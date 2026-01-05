Back to Top
Ο δρόμος του Προμηθέα Πάτρας έως τον τελικό του 51ου Κυπέλλου Ελλάδας

Προημιτελικοί στις 17 Φεβρουαρίου

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής το μονοπάτι του Κυπέλλου Ελλάδας μετά το φινάλε του πρώτου γύρου της Stoiximan GBL. Αναλυτικά και πρώτα ζευγάρια και ολόκληρος ο δρόμος έως τον τελικό.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δυσκολεύτηκε, αλλά στο τέλος επικράτησε της μαχητικής Καρδίτσας με 92-85 στο T-Center Athens.

Με αυτό το παιχνίδι ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος της Stoiximan GBL, κάτι που σημαίνει ότι γνωρίζουμε αναλυτικά τον δρόμο μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ως γνωστόν η διοργάνωση θα διεξαχθεί υπό τη μορφή Final Eight το διάστημα 17-21 Φεβρουαρίου.

Πλέον, έχουν προκύψει και τυπικά τα δύο πρώτα ζευγάρια των προημιτελικών (Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ), ενώ το απόγευμα της Κυριακής (04/01) μάθαμε και όλες τις διασταυρώσεις, από τα play-in μέχρι τον τελικό της 21ης Φεβρουαρίου.

 
Τα play-in θα γίνουν εντός των επόμενων 30 ημερών, με το αναλυτικό πρόγραμμα να βγαίνει τη Δευτέρα (05/01), καθώς έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την ημερομηνία των αγώνων.

Αναλυτικά τα ζευγάρια του Final Eight στο 51ο Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ.
Προημιτελικοί (17 και 18 Φεβρουαρίου)

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Προμηθέας Πατρών/Μαρούσι ή Δόξα Λευκάδας – Άρης Betsson/Περιστέρι Betsson (1)
Ολυμπιακός  – ΑΕΚ (2)
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (3)
Ηρακλής/Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος Betsson/Καρδίτσα (4)
Ημιτελικοί (Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου)

Νικητής 1 – Νικητής 2 (Α)
Νικητής 3 – Νικητής 4 (Β)
Τελικός (Σάββατο 21 Φεβρουαρίου)

Νικητής Α – Νικητής Β

