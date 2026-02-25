40ό πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού: Τα ρεκόρ της Αχαΐας

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου ανδρών είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση κλειστού στίβου στην Ελλάδα. Διεξάγεται κάθε χρόνο, κατά τις χειμερινές περιόδους, από το ΣΕΓΑΣ.

Ξεκίνησε το 1986 από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά, ένα χρόνο μετά το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο νεόκτιστο -τότε- φαληρικό στάδιο, η ανέγερση του οποίου αποφασίστηκε με στόχο να καλύψει τις ανάγκες της συγκεκριμένης διοργάνωσης και τις απαιτήσεις που προέκυπταν για την προετοιμασία των αθλητώ, καθώς και την τέλεση αγώνων κατά τη χειμερινή περίοδο.

Μετά από 17 συνεχείς διοργανώσεις στο ΣΕΦ (1986 με 2002), το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μεταφέρθηκε το 2004 στο Κλειστό της Παιανίας, όπου και λάμβανε χώρα μέχρι και το 2011, ενώ δεν διεξήχθη το 2003, καθώς λόγω ολυμπιακής προετοιμασίας για το 200 δεν υπήρχε διαθέσιμος χώρος. Το 2012, για οικονομικούς λόγους επιστρέφει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Φέτος θα διεξαχθεί ξανά στο Κλειστό της Παιανίας το σαββατοκύριακο 28/2 - 1/3 και θα είναι το 40ό στην ιστορία.

Με την ευκαιρία αυτή παρουσιάζουμε τους κορυφαίες επιδόσεις στην Αχαΐα, στον κλειστό στίβο. Ολα τα ρεκόρ στην κατηγορία ανδρών - γυναικών με το πιο παλιό, αυτό στο έπταθλο, να αντέχει από το 1987 (Δημήτρης Γουρνιάς), ενω το πλέον σύγχρονο πέτυχε ο Ηλίας Αργύρης πριν λίγες ημέρες στα 800μ.

Να σημειωθεί πως με βάση τους διεθνείς κανόνες αξιολόγησης κορυφαίες επιδόσεις είναι αυτές των Γιώργου Παναγιωτόπουλου 960μ., 200μ.), Σπύρου Ανδριόπουλου, Ηλία Αργύρη και Μιχάλη Σταματόγιαννη και αντίστοιχα στις γυναίκες των Αντωνίας Στεργίου, Όλγας Τσομπανίδη και Κλαίρης Ραυτακοπούλου.

Αναλυτικά η λίστα με τα Αχαϊκά ρεκόρ στίβου με την απαραίτητη διευκρίνιση πως ο αριθμός στην παρένθεση μετά την επίδοση, αφορά τη θέση στην πανελλήνια λίστα όλων των εποχών, το χρόνο που σημειώθηκε. Για παράδειγμα η επίδοση του Φώτη Μητρόπουλου ήταν η 20ή όλων των εποχών το 2008 που τη σημείωσε.

Επίσης, αναφέρονται όλοι οι Αχαιοί αθλητές, ακόμα και τυχόν καλύτερες επιδόσεις τους ενόσω είχαν πάρει μεταγραφή σε σύλλογο εκτός Αχαΐας (Παναγιωτόπουλος, Θεοδώρου, Αλικανιώτη, Λάμπουρα) αλλά και οι μη Αχαιοί αθλητές που μεταγράφηκαν σε σωματεία του νομού (Σταματόγιαννης, Φουτσιτζίδου).

Τέλος να σημειωθεί πως ο ΣΕΓΑΣ δεν διατηρεί λίστες με τα πανελλήνια ρεκόρ νέων ανδρών (K23) ή τις καλύτερες επιδόσεις των παμπαίδων (K16), παρά μόνο εφήβων (K20) και παίδων (K18).

ΤΑ ΡΕΚΟΡ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΔΡΕΣ

60μ.: Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) 6.68 το 1997.

* Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος (ΑΕΚ) 6.66 (11η) το 1998.

150μ. Βαγγέλης Καγκελάρης (Ολυμπιάδα) 17.17 το 2023.

200μ.: Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) 20.96 το 1997.

* Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος (ΑΕΚ) 20.92 (4η) το 1998.

300μ.: Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) 34’’.25 το 1989.

400μ.: Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) 47.99 (20ή) το 1989.

800μ.: Ηλίας Αργύρης (Ολυμπιάδα) 1.50.92 (19η) το 2026.

1.500μ.: Αντώνης Κουτρίκης (Εσπερος) 3.49.01 (31η) το 2005.

3.000μ.: Σπύρος Ανδριόπουλος (Πάτραι) 7.58.16 (4η) το 1988.

60μ. εμπ.: Φώτης Μητρόπουλος (Κούρος) 8.02 (20ή) το 2008.

5.000μ. βάδην: Γιάννης Καυκάς (Ολυμπιάδα) 19.30.29 (2η) το 2024.

Υψος: Δημήτρης Τομαράς (Προμηθέας) 2.23μ. (10η) το 2000.

Επί κοντώ: Δημήτρης Γουρνιάς (Παναχαϊκή) 4.10μ. το 1988.

Μήκος: Aγγελος Ανδρεοσόπουλος (Κούρος) 7.33μ. το 2023.

Τριπλούν: Νεκτάριος Μακρυγένης (Ολυμπιάδα) 14.34 το 2007.

Σφαίρα: Γιάννης Γαλάνης (Ολυμπιάδα) 15.30μ. το 1996.

* Μιχάλης Σταματόγιαννης (Αίολος) 19.71μ. (3η) το 2013. Το 2010, όντας αθλητής του Πανελλήνιου έκανε 20.36μ., τότε π.ρ.

* Ο Γεράσιμος Θεοδώρου (Ολυμπιακή Δομή) έκανε 17.44μ. (15η) το 2016.

Επταθλο: Δημήτρης Γουρνιάς (Παναχαϊκή) 4.888 βαθμοί (33η) το 1987. Η επίδοση έγινε κατά τη διάρκεια όκταθλου.

Νίκος Μοναστηρλής (Προμηθέας) 4.833 βαθμοί (36η) το 1993.

Οκταθλο: Δημήτρης Γουρνιάς (Παναχαϊκή) 5.667 βαθμοί το 1987.

4Χ400μ.: Ολυμπιάδα (Παρασκευάς Τσαγκαράτος, Φίλιππας Παναγόπουλος, Θεοδόσης Χαλάς, Νίκος Γρηγορόπουλος) 3.27.42 το 1997.

4Χ400μ. Μικτή: Ολυμπιάδα (Δέσποινα Μουρτά, Ηλίας Αργύρης, Πολυτίμη Μαντά, Ιωσήφ Ορφανόπουλος) 3.33.70 το 2023.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

60μ.: Ολγα Τσομπανίδη (Παναχαϊκή) 7.39 (12η) το 2007.

150μ.: Πολυτίμη Μαντά (Ολυμπιάδα) 17.94 το 2023.

200μ.: Δέσποινα Μουρτά (Ολυμπιάδα) 24.65 (14η) το 2015.

300μ.: Δέσποινα Μουρτά (Ολυμπιάδα) 38.49 το 2023.

400μ.: Δέσποινα Μουρτά 58.01 (Ολυμπιάδα) το 2012.

800μ.: Σπυριδούλα Νικολοπούλου (Παναχαϊκή) 2.09.69 (12η) το 1996.

1.500μ.: Κατερίνα Φωτοπούλου (Πέλοπας) 4.41.54 το 1998.

3.000μ. Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) 9.43.14 το 2025.

60μ. εμπ.: Ολγα Τσομπανίδη (Παναχαϊκή) 8.1 (6η) το 2008. Εχει 8.43 (11η) το 2007.

3.000μ. βάδην: Αγγελική Σώρρα (Εσπερος) 13.41.09 (6η) το 1990.

* Η Σοφία Αλικανιώτη (Εθνικός ΓΣ) 13.34.11 το 2024.

Υψος: Αντωνία Στεργίου (Κούρος) 1.91μ. (3η) το 2014.

Επί κοντώ: Νικολέτα Χιώνη (Αίολος) 3.45μ. το 2022.

Μήκος: Ολγα Τσομπανίδη (Παναχαϊκή) 6.04μ. (30ή) το 2006.

Τριπλούν: Κλαίρη Ραυτακοπούλου (Παναχαϊκή) 12.08μ. το 2006.

* Η Αναστασία Φουτσιτζίδου (Κούρος) που αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό έκανε 12.88μ. το 2020.

Σφαίρα: Μαρία Ασπρομάλη (Άτλας) 10.75μ. το 2022.

* Η Αμαλία Λάμπουρα (ΕΦΑ / Πανελλήνιος) 15.51μ. (9η) το 1998.

Πένταθλο: Παρασκευή Ευσταθίου (Ολυμπιάδα) 3.238 β. (35η) το 2002.

* Η Βασιλική Μαρκοπούλου (Ολυμπιάδα) που αποκτήθηκε από τον Κόροιβο Αμαλιάδας συγκέντρωσε 3.718 β. το 2017.

4Χ400μ.: Παναχαϊκή (Κατερίνα Χασάπη, Νίκη Ανδριοπούλου, Ξανθίππη Παρασκευοπούλου, Ελένη Κακαρούμπα) 4.15.63 το 1997.

ΦΕΤΟΣ

Φέτος είχαμε ήδη μερικές σημαντικές επιδόσεις στον κλειστό:

- Μια από τις κορασίδες που έκλεψαν την παράσταση στην ημερίδα στίβου της 14ης Φεβρουαρίου στο κλειστό στάδιο Παιανίας ήταν η 17χρονη Νάσια Οικονομοπούλου του ΑΟ Πατρών «Κούρος», η οποία επιβεβαιώνει με συνέπεια ότι βρίσκεται σε ανοδική αγωνιστική τροχιά. Η νεαρή αθλήτρια, γεννημένη στις 12/10/2009, πέτυχε για δεύτερη συνεχόμενη εμφάνιση εντυπωσιακή βελτίωση, καθώς μετά το 8,79 που σημείωσε πριν μία εβδομάδα σε ημερίδα στην Πάτρα, κατέβασε τον χρόνο της στα 8,72 στην Παιανία. Η επίδοση αυτή δεν αποτελεί απλώς ατομικό ρεκόρ - αποτελεί 6η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα στην κατηγορία Κ18, στοιχείο που στατιστικά τη φέρνει ήδη σε ιστορική τροχιά.

- Στα 60μ. γυναικών είχαμε τη συμμετοχή της Γεωργίας Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα Πατρών). Η αθλήτρια του Κώστα Λεβιδιώτη τερμάτισε 16η γενικής, 11η Ελληνίδα και 2η κορασίδα με επίδοση 7''.745. Ο χρόνος της συνιστά νέο ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών στα 60μ. (i) κορασίδων - Κ18.

* Επίσης, ο Γιώργος Κασούμης του Κούρου (προπονητής ο Αλέξανδρος Παπανδρεόπουλος) κατέλαβε την 1η θέση στα 60μ. εμπόδια Κ16 με 8,61 (Ν.Α.Ρ ). Είναι νέο ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών στην απόσταση (Κ16), προηγούμενο δικό του με 8.66 και η 2η καλύτερη όλων των εποχών στην Ελλάδα από παμπαίδα Α' στα 60μ. εμπ. (i)!!

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Στη λίστα με τους κορυφαίους όλων των εποχών, του διακεκριμένου στατιστικολόγου Νίκου Νταρή, βρίσκουμε ανάμεσα στους καλύτερους όλων των εποχών στον κλειστό στίβο ως το 2022 και τους εξής Αχαιούς:.

ΣΤΑ 5000 ΜΕΤΡΑ ΒΑΔΗΝ

3) 19.45.06 ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964 Α.Ε.Κ. 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΦΑΛΗΡΟ 17/02/1990

11) 20.34.01 ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΦΑΛΗΡΟ 18/02/2017

15) 21.02.39 ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΦΑΛΗΡΟ 14/02/2015

19) 21.18.47 ΤΣΟΡΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΦΑΛΗΡΟ 18/02/2017

ΣΤΑ 60 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ

21) 8.02 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1984 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΠΑΙΑΝΊΑ 24/02/2008

ΣΤΑ 3000 ΜΕΤΡΑ

4) 7.58.16 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1962 ΑΠΣ ΠΑΤΡΑΙ 3 5/ΕΘ. ΦΑΛΗΡΟ 06/02/1988

41) 8.13.82 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1970 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 2 ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΛΗΡΟ 19/01/1991

45) 8.16.09 ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 1964 ΕΑ ΠΑΤΡΑΣ 4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΦΑΛΗΡΟ 09/02/1986

ΣΤΑ 1500 ΜΕΤΡΑ

33) 3.49.01 ΚΟΥΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1985 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΠΑΙΑΝΙΑ 12/02/2005

ΣΤΑ 800 ΜΕΤΡΑ

37) 1.52.29 ΤΣΑΓΚΑΡΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1975 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΦΑΛΗΡΟ 16/02/1997

48) 1.52.66 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1973 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΦΑΛΗΡΟ 16/02/1997

ΣΤΑ 400 ΜΕΤΡΑ

21) 47.99 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΦΑΛΗΡΟ 05/02/1989

ΣΤΑ 200 ΜΕΤΡΑ

4) 20.92 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Α.Ε.Κ 2Π ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ Α/Γ ΒΑΛΕΝΘΙΑ 28/02/1998

33) 21.71 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 2Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Α/Γ ΦΑΛΗΡΟ 25/02/2001

47) 21.84 ΒΑΓΕΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1964 ΕΦ ΑΙΓΙΟΥ 1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΛΗΡΟ 15/02/1986

ΣΤΑ 60 ΜΕΤΡΑ

14) 6.66 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Α.Ε.Κ. 3Π ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΛΗΡΟ 01/02/1998

48) 6.80 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1985 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 2 ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΙΑΝΙΑ 29/01/2005

ΣΤΟ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

10) 2.23 ΤΟΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΛΗΡΟ 05/02/1995

ΣΤΟ ΕΠΤΑΘΛΟ

36) 4.942+ ΓΟΥΡΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1967 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 10 ΠΑΝ.ΣΥΝ. Ν.ΦΑΛΗΡΟ 17/01/1988: 7.24, 6.81, 11.36, 1.94, 8.56, 4.10, 3.10.41

43) 4.833 ΜΟΝΑΣΤΗΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1969 ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡ. 6 ΠΑΝ.ΣΥΝ. Ν.ΦΑΛΗΡΟ 06/02/1993: 7.47, 6.39, 11.27, 2.03, 8.80, 3.80, 2.57.27

ΣΤΗ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

2) 19.71 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1982 ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 2013

22) 17.44 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1991 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΡΡΕΣ 30/01/2016

ΜΗΚΟΣ

51ος: Aγγελος Ανδρεοσόπουλος (Κούρος) 7.33μ. το 2023.

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

54ος: Δημήτρης Γουρνιάς (Παναχαϊκή) 4.10μ. το 1988.

ΤΡΙΠΛΟΥΝ

50ός: Νεκτάριος Μακρυγένης (Ολυμπιάδα) 14.34 το 2007.