Πάτρα: Συμπλοκή φιλάθλων σε αγώνες πυγμαχίας, στην Αλεξιώτισσα

Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Elite Ανδρών-Γυναικών
Συμπλοκή σημειώθηκε μεταξύ φιλάθλων στο Κλειστό Γυμναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας, όπου διεξάγονται τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Πυγμαχίας Elite Ανδρών-Γυναικών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε έξω από το γήπεδο μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ήρθαν στα χέρια.
Άμεση η κινητοποίηση της αστυνομίας για την αποκατάσταση της τάξης και την αποφυγή περαιτέρω επεισοδίων.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr