Τα 51 μετάλλια της Αχαΐας στα πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου 2025- Απολογισμός, 3ο μέρος

Ανέβηκαν στο βάθρο
Στον αριθμό των 51 μεταλλίων (έναντι 38 το 2024, 48 το 2023 και 54 το 2022) ανέρχεται ο απολογισμός των Αχαιών αθλητών στίβου σε όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα του 2025.
Μοιράστηκαν σε όλες τις διοργανώσεις, ανοικτού και κλειστού.
18 μετάλλια πανηγύρισε η Ολυμπιάδα, 13 ο Πέλοπας Πατρών, 9 ο Αρίων, 4 ο Κούρος, 2 ο Εσπερος και από 1 ο Αθηνόδωρος και η Φιλαθλητική (ούτε ένα η Παναχαϊκή).
Σε επίπεδο αθλητών, τέσσερ§ μετάλλια πανηγύρισε ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος και από τρία, Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος, Γιάννης Γιαννακόπουλος και Μυρτώ Βαλαχά!
Αναλυτικά ο πίνακας των τριών πρώτων πανελληνιονικών του 2024 (δεν συμπεριλαμβάνονται κάποια αγωνίσματα στο πρωτάθλημα παμπαίδων Α' - παγκορασίδων Α' που έγιναν σε ομίλους:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΔΡΩΝ
* 2ος Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) στα 5.000μ. βάδην (i) με 21.25.45. 2ος στα 20χλμ βάδην με 1.32.05. 3ος στα 10.000μ. βάδην με 43.19.28.
* 2ος Μιχαήλ Καΐπης (Κούρος) στο ύψος με 2.00μ.
* 3ος Ηλίας Αργύρης (Ολυμπιάδα - νέος) στα 800μ. με 1.52.68.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
* 2η Σοφία Αλικανιώτη (Πανναξιακός) στα 35χλμ βάδην με 3.17.33. 3η στα 10.000μ. βάδην με 50.53.39.
* 2η Στεφανία Πετροπούλου (Ολυμπιάδα - νέα) με την 4Χ100μ. σε 47.64.
* 2η Δέσποινα Μουρτά (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 47.64.
* 2η Πολυτίμη Μαντά (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 47.64.
* 2η Μαρίνα Ζέρβα (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 47.64.
* 3η Καλλιόπη Παπανδρεοπούλου (Κούρος - νέα) στο ύψος (i) με 1.65μ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
* 1ος Αλέξανδρος -Διαμαντής Σκούρτης (Ολυμπιάδα) στα 1.500μ. με 3.49.10.
* 2ος Ηλίας Αργύρης (Ολυμπιάδα) στα 800μ. με 1.52.68.
* 2ος Ορέστης Εμμανουηλίδης (Ολυμπιάδα) στα 400μ. εμπ. με 52.67 ν.α.ρ.
* 2ος Γιώργος Καυκαλιάς (Ολυμπιάδα) στα 20 χλμ. βάδην με 2.24.34.
* 2ος Ανδρέας Γεωργίου (Αθηνόδωρος) στα 1.500μ. με 3.49.55.
* 3ος Ελισσαίος Μπαρδάκης (Ολυμπιάδα - έφηβος) στα 10.000μ. βάδην με 44.45.46.
* 3ος Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας) στα 10.000μ. με 31.46.79.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
* 3η Αναστασία Καρέλα (ΓΑΣ Χολαργού) στα 400μ. με 57.46.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΦΗΒΩΝ
* 1ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας - παίδας) στα 3.000μ. με 8.40.99. 2ος στα 1.500μ. με 3.58.16.
* 1ος Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας) στα 5.000μ. με 15.25.80. 2ος στα 6χλμ ανωμάλου με 18.57.
* 1ος Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος (Αρίων) στο μήκος με 7.41μ. w+4.3).
* 1ος Ελισσαίος Μπαρδάκης (Ολυμπιάδα) στα 10.000μ. βάδην με 46.20.57.
* 3ος Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας) στα 6χλμ ανωμάλου με 19.05.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
* 1η Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 4.30.81. 1η στα 3.000μ. με 9.45.45. 1η στα 4χλμ ανωμάλου με 14.02.
* 1η Αποστολία Φραντζή (Αρίων - κορασίδα) στα 5.000μ. με 18.00.67.
* 3η Αδαμαντία Σερεμέτη (Αρίων - κορασίδα) στα 5.000μ. με 18.39.74.
* 3η Χαραλαμπία Ζαχαροπούλου (Ολυμπιάδα) στα 10.000μ. βάδην με 55.41.64.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
* 1ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 4.06.23. 1ος στα 3.000μ. με 8.46.62.
* 2ος Φίλιππος Χριστόπουλος (Αρίων) στα 800μ. με 1.53.70.
* 3ος Γιώργος Τζαβάρας (Κούρος) στο ύψος με 1.94μ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
* 3η Ιωάννα Σερεμέτη (Αρίων - παγκορασίδα) στα 5.000μ. βάδην με 25.41.80.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’
* 1ος Γιώργος Κασούμης (Κούρος) στα 100μ. εμπ. με 13.69.
* 1ος Εμμανουήλ Βερβερόπουλος (Εσπερος) στα 5.000μ. βάδην με 26.36.10.
* 2ος Φίλιππος Παπαδόπουλος (Εσπερος) στα 5.000μ. βάδην με 26.39.11.
* 3ος Δημήτρης Δημητρίου (Ολυμπιάδα) στα 5.000μ. βάδην με 27.57.31.
* 3ος Παναγιώτης Θεοφανόπουλος (Φιλαθλητική) στα 2.000μ. στιπλ με 6.26.08.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’
* 2η Ιωάννα Σερεμέτη (Αρίων) στα 3.000μ. βάδην με 15.15.12.
* 3η Ευφροσύνη Φατούρου (Ολυμπιάδα) στα 80μ. με 10.11.
* 3η Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας) στα 2.000μ. με 6.43.08.
* 3η Δήμητρα Κατσιαφλιάκα (Ολυμπιάδα) στα 3.000μ. βάδην με 16.40.53.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ
* 1ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας - 8ο ΓΕΛ, παίδας) στα 3.000μ. με 8.56.94.
* 2ος Φίλιππος Χριστόπουλος (Αρίων - 3ο ΓΕΛ, παίδας) στα 800μ. με 1.55.87.
* 2ος Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος (Αρίων - 7ο ΓΕΛ, έφηβος) στο μήκος με 7.34μ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
* 3η Αποστολία Φραντζή (Αρίων Πάτρας - 3ο ΓΕΛ, κορασίδα) στα 3.000μ. με 10.23.86.
Θα ακολουθήσει το 4ο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος με όλες τις συμμετοχές της Αχαΐας στα πανελλήια πρωταθλήματα του 2025.
