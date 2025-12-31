Οι κορυφαίες στιγμές του πατραϊκού Αθλητισμού το 2025

Με την ελπίδα το 2026 να φέρει ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στον πατραϊκό Αθλητισμό αποχαιρετούμε τη χρονιά που φεύγει.

Μια χρονιά στην οποία δεν έλειψαν οι επιτυχίες, όμως υπήρχαν προσδοκίες για κάτι καλύτερο, ειδικά στα ομαδικά αθλήματα.

Κακά τα ψέματα, όσο η Παναχαϊκή, το κορυφαίο brand name βολοδέρνει στην αφάνεια και ανυποληψία των εσχατιών της Γ’ Εθνικής, με κίνδυνο για ακόμα χειρότερα, ο αθλητισμός της Πάτρας δεν μπορεί να καμώνεται για το υψηλό του επίπεδο.

Στον χώρο του ποδοσφαίρου λοιπόν δεσπόζει η παραπαίουσα Παναχαϊκή που υποβιβάστηκε -ξανά- στη Γ’ Εθνική και έσμιξε με τον Παναιγιάλειο και τη Θύελλα. Ουδεμία άλλη εκπροσώπηση από πλευράς Αχαιών…

Σε ατομικό επίπεδο τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα με δύο Αχαιούς να διαπρέπουν, τον Γιώργο Κυριακόπουλο στον Παναθηναϊκό και τον Αντώνη Παπακανέλλο δανεικό στην Ρίο Αβε Πορτογαλίας από τον Ολυμπιακό.

Στο μπάσκετ τείνει να γίνει ρουτίνα η παρουσία του Προμηθέα στα ψηλά της Α1 μπάσκετ. Μόνιμα στο γκρουπ των ομάδων που αγωνίζονται για τις θέσεις 3-6 (με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Αρη κυρίως), δοθέντος ότι οι δύο πρώτες είναι κατειλημμένες, μόνιμα τα καλά πλασαρίσματα στο Κύπελλο και στο Σούπερ Καπ, μόνιμος στην Ευρώπη, αλλά και μόνος, καθώς ο Απόλλων Πατρών παραμένει εγκλωβισμένος στην τρίτη κατηγορία, μαζί με τη θυγατρική του Προμηθέα και τον αξιοπρεπέστατο και ανερχόμενο ΑΟ Γλαύκου Εσπερου / ΑΟΠΑ.

Πιο κάτω, η μονίμως ουραγός της Αχαΐας στις εθνικές κατηγορίες, ΠΓΕ, μαζί και η Αχαγιά ’82, λιγόστεψαν οι ομάδες μετά τον υποβιβασμό του Αίολου, της Γαλήνης και του Αστέρα Τέμενης.

Το βόλεϊ της Πάτρας παραμένει στην αφάνεια και μακριά από τις δύο πρώτες κορυφαίες εθνικές κατηγορίες, σε χειρότερη θέση το χάντμπολ της Πάτρας από ότι πέρυσι, αξίζει όμως μια εύφημος μνεία στην Νάπολη Πατρών, πρωταθλήτρια Ελλάδας το 2025 και για μια ακόμα φορά με σημαντική συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα.

Τέλος, στο πόλο, είχαμε τον υποβιβασμό της ΝΕΠ από την Α1, στην οποία παρέμεινε αλλά με πολλά προβλήματα ο ΝΟΠ, ενώ στις γυναίκες έχουμε διπλή παρουσία από ΝΟΠ και ΝΕΠ.

Σε ατομικό επίπεδο πολλά τα νέα ταλέντα στο πόλο, έλαμψε το 2025 ο Ηλίας Αγγελόπουλος και ο Θωμάς Μπετχαβάς, αμφότεροι μεταγράφηκαν στην Αθήνα, ενώ την ίδια ώρα ο Απόστολος Γεωργαράς έφευγε με υποτροφία για το Κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ. Νέες σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και για τους Σπύρο Λυκούδη, Ανδρέα και Κώστα Μπιτσάκο και Άγγελο Λαμπάτο.

Σπουδαίες στιγμές για τα κορίτσια μας, την Ντένια Κουρέτα, την Αριάδνη Καραμπέτσου (χάλκινες στο παγκόσμιο), την Ζορντίνα Λαμπάτου, αλλά και την εντυπωσιακή Αφροδίτη Μπιτσάκου (ασημένια στο ευρωπαϊκό).

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη υπενθύμιση πως η Νόρα Δράκου, όπως κάνει διαρκώς την τελευταία 20ετία, μετείχε για μια ακόμα φορά σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα και προετοιμάζεται για την 5η της Ολυμπιάδα!

Για τον στίβο είχαμε πολλές και σημαντικές επιτυχίες:

Δείτε την πλήρη ανασκόπηση:

Όλοι οι Αχαιοί που αγωνίστηκαν στα πρωταθλήματα στίβου το 2025 (ΑΦΙΕΡΩΜΑ)- 4ο μέρος

Τα 51 μετάλλια της Αχαΐας στα πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου 2025- Απολογισμός, 3ο μέρος

Οι Αχαιοί αθλητές στίβου ξεχώρισαν και εκτός συνόρων το 2025- Απολογισμός, 2ο μέρος

Οι Αχαιοί αθλητές κατέρριψαν 26 ρεκόρ στίβου το 2025- Απολογισμός, 1ο μέρος

Στα υπόλοιπα ατομικά αθλήματα είχαμε μερικές σπουδαίες στιγμές.

Στην πυγμαχία ξεχώρισαν οι συμμετοχές στο ευρωπαικό πρωτάθλημα των κατηγοριών τους, των Μαρίας Γεωργοπούλου, Παναγιώτας Πετρίτση, Σοφίας Ντίλιου, Αντωνίας Γιαννακοπούλου (ασημένια!!), Γιώργου Πλέα, Δημήτρη Παύλου και Λευτέρη Ζουρνατζή.

Το τάε κβον ντο χάρισε στην Πάτρα ανεπανάληπτες στιγμές χάρη στο μοναδικό ταλέντο του Σωτήρη Μιχόπουλου και του Αποστόλη Παναγόπουλου.

Για μια ακόμα χρονιά κορυφαίος έλληνας σύνθετος γυμναστής ήταν ο Νίκος Ηλιόπουλος.

Είχαμε επίσης σημαντικές επιτυχίες από τον Πέλοπα στην άρση βαρών, από την Patras Stratego team, από τον Ιφιτο στο πινγκ πονγκ, από τον ΠΟΤ στα τροχοπέδιλα κ.ά.