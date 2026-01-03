Νίκη για τον Απόλλωνα, λύγισε στην παράταση ο Γλαύκος-Εσπερος/ΑΟΠΑ

40ό πρωτάθλημα National League 1 (τρίτη εθνική κατηγορία)
Ποδαρικό στο 2026 με ήττα στην παράταση στην Ελευσίνα για την Ένωση Γλαύκου.
Πανελευσινιακός Αθλητικός Όμιλος Καλαθοσφαίρισης - Panelefsiniakos B.C. vs ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας 84 - 82 (Τελικό).
Τα δεκάλεπτα: 20-22, 41-41 (ημιχ.), 67-62, 76-76 (καν.αγ.), 84-82 (παρ.).
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (Βούλγαρης): Γεραμάνης, Ιωάννου, Καλογερογιάννης, Καραΐσκος, Σταμέλος, Καραμαλέγκος, Κυριλής, Ρεκουνιώτης, Αναγνωστόπουλος, Κουμπούλης, Σκαράκης, Κατσογιάννης.
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΟΠΑ ΠΑΤΡΑΣ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο, Καφέζας, Ρουμελιώτης, Γκαβασιάδης, Φραντζής, Allen, Νιφόρας, Καρατζάς, Κογιώνης, Αδαμόπουλος, Γκάτζιος, Ζάχαρης.
Κλειστό Γυμναστήριο Ελευσίνας «Τάκης Βογιατζής»
13η Αγωνιστική Β΄ Ομίλου NL1
Απόλλων Πάτρας – Έσπερος Λαμίας 98-83
Διαιτητές: Κανελλόπουλος-Λογοθέτης-Βομπίρης
Δεκάλεπτα: 25-25, 52-45, 77-64, 98-83
Απόλλων Πάτρας (Τζαμάκος): Κίερ 23 (0), Σταμάτης 7 (1), Παπαφώτιου 11 (3), Χειλάρης 13 (2), Μανάκας 16 (0), Κώττας 18 (0), Παύλος 0 (0), Ζούμπος 8 (2), Αθανασόπουλος 2
Έσπερος Λαμίας (Σοφογιάννης): Καλημέρης 23, Γκάζελας 17 (2), Καμαρίνος 15 (2), Μάιλς 15 (3), Μαλανδρής 3 (1), Πηλίτσης 3 (1), Γρούδος 5 (1), Μουρατίδης 1, Σερέτης 1
2ος Όμιλος (13η αγωνιστική)
Σάββατο 3 Ιανουαρίου
Πανελευσινιακός-ΑΕ Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ 84-82 (παρ.)
Ηλυσιακός-Εθνικός Λιβαδειάς 101-103 (παρ.)
Έσπερος-Ιόνιος 78-83
ΝΟ Σαρωνίδας-Παγκράτι 89-81
Απόλλων Πατρών-Έσπερος ΓΣ Λαμίας 98-83
Κυριακή 4 Ιανουαρίου
17.00 ΕΑ Προμηθέας 2014-Κρόνος Αγ. Δημητρίου
ΕΠΟΜΕΝΗ - 14η Αγωνιστική
10/01/2026
17:00
ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΛΙΣΙΩΝ "ΑΝΤ. ΦΩΤΣΗΣ"
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
Α.Ε. ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
10/01/2026
17:00
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ"
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
10/01/2026
17:00
PROMITHEAS PARK
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
10/01/2026
17:00
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10/01/2026
18:00
ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΣΠΕΡΟΣ
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
10/01/2026
18:00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΚΕΛΑΣ"
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
