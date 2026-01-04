Οι κορυφαίοι Πατρινοί πολίστες για το 2025

Η ετήσια ψηφοφορία του pisina.net ολοκληρώθηκε με επιτυχία, για 5η χρονιά. ΟΛΑ ξεκίνησαν πριν από 4 χρόνια. Τον Δεκέμβρη του 2022. Τέταρτη φορά στο ίδιο μετερίζι για την ανάδειξη των κορυφαίων!



Όπως κάθε Δεκέμβρη έτσι και φέτος οι προπονητές των ομάδων της Α1 ανδρών και γυναικών καθώς επίσης και οι αρχηγοί των ομάδων έδωσαν την ετυμηγορία τους αναδεικνύοντας τους κορυφαίους του 2025:

- τους πέντε (5) καλύτερους παίκτες,

- τους πέντε (5) καλύτερους τερματοφύλακες και

- τους πέντε κορυφαίους νέους αθλητές (2005 και νεότεροι) του 2025.

Η ψηφοφορία συμπεριλαμβάνει και τους Έλληνες παίκτες του εξωτερικού και τους αλλοδαπούς που κάνουν καριέρα στην Ελλάδα.

Η ψηφοφορία αφορά την διάκριση των παικτών - τριών κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025 (Σεπτέμβριος 2024 - Αύγουστος 2025).

Στις λίστες με τους κορυφαίους περιλαμβάνονται και πολλοί Πατρινοί (Αγγελόπουλος, Γεωργαράς, Λαμπάτος, Κ. και Αν. Μπιτσάκος, Λιμαράκης, Λυκουδης, Καβουσανός, Κουρέτα, Μπιτσάκου, Καραμπέτσου).

Αναλυτικά:

Καλύτερος Νέος Παίκτης

Δημήτρης Χατζής – 61 βαθμοί

Σεμίρ Σπάχιτς (ΝΟ Βουλιαγμένης) – 42 βαθμοί

Ηλίας Αγγελόπουλος (Βουλιαγμένη) – 26 βαθμοί

Χρίστος Λασκαρίδης (Απόλλων Σμύρνης) – 21 βαθμοί

Απόστολος Γεωργαράς (Παναθηναϊκός) – 15 βαθμοί

Νίκος Αλευράς (ΑΝΟ Γλυφάδας) – 11 βαθμοί

Κωνσταντίνος Μπιτσάκος (Πανιώνιος) – 9 βαθμοί

Νίκος Γιαννάτος (ΝΟ Βουλιαγμένης) – 8 βαθμοί

Δημήτρης Μπέρδες (ΑΟΠ Φαλήρου) - Αγγελος Λαμπάτος (ΝΟ Πατρών) – 6 βαθμοί

Ανδρέας Μπιτσάκος (Πανιώνιος) - Γιάννης Τόττης (ΝΟ Βουλιαγμένης) - Θεοδόσης Μότσιας (Πανιώνιος) – 5 βαθμοί

Σπύρος Λυκούδης (Ολυμπιακός) – 4 βαθμοί

Νίκος Καστρινάκης (Βουλιαγμένη) - Κώστας Πατσιλινάκος – 3 βαθμοί

Δημήτρης Σάρρος - Μιχάλης Αλευρίδης - Γιώργος Νικολαΐδης (Παναθηναϊκός) - Σπιθολεων Καρατζάς – 2 βαθμοί

Καλύτερη Νέα Παίκτρια

Φωτεινή Τριχά (Ολυμπιακός) – 49 βαθμοί

Νεφέλη Κράσσα (ΝΟ Βουλιαγμένης) – 40 βαθμοί

Ντένια Κουρέτα (Ολυμπιακός) – 22 βαθμοί

Αφροδίτη Μπιτσάκου (Άλιμος) – 18 βαθμοί

Αριάδνη Καραμπέτσου (Εθνικός) – 10 βαθμοί

Ασπασία Φουράκη (ΝΟ Βουλιαγμένης) - Ραφαέλα Σαλταμανίκα (Γλυφάδα) – 8 βαθμοί

Νικολέτα Κυριακοπούλου (ΑΝΟ Γλυφάδας) – 7 βαθμοί

Δέσποινα Δρακωτού (πέρυσι Ολυμπιακός) - Νεφέλη Κοβάσεβιτς (ΝΟ Βουλιαγμένης) - Σοφία Λαμπρόπουλου 4Β

Ζωή Τζωρτζακάκη (Γλυφάδα) – 3 βαθμοί

Ειρήνη Σταυρίδου (Πανιώνιος) – 2 βαθμοί

Ανδρονίκη Καραγιάννη (Πανιώνιος) – 1 βαθμός

Καλύτερος Τερματοφύλακας

Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός) – 64 βαθμοί

Μάνος Ζερδεβάς (Ολυμπιακός) – 62 βαθμοί

Μάνος Ανδρεάδης (ΝΟ Βουλιαγμένης) – 49 βαθμοί

Κώστας Λιμαράκης (Απόλλων Σμύρνης) – 17 βαθμοί

Νάκος Σιορδίλης (ΠΑΟΚ) – 11 βαθμοί

Νίκος Μητράκης (Απόλλων Σμύρνης) – 11 βαθμοί

Άντριαν Γουάινμπεργκ (Παναθηναϊκός) – 10 βαθμοί

Ντιμίτριε Ρίστσεβιτς – 9 βαθμοί

Βασίλης Καβουσανός (Ναυτικός Όμιλος Πατρών) – 3 βαθμοί

Στέφανος Γαλανόπουλος – 2 βαθμοί

Ψήφους έλαβαν επίσης οι Κωνσταντίνος Φλέγκας και Ιάσονας Γρηγοριάδης.

Πως ψήφισε ο προπονητής του ΝΟΠ

Ανάμεσα στις ψήφους που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι εκείνες του Φώντας Λεμπέσης, προπονητή του ΝΟ Πατρών, οι οποίες αποτυπώνουν μια καθαρά αγωνιστική προσέγγιση, με έμφαση στη σταθερότητα, την ποιότητα και την προοπτική.

Οι πέντε (5) καλύτεροι παίκτες

Κώστας Κάκαρης

Στέλιος Αργυρόπουλος

Γκέργκο Ζαλάνκι

Ντίνος Γεννηδουνιάς

Άγγελος Βλαχόπουλος

Οι πέντε (5) καλύτεροι τερματοφύλακες

Παναγιώτης Τζωρτζάτος

Μάνος Ανδρεάδης

Μάνος Ζερδεβάς

Άντριαν Γουάινμπεργκ

Κωνσταντίνος Λιμαράκης

Οι πέντε κορυφαίοι νέοι αθλητές (γεν. 2005 και νεότεροι)

Δημήτρης Χατζής

Ηλίας Αγγελόπουλος

Κοσμάς Πατσιλινάκος

Κωνσταντίνος Μπιτσάκος

Μπέρδες

Ος επιλογές του Βασίλη Κανελλόπουλου, αρχηγού του ΝΟ Πατρών.

Οι 5 καλύτεροι παίκτες

Στέλιος Αργυρόπουλος

Νίκολα Μπογκντάνοβιτς

Γκέργκο Ζάλανκι

Κώστας Κάκαρης

Δημήτρης Σκουμπάκης

Οι 5 καλύτεροι τερματοφύλακες

Μανώλης Ζερδεβάς

Μανώλης Ανδρεάδης

Κωσταντίνος Λιμαράκης

Παναγιώτης Τζωρτζάτος

Adrian Weinberg

Οι 5 κορυφαίοι νέοι αθλητές (2005+)

Ηλίας Αγγελόπουλος

Δημήτρης Χατζής

Σεμίρ Σπάχιτς

Σπύρος Λυκούδης

Χρίστος Λασκαρίδης