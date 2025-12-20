Πάτρα: Συμπλοκή φιλάθλων σε αγώνες πυγμαχίας, στην Αλεξιώτισσα

Συμπλοκή σημειώθηκε μεταξύ φιλάθλων στο Κλειστό Γυμναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας, όπου διεξάγονται τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Πυγμαχίας Elite Ανδρών-Γυναικών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε έξω από το γήπεδο μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ήρθαν στα χέρια.

Άμεση η κινητοποίηση της αστυνομίας για την αποκατάσταση της τάξης και την αποφυγή περαιτέρω επεισοδίων.