ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Τα καλύτερα ελληνικά γκολ του 2025

Υπέροχο γκολ από τον Ελ Κααμπί / Eurokinissi

Χάρηκε ο κόσμος θέαμα

Είναι πλέον παράδοση! Το 2025 έφτασε στο τέλος του, ήρθε η ώρα να αναδείξουμε τα καλύτερα γκολ στα γήπεδα όλης της χώρας!

Τα καλύτερα γκολ της χρονιάς περιλαμβάνουν εντυπωσιακά φάουλ και αριστοτεχνικά σουτ, μονοκόματα, γυριστά, ψαλιδακια, συνδυασσμούς, ενώ αναδεικνύονται διαρκώς νέες επιλογές, όπως φαίνεται και στο βίντεο με τα εκτεταμένα στιγμιότυπα.

Δείτε το βίντεο έτσι όπως το αλειεύσαμε από το κανάλι Panouris Football:

Τι γκολάρα έβαλε!

