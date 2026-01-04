Ηττες για Προμηθέα 2014 και Παναχαϊκή, «διπλό» η Αχαγιά '82

Οι Αχαιοί στις Εθνικές κατηγορίες
Ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Πάτρας κερδίζοντας τον Προμηθέα 2014 με 64-63 και διατηρώντας την απόσταση του από τον Απόλλωνα στη μάχη της πρώτης θέσης.
Το παιχνίδι ήταν συγκλονιστικό και κρίθηκε όταν ο Τσουργιάννης με πολύ δύσκολη ατομική προσπάθεια απάντησε στις 3/3 βολές του Πούλου και με 1,7’’ να απομένουν διαμόρφωσε το 62-64. Στην επόμενη φάση ο Καπετάκης κέρδισε φάουλ πριν η μπάλα μπει στο παρκέ για την επαναφορά, και με μια βολή μείωσε σε 63-64, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν οι γηπεδούχοι, που προηγήθηκαν με 22-7 στο ξεκίνημα του αγώνα να πάρουν τη νίκη. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με τον Άρη Καλούδη στον πάγκο καθώς είχε αποβληθεί ο Πέτρος Καραμπάς.
ΕΑ Προμηθέας 2014 – Κρόνος Αγ. Δημητρίου 63-64
Διαιτητές: Μαρτινάκος-Στρέμπας-Παπαγεωργίου Δ.
Δεκάλεπτα: 22-10, 31-31, 49-44, 63-64
ΕΑ Προμηθέας 2014 (Ντάγιος): Σοϊλεμετζίδης, Οικονομίδης, Δενδής 2, Καπετάκης 13 (1), Ράλλης , Αλεξανδρόπουλος 3 (1), Σκληρός 5, Πούλος 16 (2), Πρέκας 18 (2), Κομνιανίδης 4, Κιόσια 2, Μέγγος
Κρόνος Αγ. Δημητρίου (Καραμπάς): Τουτζιαράκης 6, Παπαδιονυσίου 16 (1), Γκάθραϊτ 7 (1), Λυσάνδρου, Μοτσενίγος 3 (1), Δημητρίου 6, Τσουργιάννης 16, Μαστόρος 6, Καραλευθέρης 2, Τσάβος, Ψημίτης 2
National League 1
2ος όμιλος
13η Αγωνιστική
Τα αποτελέσματα:
Πανελευσινιακός-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου Πάτρας 84-82 (76-76 κ.αγ)
Ηλυσιακός-Εθνικός Λιβαδειάς 101-103 (90-90 κ.αγ)
Έσπερος Καλλιθέας-Ιόνιος Κέκρυρας 78-83
ΝΟ Σαρωνίδας-Παγκράτι 89-81 (74-74 κ.αγ)
Προμηθέας Πάτρας 2014-Κρόνος Αγίου Δημητρίου 63-64
Απόλλων Πάτρας-Έσπερος Λαμίας 98-83
Ρεπό: ΑΕΝ Κηφισιά
Η βαθμολογία
1) Κρόνος Αγίου Δημητρίου 23 927-800 127
2) Απόλλων Πάτρας 21 940-858 82
3) Ηλυσιακός 20 943-878 65
4) Προμηθέας Πάτρας 19 1025-960 65
5) ΑΕΝ Κηφισιάς 19 931-898 33
6) Εθνικός Λιβαδειάς 19 929-923 6
7) Παγκράτι 18 892-883 9
8) Πανελευσινιακός 18 899-916 -17
9) ΑΕ Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ 17 884-871 13
10) Ιόνιος 17 914-938 -24
11) Σαρωνίδα 16 910-985 -75
12) Έσπερος Λαμίας 14 825-966 -141
13) Έσπερος Καλλιθέας 13 818-961 -143
Η επόμενη αγωνιστική (14η, 10/1)
Ηλυσιακός – Α.Ε. Γλαύκου Εσπέρου
ΝΟ Σαρωνίδας – Ιόνιος Αθλητικός Σύλλογος
ΕΑ Προμηθέας 2014 – ΑΟ Παγκρατίου
Απόλλων Πατρών – Κρόνος Αγ. Δημητρίου
ΠΟΚ Έσπερος – Εθνικός Λιβαδειάς
ΑΕ Ν. Κηφισιάς – Έσπερος ΓΣ Λαμίας
Ρεπό: Πανελευσινιακός
Γ' ΕΘΝΙΚΗ
Πλήρης αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα (4/1) στο πρωτάθλημα της National League 2 με τα παιχνίδια της 12ης αγωνιστικής και στους πέντε ομίλους. Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι αγώνες, οι βαθμολογίες και πλούσιο φωτορεπορτάζ:
1ος Όμιλος
Αποτελέσματα
ΝΕΟ Ληξουρίου-ΑΕ Βαρθολομιού 87-84 (παρ.)
ΑΣ Τήρων Αγ. Θεοδώρων- Παναχαϊκή ΓΕ 56-50
ΓΣ Κορωπίου-ΑΕ Καναλακίου Αχέρων 78-71
ΑΕ Δόξας-Πύρρου Άρτας 2001-ΑΟ Πήγασος Θυρέας 80-65
ΣΚ Καλαμάτα-ΑΟ Αχαγιά 82 70-75 (παρ.)
Ρεπό: ΓΣ Γαργαλιάνων
Βαθμολογία
1. ΓΣ Γαργαλιάνων 18 (8-2)
2. ΝΕΟ Ληξουρίου 18 (7-4)
3. ΑΟ Αχαγιά ’82 18 (7-4)
4. ΑΕ Δόξας-Πύρρου Άρτας 2001 18 (7-4)
5. Παναχαϊκή ΓΕ 18 (7-4)
6. ΑΕ Βαρθολομιού 16 (5-6)
7. ΓΣ Κορωπίου 16 (5-6)
8. ΑΣ Τήρων Αγ. Θεοδώρων 16 (5-6)
9. ΣΚ Καλαμάτα 14 (3-8)
10. ΑΟ Πήγασος Θυρέας 14 (3-8)
11. ΑΕ Καναλακίου Αχέρων 14 (3-8)
Επόμενη αγωνιστική (13η, 11/1)
ΑΟ Πήγασος Θυρέας-ΣΚ Καλαμάτα
ΑΕ Καναλακίου Αχέρων-ΑΕ Δόξας-Πύρρου Άρτας 2001
ΑΕ Βαρθολομιού-ΓΣ Κορωπίου
Παναχαϊκή ΓΕ-ΝΕΟ Ληξουρίου
ΓΣ Γαργαλιάνων-ΑΣ Τήρων Αγ. Θεοδώρων
Ρεπό: ΑΟ Αχαγιά
ΑΣ Τήρων Αγ. Θεοδώρων-Παναχαϊκή ΓΕ 56-50
Διαιτητές: Διόλαντζης-Ιωαννίδης-Καραπάνου
Δεκάλεπτα: 12-13, 27-21, 39-35, 56-50
Τήρων (Μαστρογιάννης): Πατουχέας 15(2), Σκορδάς 10, Μακρής Δ. 2, Μακρής Γ. 10(2), Μπόσκοβιτς 4, Ουκπέμπορ 7(1), Διαμαντής 8, Δανίκας, Πρεδάρης, Μαργέτης.
Παναχαϊκή (Λιόνας): Χατζόπουλος 14, Οικονομίδης 8, Τσιμίδης 16, Χρονόπουλος 3(1), Χριστόπουλος 3, Σάτοβιτς 6, Κανελλάκης, Μπίρμπας, Νικολάου, Καραγγελής.
ΣΚ Καλαμάτα-ΑΟ Αχαγιά 82 70-75 (παρ.)
Διαιτητές: Δελαγραμμάτικας-Στραγαλινός-Ντάτσης
Δεκάλεπτα: 21-16, 39-35, 49-41, 57-57 (κ.α.), 70-75
Καλαμάτα (Νικολετάκης): Καραγιαννίδης 12(3), Μηλιτσόπουλος 9(3), Σπυρόγλου 17(1), Πουλυμενάκος 6, Πετριμέας 10(2), Πρέλεβιτς 4, Περρωτής 4, Ταβουλαρέας 3(1), Φραγγέας 2, Καραλής 3(1), Γκιρίτσης.
Αχαγιά (Γκοργκόλης): Πανόπουλος 5, Κούτρας 8(2), Οικονομόπουλος 31(3), Πέτροβιτς 21(5), Ταρναρής 2, Αργυρόπουλος 8, Στάθης, Χρήστου.
