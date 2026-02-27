Στη μάχη της διάκρισης οι πυγμάχοι της Αχαΐας

Συνεχίζονται στην Μάνδρα Αττικής τα πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας εφήβων - νεανίδων και νέων ανδρών - νέων γυναικών, που θα ολοκληρωθούν την Κυριακή.

Παίρνουν μέρος συνολικά 21 πυγμάχοι από τα σωματεία της Αχαΐας με πολλές ελπίδες διάκρισης.

Προπονητές τους είναι: Νίκος Πλέας (Παναχαϊκή), Γιάννης Χαζαπης (ΕΑΠ), Χρήστος Κλαμπανάς (ΕΑΠ), Ηλίας Πελεκούδας (Μίλων), Αντώνης Τσινάκης (Λεωνίδας Αιγίου), Μάκης Συναδινός (Τόφαλος) και ο Μάριος Καπερώνης (Άμυνα).

Τα αποτελέσματα των δύο πρώτων αγωνιστικών καθώς και το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας (Παρασκευή 27/2) έχει ως εξής.

Αναλυτικά:

ΕΦΗΒΩΝ (17-18 ετών)

* Χρήστος Χριστόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 50κ.): Παρασκευή στους «8».

* Θόδωρος Γερασιμόπουλος (Τόφαλος - 55κ.): Ήττα. Στους «16».

* Νίκος Λέκκας (Παναχαϊκή - 55κ.): Ήττα. Στους «16».

* Άγγελος Πολύδωρος (Παναχαϊκή - 65κ.): Bye, ήττα. Στους «16».

* Γιώργος Παπαδάκος (Λεωνίδας Αιγίου - 75κ.): Bye, ήττα. Στους «16».

ΝΕΑΝΙΔΩΝ (17-18 ετών)

* Φαίη Παπαδιονυσοπούλου (Άμυνα - 48κ.): Bye, Σάββατο στους «4».

* Σοφία Ντίλιου (Μίλων - 54κ.): Σάββατο στους «4».

* Χριστίνα Δούβρη (ΕΑΠ - 54κ.): Σάββατο στους «4».

* Αγγελική Παπαδοπούλου (Μίλων - 57κ.): Παρασκευή στους «8».

* Βασιλική Σταυροπούλου (Μίλων - 60κ.): Παρασκευή στους «8».

* Μελίτα Ρεμπούτσικα (Μίλων - 65κ.): Bye, Σάββατο στους «4».

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (19-20-21-22 ΕΤΩΝ)

* Γιώργος Πλέας (Παναχαϊκή - 60κ.): Bye, Παρασκευή στους «8».

* Μάριος Μόσχος (Μίλων - 60κ.): Bye, Παρασκευή στους «8».

* Μάρκος Μεμάι (ΕΑΠ - 65κ.): Bye, Παρασκευή στους «8».

* Δημήτρης Νικολάου (από Τόφαλο σε ΠΑΟ - 70κ.): Νίκη (α.α.), Παρασκευή στους «8».

* Γιάννης Λουτσιάνο (ΕΑΠ - 70κ.): Ήττα. Στους «16».

* Ηλίας Λόντος (Τόφαλος - 80κ.): Ήττα. Στους «16».

* Παναγιώτης Ντρες (ΕΑΠ - 85κ.): Σάββατο στους «4».

* Γιάννης Μπαλαούρας (Άμυνα - +90κ.): Bye, Σάββατο στους «4».

ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (19-20-21-22 ΕΤΩΝ

* Μαρία Γεωργοπούλου (Παναχαϊκή - 48κ.): Σάββατο στους «4».

* Ράνια Κάντζαρη (Μίλων - 65κ.): Σάββατο στους «4».