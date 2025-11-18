Οι Αχαιοί αθλητές στίβου ξεχώρισαν και εκτός συνόρων το 2025- Απολογισμός, 2ο μέρος

Ολοκληρώθηκε η αγωνιστική περίοδος για το 2025 στον στίβο με αρκετές επιτυχίες για τους Αχαιούς αθλητές και τα σωματεία του νομού. Αρκετές από αυτές επιτεύχθηκαν σε διεθνείς διοργανώσεις.

Μπορεί να έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που (το 2012 στο Λονδίνο με την Αντωνία Στεργίου) είχαμε πατρινή εκπροσώπηση σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά οι επιτυχίες έστω και σε μικρότερου βεληνεκούς αγώνες, ήσαν αρκετές και σημαντικές.

Ξεχώρισαν ασφαλώς αυτές του Αλέξανδρου Σκούρτη και της Σοφίας Αλικανιώτη (η κορυφαία διάκριση της Αχαΐας φέτος) στα παγκόσμια πρωταθλήματα, ο πρώτος μάλιστα πανηγύρισε και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου!

Συνολικά είχαμε 33 συμμετοχές που συνδυάστηκαν με δέκα μετάλλια!

Αναλυτικά:

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 2025

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

* Σοφία Αλικανιώτη (Πανναξιακός) 37η στα 35χλμ βάδην στο Τόκιο της Ιαπωνίας με 3.21.06.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΑ-ΑΘΛΗΤΩΝ

* 3ος Αλέξανδρος Σκούρτης (Ολυμπιάδα) στα 400μ. (Τ38) με νέο ρεκόρ Ευρώπης 49.74 (2η επίδοση στα προκριματικά με νέο ρεκόρ Ευρώπης 49.97) στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

* 5ος Αλέξανδρος - Διαμαντής Σκούρτης (Ολυμπιάδα) στα 1.500μ. με νέο ρεκόρ Ευρώπης 4.00.32 στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΩΝ

* 7ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας) στα 1.500μ. με στα Σκόπια της Β. Μακεδονίας με 3.53.55.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΓΟΡΙΩΝ

* 8ος Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης (Αθηνόδωρος) στο ακόντιο στο Ταλίν της Εσθονίας.

* 9ος Βασίλης Θεοφυλαχτόπουλος (Αθηνόδωρος) στη σφαίρα στο Ταλίν της Εσθονίας.

* 20ός Διαμαντής Πέτρου (Αθηνόδωρος) στα 400μ. στο Ταλίν της Εσθονίας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

* 7η Ραφαηλία Καραγκούνια (Αθηνόδωρος) με την 4Χ100μ., 8η στα 400μ. στο Ταλίν της Εσθονίας.

* 7η Παναγιώτα - Ίρις Ευσταθιάδη (Αθηνόδωρος) με την 4Χ100μ. 14η στο ύψος στο Ταλίν της Εσθονίας.

* 7η Χρύσα Φλωράκη (Αθηνόδωρος) με την 4Χ100μ. 19η στα 80μ. εμπ. στο Ταλίν της Εσθονίας.

* 7η Νεφέλη Κιτσάτη (Αθηνόδωρος) με την 4Χ100μ. 22η στα 800μ. στο Ταλίν της Εσθονίας.

* Βασιλική Βασιλακοπούλου (Αθηνόδωρος) 8η στη σφαίρα. Εκτός συναγωνισμού με την 4Χ100μ. της Κελόουνα Καναδά το 2025 στο Ταλίν της Εσθονίας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΦΗΒΩΝ

* 12ος Ελισσαίος Μπαρδάκης (Ολυμπιάδα) στα 10.000μ. βάδην στο Τάμπερε Φινλανδίας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

* 19η Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) στα 3.000μ. στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

* Δεν αγωνίστηκε, αν και έπιασε το όριο η Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) στα 5.000μ. με στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ

* 2ος Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) στα 20χλμ βάδην με 1.32.34.43 στο Άστρος Κυνουρίας.

* 5ος Ανδρέας Γεωργίου (Αθηνόδωρος - νέος) στα 3.000μ. με 8.16.54 στον Βόλο.

* 11ος Ηλίας Αργύρης (Ολυμπιάδα - νέος) στα 800μ. με 1.52.20 στον Βόλο.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

* 1η Σοφία Αλικανιώτη (Πανναξιακός) στα 35χλμ βάδην με 3.14.28.04 στο Άστρος Κυνουρίας.

* 2η Δέσποινα Μουρτά (Ολυμπιάδα) με την 4Χ400μ. σε 3.37.19 στον Βόλο.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

* 9η Χαραλαμπία Ζαχαροπούλου (Ολυμπιάδα) στα 10χλμ βάδην με 56.41.47 στο Άστρος Κυνουρίας.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ

* 3ος Ελισσαίος Μπαρδάκης (Ολυμπιάδα) στα 10χλμ βάδην με 47.28.96 στο Άστρος Κυνουρίας.

* 9ος Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος (Αρίων) στο μήκος με 6.73μ. στην Κραϊόβα της Ρουμανίας.

* 16ος Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας) στα 6χλμ ανωμάλου με 20.09.50 στο Φέλιξ της Ρουμανίας.

* 23ος Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας) στα 6χλμ ανωμάλου με 22.12.03 στο Φέλιξ της Ρουμανίας.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

* 4η Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) στα 3.000μ. (i) με 9.58.34 στη Σόφια της Βουλγαρίας.

* 5η Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 4.27.40 στην Κραϊόβα της Ρουμανίας.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

* 6η (εκτός συναγωνισμού) η Μαρία - Ισαβέλλα Αναγνωστοπούλου (Κούρος) στο έπταθλο κορασίδων με 3.831 β. (15.56, 1.46μ., 9.83μ., 28.49, 4.90μ., 21.24μ., 2.43.77) στον Βόλο.

* 13η Κλεονίκη Μάντζιου (Ολυμπιάδα) εκτός συναγωνισμού στα 5χλμ βάδην με 30.21.20 στο Άστρος Κυνουρίας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

* 1ος Φίλιππος Χριστόπουλος (Αρίων) στα 800μ. με 1.56.20.

* 2ος Βασίλης Στολάκης (Κούρος) στο δέκαθλο με 5.012 β. (6.12μ., 11.70, 1.74μ., 55.15, 15.42μ., 30.81μ., 2.80μ., 29.80μ., 6.00.31μ.)

* 2ος Γιώργος Τζαβάρας (Κούρος) στο ύψος με 1.95μ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

* 2η Αθανασία Οικονομοπούλου (Κούρος) στο έπταθλο με 4.251 β. (1.38μ., 14.74, 8.54μ., 26.49, 5.58μ., 21.16, 2.32.48).

* 3η Αποστολία Φραντζή (Αρίων) στα 3.000μ. με 10.44.08.

* Θα ακολουθήσει το τρίτο μέρος του απολογισμού, με τα μετάλλια των Αχαιών αθλητών στα πανελλήνια πρωταθλήματα.