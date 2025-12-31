Νεαροί Πατρινοί από ΝΟΠ και ΝΕΠ στις Εθνικές πόλο

Καλούνται οι παρακάτω αθλητές υδατοσφαίρισης Κλιμακίων της ηλικιακής κατηγορίας Εφήβων Κ18, σε Καμπ προετοιμασίας στο καταδυτήριο του ΕΑΚΝ “Άγιος Κοσμάς” ως εξής:

α. Παρασκευή 2/1/2026 και ώρα 09:30:

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ:

ΑΛΕΥΡΑΣ ΙΑΣΩΝ



ΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ:

ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ:

ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ:

ΚΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ:

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ:

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ



ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ



ΜΙΓΓΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ



ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ



ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΠΗΛΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ:

ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ:

ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ



ΣΟΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ:

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΩΡΙΩΝ



ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΚΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Προγραμματισμός προπονήσεων:

Παρασκευή 2/1: 10:00-12:00 & 17:00-19:00. Σάββατο 3/1: 10:00-12:00.

β. Σάββατο 3/1/2026 και ώρα 17:30:

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ:

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ



ΤΣΟΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ



ΦΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ:

ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ

ΑΣ ΑΡΗΣ:

ΤΑΓΡΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ:

MΠPOYTΣOΣ AΠOΣTOΛOΣ

ΝΕΠ:

KOTΣΩNHΣ XPHΣTOΣ

ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ:

ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Ναυτικός Όμιλος Πατρών:

Ραφαήλ Κανελλόπουλος



ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ:

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ:

ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:

ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΟΦ ΘΑΛΑΣΣΗΣ:

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ:

BETIΣEΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΟΚ:

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΗΣ



ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ



ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Προγραμματισμός προπονήσεων: Σάββατο 3/1: 18:00-20:00. Κυριακή 3/1: 10:00-12:00 & 17:00-19:00.

ΠΑΙΔΩΝ

ΝΟΠ: Κλήση για 2 αθλητές του ΝΟΠ σε τριήμερο Καμπ, για αξιολογήσεις και φιλικές αναμετρήσεις, της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης Παίδων.

Συγχαρητήρια στους αθλητές μας Ζαφείρη Ηλία και Τουντόπουλο Διονύση για τη συμμετοχή τους στο κλιμάκιο της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης.

Μπράβο παιδιά!

ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ

Με πέντε παιδιά από τις υποδομές γουώτερ-πόλο του ΝΟΠ συμμετέχουν στο τουρνουά επιλέκτων Κ16 (γεν 2010) με την ονομασία «4ου Talents Cup». Πρόκειται για τους αθλητές :

Αθανασόπουλο Σπύρο

Ανδρεόπουλο Ιωάννη

Ζαφείρη Ηλία

Νταφογιάννη Παντελή

Τουντόπουλο Διονύση