους είναι: Γιάννης Χαζάπης (ΕΑΠ), Χρήστος Κλαμπανάς (ΕΑΠ), Αντώνης Τσινάκης (Λεωνίδας Αιγίου), Νίκος Πλέας (Παναχαϊκή), Μάκης Συναδινός (Τόφαλος), Δημήτρης Αθανασίου (Fight Club) και Λάμπρος Μιχαλόπουλος, Σάκης Πεφάνης.

Στα αξιοσημείωτα της διοργάνωσης η συμμετοχή δύο Πατρινών πυγμάχων, του Δήμου Ασημακόπουλου και του Χρήστου Ραυτογιάννη, αμφότεροι πανελληνιονίκες σε άλλα αθλήματα. Ο μεν πρώτος διεθνής μάλιστα στο muay thai, ο δε δεύτερος πρόσφατα πρωταθλητής Ελλάδας στο σούμο!

* Αρτια η διοργάνωση, με τη στήριξη του Δήμου και της Περιφέρειας, αλλά και τον προσωπικό μόχθο των Νίκου Πλέα, Μάριου Καπερώνη και Ηλία Πελεκούδα από τα σωματεία ΠΓΕ, Αμυνα, Μίλων.

* Σύσσωμη στην Πάτρα η Ομοσπονδία με επικεφαλής τον πρόεδρο Χάρη Μαριόλη.

* Το πρωτάθλημα μεταδίδεται live

* Η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας εγκαινιάζει μια νέα, στρατηγικής σημασίας «σελίδα» για τον Ελληνικό αθλητισμό, διοργανώνοντας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα υπό τη θεματική ταυτότητα «Πράσινο Πρωτάθλημα – Αθλητισμός και Περιβάλλον». Πρόκειται για μια καινοτόμο παρέμβαση, μέσω της οποίας η ΕΟΠ καθίσταται η πρώτη Ομοσπονδία μαχητικών αθλημάτων στην Ελλάδα που ενσωματώνει οργανωμένα την περιβαλλοντική διάσταση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας επίσημης, υψηλού επιπέδου διοργάνωσης.

* Ανάμεσα στους διαιτητές των αγώνων και οι πατρινοί Γ. Καούρης, Κ. Παναγάκης και Αλ. Ζουρνατζής.