Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει το τάε κβον ντο

Με την στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί η διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «14ο FRIENDSHIP GAMES TAEKWONDO», την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 στην Πάτρα, στο αθλητικό κέντρο Ροϊτίκων.

Οι αγώνες φέτος έχουν επετειακό χαρακτήρα καθώς γίνονται για 14χρονια με την καινοτομία να υπάρξει στους αγώνες το ηλεκτρονικό σύστημα καταμέτρησης πόντων KPNP που χρησιμοποιείται στους επισήμους εγχώριους αγώνες και αγώνες του εξωτερικού, όπως και VR Taekwondo ένα πρωτοποριακό τρόπο αγώνα που συνδυάζει το άθλημα του taekwondo με την εικονική πραγματικότητα.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν με τον τελευταίας τεχνολογίας υλικοτεχνικό εξοπλισμό εξασφαλίζοντας, την καλύτερη εμπειρία αγώνων για όλους τους αθλητές.

Για 14η συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα η επιτυχημένη διοργάνωση FRIENDSHIPS GAMES TAEKWONDO, την Κυριακή 1 Μαρτίου, στο Κλειστό Στάδιο Ροϊτίκων, με ώρα έναρξης 09:30 π.μ. από το FIGHT CLUB PATRAS

Πρόκειται για μία από τις πιο αγαπημένες αναπτυξιακές διοργανώσεις του Τάε κβον ντο, με στόχο την αγωνιστική εμπειρία, τη φιλία και το ευ αγωνίζεσθαι μεταξύ των νεαρών αθλητών.

Κάθε χρόνο συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό συμμετοχών από συλλόγους και ακαδημίες, προσφέροντας ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον αγώνων.

Το φετινό Baby Camp θα έχει επετειακό και καινοτόμο χαρακτήρα, καθώς εκτός από το συμβατικό σύστημα αγώνων με ηλεκτρονικούς θώρακες σε τετράδες για φιλικούς αγώνες, θα παρουσιαστεί και το VR – Virtual Taekwondo Reality, προσφέροντας μια σύγχρονη, διαδραστική εμπειρία στους μικρούς αθλητές.

Η διοργάνωση υπόσχεται μια ημέρα γεμάτη δράση, χαμόγελα και αθλητικό πνεύμα, αναδεικνύοντας τις αξίες του Ταεκβοντό και της συνεργασίας μεταξύ των συλλόγων.