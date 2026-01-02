Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: Θρυλικό διπλό και 22η ευρωνίκη έναντι 7!!

Μεγάλη εμφάνιση από τον Ολυμπιακό στο σπίτι του Παναθηναϊκού και δέκατη νίκη απέναντί του (87-82). Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ κυριάρχησαν, ο Μιλουτίνοβ έκανε θαύματα, ο Κέντρικ Ναν πάλευε μόνος εναντίον όλων.

Είχε περάσει καιρός από το τελευταίο τους συναπάντημα, οπότε το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, το βράδυ της Παρασκευής (2/1) για την 19η αγωνιστική της Euroleague, ήρθε για να καλύψει μια τεράστια ανάγκη για μπάσκετ ελίτ επιπέδου.

Οι αιώνιοι έδωσαν ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ μάχη στο Telekom Center Athens, με τους Πειραιώτες να παίρνουν τεράστια νίκη (87-82), τη 10η συνεχόμενή τους απέναντι στους πράσινους στη διοργάνωση. Στο γήπεδο στο οποίο δεν έχουν ηττηθεί από το 2019.

Στο 11-7 ανέβηκε ο Ολυμπιακός (6-3 εντός και 5-4 εκτός έδρας), με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Σάσα Βεζένκοβ να κάνουν πράγματα και θαύματα, με τον Νίκολα Μιλουτίνοβ να δείχνει γιατί αξίζει να θεωρείται ο κορυφαίος σέντερ της Ευρώπης αυτή την περίοδο.

Στο 12-7 έπεσε ο Παναθηναϊκός (6-3 εντός και 6-4 εκτός έδρας), που είχε έτοιμο για μάχη τον Κέντρικ Ναν, τον καταπληκτικό Κέντρικ Ναν, αλλά από εκεί και πέρα να παίρνει κάποια πράγματα από εκλάμψεις του Τζέντι Όσμαν και του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

ΦΟΒΕΡΟ 22-7 ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

Τη 2η ημέρα του νέου έτους (2026) Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έδωσαν την πρώτη «μάχη» τους αυτή τη σεζόν σε επίπεδο Ευρώπης. Οι δύο «αιώνιοι» του ελληνικού μπάσκετ αναμετρήθηκαν στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της κανονικής περιόδου στη Euroleague.

Από τον «μικρό» τελικό του φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι, στις 25 Μαίου 2024, όταν ο Ολυμπιακός επικράτησε με 97-93 του Παναθηναϊκού και κατέλαβε την 3η θέση, οι δύο κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας και δύο από τις τέσσερις καλύτερες της Ευρώπης, αναμετρήθηκαν για 29η φορά, για την Ευρώπη, όλες στην Eurolegue.

Πλέον ο Ολυμπιακός προηγείται με 22-7 στις 29 «μάχες» των δύο «αιωνίων» στην Ευρώπη.

Από τις 5 Φεβρουαρίου του 2021 έχει να ηττηθεί ο Ολυμπιακός (ο αγώνας είχε διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας) από τον Παναθηναϊκό! Δηλαδή παρά έναν μήνα... πέντε ολόκληρα χρόνια!

Η ομάδα του Πειραιά μετρά σερί 10-0 έναντι των «πρασίνων» στις ισάριθμες τελευταίες αναμετρήσεις τους στη Euroleague, εκ των οποίων οι πέντε στο πρώην ΟΑΚΑ, την έδρα του αντιπάλου του. Όμως, το νικηφόρο σερί του Ολυμπιακού στο πρώην ΟΑΚΑ είναι 6-0 (!), καθώς στο προηγούμενο ματς των δύο ομάδων πριν την 5η Φεβρουαρίου όταν οι «πράσινοι» νίκησαν στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 78-71 στο ΟΑΚΑ του Παναθηναϊκού, για την 2η αγωνιστική της πρώτης φάσης στις 9 Οκτωβρίου 2020.



Την προηγούμενη σεζόν (2024-25), ο Ολυμπιακός υπήρξε ο απόλυτος κυρίαρχος στα ευρωπαϊκά ντέρμπι «αιωνίων», αφού έκανε το 3-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό! Πριν από τον «μικρό» τελικό του Άμπου Ντάμπι, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν καταφέρει να νικήσουν την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, τόσο στο ΟΑΚΑ στον πρώτο γύρο όσο και στο ΣΕΦ στον δεύτερο γύρο της κανονικής περιόδου 2024-25.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, μετρά 13 νίκες στις 15 φορές (13-2) που έχει υπάρξει όρθιος σε ντέρμπι «αιωνίων» στην Ευρώπη. Στο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων», στο ΟΑΚΑ στην πρεμιέρα της Εuroleague τη σεζόν 2023-24, ο Εργκίν Αταμάν, είχε την πρώτη εμπειρία του στην ελληνική «μητέρα των μαχών» στην Ευρώπη και στις 14 Μαρτίου 2024 στο ΣΕΦ τη δεύτερη. Τη σεζόν 2024-25, στην 3η εμπειρία του Τούρκου τεχνικού σε ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων», ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο ΟΑΚΑ με 94-89, στις 8 Νοεμβρίου 2024, για την 8η αγωνιστική. Στις 14 Μαρτίου 2025, για την 29η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός γνώρισε ξανά την ήττα με 76-74 στο ΣΕΦ αυτή τη φορά, στο 4ο ευρωπαϊκό «ντέρμπι αιωνίων» για τον Τούρκο τεχνικό του Παναθηναϊκού.

Και στον «μικρό» τελικό του φάιναλ φορ της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι το 2025, στην 5η «μητέρα των μαχών» στην Ευρώπη για τον Αταμάν ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε ξανά. Ο Εργκίν Αταμάν μετά το 6ο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» στην καριέρα του έχει γνωρίσει 6 ήττες (0-6) σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό στη Euroleague...



Το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) παρουσιάζει τις 8 «μητέρες των μαχών» στην Ευρώπη:



Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ «ΑΙΩΝΙΩΝ» ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

19/04/1994 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 72-77 Φάιναλ Φορ, ημιτελικός (Τελ Αβίβ)

11/04/1995 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 52-58 Φάιναλ Φορ, ημιτελικός (Σαραγόσα)

27/03/1997 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 49-69 4η φάση

01/04/1997 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 65-57 4η φάση

28/02/2002 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 92-75 2η φάση

28/03/2002 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 88-78 2η φάση

01/05/2009 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 82-84 Φάιναλ Φορ, ημιτελικός (Βερολίνο)

20/02/2014 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 66-62 (Φάση των «16», 7η αγωνιστική)

14/04/2014 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 68-65 (Φάση των «16», 14η αγωνιστική)

18/11/2016 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 77-79 (Α΄ Φάση, 8η Αγωνιστική)

06/01/2017 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 77-69 (Α΄ Φάση, 16η Αγωνιστική)

10/11/2017 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 62-70 (Α΄ Φάση, 6η Αγωνιστική)

02/03/2018 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 85-87 παρ. (Α΄ Φάση, 24η Αγωνιστική)

09/11/2018 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 93-80 (Α΄ Φάση, 6η Αγωνιστική)

04/01/2019 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 79-65 (Α΄ Φάση, 16η Αγωνιστική)

06/12/2019 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 99-93 (Α΄ Φάση, 12η Αγωνιστική)

03/03/2020 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 81-78 (Α΄ Φάση, 27η Αγωνιστική)

09/10/2020 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 71-78 (Α΄ Φάση, 2η Αγωνιστική)

05/02/2021 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 77-88 (Β΄ Φάση, 24η Αγωνιστική)

23/12/2021 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 65-84 (Ά Φάση, 17η Αγωνιστική)

17/03/2022 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 101-73 (Β΄ Φάση, 30ή Αγωνιστική)

30/12/2022 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 71-95 (Α΄ Φάση, 16η Αγωνιστική)

31/03/2023 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 81-73 (Α΄ Φάση, 32η Αγωνιστική)

06/10/2023 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 78-88 παρ. (Α΄ Φάση, 1η Αγωνιστική)

14/03/2024 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 71-65 (Α΄ Φάση, 29η Αγωνιστική)

08/11/2024 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 89-94 (Α΄ Φάση, 8η Αγωνιστική)

14/03/2025 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 76-74 (Α΄ Φάση, 29η Αγωνιστική)

25/05/2025 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 97-93 Φάιναλ Φορ, «Μικρός» Τελικός (Άμπου Ντάμπι)

02/01/2026 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 82-87 (Α φάση, 19η αγωνιστική)