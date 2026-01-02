ΑΕΚ: Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων της για το ματς με τον Προμηθέα στην Πάτρα

Σάββατο στην Πάτρα
Η ΚΑΕ ΑΕΚ, με επίσημη ανακοίνωσή της, ενημερώνει τους φιλάθλους της πως, μετά από απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Iωάννη Βρούτση, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών, για την αναμέτρηση της Ένωσης απέναντι στον Προμηθέα στην Πάτρα (3/1, 18:15) για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:
ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι:
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Iωάννη Βρούτση, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών μας, για την αναμέτρηση Προμηθέας Πάτρας BΙΚΟΣ COLA – ΑΕΚ, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο (03/01/2026, 18:15) στο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
