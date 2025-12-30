ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Σάρωσαν το 2025 οι Πατρινοί πυγμάχοι

Με την ολοκλήρωση του 71ου πανελληνίου πρωταθλήματος πυγμαχίας elite ανδρών - γυναικών στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της Αλεξιώτισσας, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική περίοδος στην πυγμαχία.

Συνολικά η Ελληνική Ομοσπονδία διοργάνωσε 11 πανελλήνια πρωταθλήματα, όλων των ηλικιακών κατηγοριών. Σε αυτά οι πυγμάχοι της Αχαΐας κατέκτησαν συνολικά 46 μετάλλια, ακριβώς όσα και το 2024.

Μετείχαν 66 αθλητές (71 ου συμμετοχές τους, κάποιοι μετείχαν και σε δεύτερο πρωτάθλημα) από την Παναχαϊκή, την ΕΑΠ, τον Τόφαλο, την Άμυνα, τον Μίλωνα, το Fight Club και τον Λεωνίδα Αιγίου.

Αναλυτικα ο πλήρης απολογισμός τους:

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (13-14 ετών)

* Μάριος Καπερώνης Jr (Αμυνα - 40κ.): Νίκη, νίκη, ήττα. Ασημένιο μετάλλιο.

* Δημήτρης Τσεγγενές (ΕΑΠ - 40κ.): Νίκη, ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

* Θεοφάνης Κυριακόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 46κ.): Νίκη, ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

* Γεώργιος Χατζηπανταζής (Παναχαϊκή - 50κ.): Ήττα.

* Αγγελος Διώτης (Παναχαϊκή - 52κ.): Νίκη, ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

* Δρόσος - Φώτης Κουτσογιάννης (ΕΑΠ - 57κ.): Νίκη, ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

* Γιάννης Μανόνας (Αμυνα - 57κ.): Ήττα.

* Χριστόφορος Παπαδόπουλος (ΕΑΠ - 60κ.): Νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

* Κωνσταντίνος Τζούμας (Παναχαϊκή - 63κ.): Νίκη, ήττα. Ασημένιο μετάλλιο.

* Σάμουελ Μύρτο (Παναχαϊκή - 63κ.): Νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

* Γιώργος Μπούνιας (Λεωνίδας Αιγίου - 75κ.): Νίκη, ήττα. Ασημένιο μετάλλιο.

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (13-14 ετών)

* Ναταλία Ζαφειροπούλου (ΕΑΠ - 51κ.): Νίκη, νίκη, ήττα. Ασημένιο μετάλλιο.

* Βάλια Ασημακοπούλου (Παναχαϊκή - 51κ.): Ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

* Σπυριδούλα Μιχαλιτσάνου (Παναχαϊκή - 54κ): Νίκη, νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ.

ΠΑΙΔΩΝ (15-16 ετών)

* Χρύσανθος Γιαννακόπουλος (Παναχαϊκή - 48κ.): Νίκη, νίκη, ήττα. Ασημένιο μετάλλιο.

* Νικόλαος Λέκκας (Παναχαϊκή - 54κ.): Νίκη, νίκη, ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

* Νικόλαος Μπερναλής (ΕΑΠ - 54κ.): Νίκη, ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

* Νικόλαος Σαμαντάς (Παναχαϊκή - 57κ.): Νίκη, ήττα.

* Άγγελος Πολύδωρος (Παναχαϊκή - 57κ.): Νίκη, νίκη, ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

* Βασίλης Γκίνος (Παναχαϊκή - 60κ.): Νίκη, ήττα.

* Ιωσήφ Κοκκώνης - Ζαραλίγκας (Αμυνα - 60κ.) Νίκη, νίκη, νίκη, ήττα. Ασημένιο μετάλλιο.

* Δημήτρης Παύλου (Μίλων - 60κ.): Νίκη, νίκη, νίκη, νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

* Μιχάλης Λιόλης (Παναχαϊκή - 63κ.): Νίκη, ήττα.

* Ανδρέας Γιαννακόπουλος (Παναχαϊκή - 63κ.): Νίκη, νίκη, ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

* Φώτης Μασούρας (Αμυνα - 63κ.): Νίκη, ήττα.

* Ανδρέας - Ραφαήλ Κορομηλάς (Λεωνίδας Αιγίου - 70κ.): Ήττα.

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (15-16 ετών)

* Αννα Θεοδόση (Μίλων - 46κ.): Ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

* Παναγιώτα Πετρίτση (Παναχαϊκή - 54κ.): Νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ.

* Σοφία Ντίλιου (Μίλων - 57κ.): Νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ.

* Ολγα Αρνιακού (Παναχαϊκή - 60κ.): Ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

ΕΦΗΒΩΝ (17-18 ετών)

* Γεράσιμος Σκόνδρας (Αμυνα - 57κ.): Bye, ήττα.

* Βασίλης Λεούσης (ΕΑΠ - 57κ.): Ηττα με διακοπή.

* Βαγγέλης Τρίγκος (ΕΑΠ - 60κ.): Ηττα.

* Θεοφάνης Κεπενός (Παναχαϊκή - 63,5κ.): Ήττα με διακοπή λ.τ.

* Αγγελος Χύσα (Λεωνίδας Αιγίου - 71κ.): Ήττα με διακοπή λ.τ.

* Κώστας Φύσσας (Μίλων - 75κ.): Νίκη με διακοπή, νίκη, νίκη, ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

* Κωνσταντίνος Ραμπαβίλας (Λεωνίδας Αιγίου - 86κ.): Bye, νίκη με διακοπή, ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

* Γιάννης Δημάκης (Παναχαϊκή - 86κ.): Bye, ήττα με διακοπή.

* Παναγιώτης Αθανασόπουλος (Τόφαλος - 86κ.): Bye, νίκη με διακοπή, νίκη, ήττα με διακοπή. Ασημένιο μετάλλιο.

ΝΕΑΝΙΔΩΝ (17-18 ετών)

* Μαρία Γεωργοπούλου (Παναχαϊκή - 50κ.): Νίκη με διακοπή, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ!

* Λαμπρινή Γιαννακοπούλου (Παναχαϊκή - 52κ.): Νίκη με διακοπή, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ!

* Ουρανία Κάντζαρη (Μίλων - 60κ.): Νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ!

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (19-20-21-22 ετών)

* Πλάτωνας Καλλιμάνης (ΕΑΠ - 51κ.): Νίκη με διακοπή. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

* Μάριος Παπαδόπουλος (ΕΑΠ - 54κ.): Βye, ήττα (με έντονα παράπονα). Ασημένιο μετάλλιο.

* Γιώργος Πλέας (Παναχαϊκή - 60κ.): Βye, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

* Αντώνης Γαλάνης (Μίλων - 75κ.): Νίκη, ήττα.

* Παναγιώτης Ντρες (ΕΑΠ - 86κ.): Νίκη με διακοπή, ήττα (λ.τ.). Ασημένιο μετάλλιο

* Χριστόφορος Γιάγκος (Παναχαϊκή - +92κ.): Βye, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (19-20-21-22 ετών)

* Χριστίνα Φωτοπούλου (Παναχαϊκή - 48κ.): Νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ!

* Ιωάννα Κάντζαρη (Παναχαϊκή - 50κ.): Βye, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ!

* Αντωνία Γιαννακοπούλου (Παναχαϊκή - 57κ.): Δεν κατέβηκε άλλη αθλήτρια, και η κατηγορία ματαιώθηκε.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ (19-40 ετών)

* Κώστας Βγενόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 55κ.): Bye.

* Κώστας Κουνινιώτης (Λεωνίδας Αιγίου - +90κ.): Νίκη.

* Nτάκα Γιούργκεν (Fight Club - +90κ.): Ήττα.

Α’ - ΕLITE AΝΔΡΩΝ (19-40 ετών)

- Πλάτων Καλλιμάνης (ΕΑΠ - 50κ.). Βye, bye, bye, ήττα (λ.τ.). ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

- Μάριος Παπαδόπουλος (ΕΑΠ - 55κ.). Βye, νίκη, νίκη. ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

- Κωνσταντίνος Ευγενόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 55κ.). Βye, ήττα. Στους «8».

- Βασίλης Τσιρικλός (Παναθηναϊκός - 60κ.). Βye, ήττα. Στους «8».

- Γιώργος Πλέας (Παναχαϊκή - 60κ.). Βye, νίκη, νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

- Δημήτρης Νικολάου (Τόφαλος - 65κ.). Νίκη, νίκη, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

- Ανδρέας Παπαϊωάννου (Παναχαϊκή - 65κ.). Νίκη, ήττα. Στους «8».

- Χρήστος Καφρίτσας (Παναθηναϊκός - 70κ.). Νίκη, ήττα. Στους «8».

- Γιώργος Κωστόπουλος (Τόφαλος - 70κ.). Ήττα. Στους «16».

- Δήμος Ασημακόπουλος (Παναθηναϊκός - 70κ.). Bye, νίκη, ήττα (α.α.). ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

- Χρήστος Ραυτογιάννης (ΑΕΚ - 75κ.). Ήττα. Στους «16».

- Γιώργος Αλεξίου (Λεωνίδας Αιγίου - 90κ.). Βye, ήττα. Στους «8».

- Αντώνης Αγγελόπουλος (Παναθηναϊκός - 90κ.). Βye, bye, νίκη, ήττα. ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

- Κωνσταντίνος Κουνινιώτης (Λεωνίδας Αιγίου +90κ.). Bye, ήττα. Στους «8».

ΕLITE ΓΥΝΑΙΚΩΝ (19-40 ετών)

- Αντωνία Γιαννακοπούλου (Παναχαϊκή - 54κ.). Βye, νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ!

- Σοφία Μέμμου (Αμυνα - 57κ.). Νίκη, ήττα. ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ.

- Βούλα Λαζανά (Fight Club - 80+κ.) Δεν κατέβηκε άλλη αθλήτρια, και η κατηγορία ματαιώθηκε.