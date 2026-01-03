Νίκη για τον Απόλλωνα, λύγισε στην παράταση ο Γλαύκος-Εσπερος/ΑΟΠΑ

Ποδαρικό στο 2026 με ήττα στην παράταση στην Ελευσίνα για την Ένωση Γλαύκου.

Πανελευσινιακός Αθλητικός Όμιλος Καλαθοσφαίρισης - Panelefsiniakos B.C. vs ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας 84 - 82 (Τελικό).

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 41-41 (ημιχ.), 67-62, 76-76 (καν.αγ.), 84-82 (παρ.).

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (Βούλγαρης): Γεραμάνης, Ιωάννου, Καλογερογιάννης, Καραΐσκος, Σταμέλος, Καραμαλέγκος, Κυριλής, Ρεκουνιώτης, Αναγνωστόπουλος, Κουμπούλης, Σκαράκης, Κατσογιάννης.

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΟΠΑ ΠΑΤΡΑΣ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο, Καφέζας, Ρουμελιώτης, Γκαβασιάδης, Φραντζής, Allen, Νιφόρας, Καρατζάς, Κογιώνης, Αδαμόπουλος, Γκάτζιος, Ζάχαρης.

Κλειστό Γυμναστήριο Ελευσίνας «Τάκης Βογιατζής»

13η Αγωνιστική Β΄ Ομίλου NL1

Απόλλων Πάτρας – Έσπερος Λαμίας 98-83

Διαιτητές: Κανελλόπουλος-Λογοθέτης-Βομπίρης

Δεκάλεπτα: 25-25, 52-45, 77-64, 98-83

Απόλλων Πάτρας (Τζαμάκος): Κίερ 23 (0), Σταμάτης 7 (1), Παπαφώτιου 11 (3), Χειλάρης 13 (2), Μανάκας 16 (0), Κώττας 18 (0), Παύλος 0 (0), Ζούμπος 8 (2), Αθανασόπουλος 2

Έσπερος Λαμίας (Σοφογιάννης): Καλημέρης 23, Γκάζελας 17 (2), Καμαρίνος 15 (2), Μάιλς 15 (3), Μαλανδρής 3 (1), Πηλίτσης 3 (1), Γρούδος 5 (1), Μουρατίδης 1, Σερέτης 1

2ος Όμιλος (13η αγωνιστική)

Σάββατο 3 Ιανουαρίου

Ηλυσιακός-Εθνικός Λιβαδειάς 101-103 (παρ.)

Έσπερος-Ιόνιος 78-83

ΝΟ Σαρωνίδας-Παγκράτι 89-81

Κυριακή 4 Ιανουαρίου

17.00 ΕΑ Προμηθέας 2014-Κρόνος Αγ. Δημητρίου

ΕΠΟΜΕΝΗ - 14η Αγωνιστική

10/01/2026

17:00

ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΛΙΣΙΩΝ "ΑΝΤ. ΦΩΤΣΗΣ"

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ

Α.Ε. ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

10/01/2026

17:00

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ"

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

10/01/2026

17:00

PROMITHEAS PARK

ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014

ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

10/01/2026

17:00

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ

ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

10/01/2026

18:00

ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΣΠΕΡΟΣ

ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

10/01/2026

18:00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΚΕΛΑΣ"

ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ