Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΣΤΙΒΟΣ

/

40ό πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Οι συμμετοχές της Αχαΐας

Ο Ηλίας Αργύρης της Ολυμπιάδας Πατρών

Ο Ηλίας Αργύρης της Ολυμπιάδας Πατρών

Σταθόπουλος Τάσσος
[email protected]

11 σωματεία - 80 συμμετοχές

Το 40ό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου θα διεξαχθεί το σαββατοκύριακο (28/2-1/3) στο κλειστό της Παιανίας.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τις συμμετοχές τόσο στις κατηγορίες Ανδρών / Γυναικών όσο και στον εκτός συναγωνισμού αγώνα των παμπαίδων (Κ16).

Οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ2, από τις 19:00 έως τις 21:00. Το πρωινό πρόγραμμα και των δύο ημερών, καθώς και τα αγωνίσματα που δεν θα είναι στην τηλεοπτική μετάδοση, θα μεταδοθούν σε livestreaming από το κανάλι του ΣΕΓΑΣ στο YouTube.

Παίρνουν μέρος και οι καλύτεροι Αχαιοί πρωταθλητές με πολλές ελπίδες διάκρισης, με τις συνολικές συμμετοχές να ξεπερνούν τις 80.

Είναι αθλητές από τα σωματεία: Ολυμπιάδα, Πέλοπας, Κούρος, Αθηνόδωρος Αιγίου, Αρίων, Άτλας, Αθλόραμα, Αίολος, ΓΣ Δύμης, Άκρος και για πρώτη φορά ο Πελεκάνος Πάτρας ένας νεοϊδρυθείς σύλλογος με επικεφαλής την θρύλο του ύψους, Τόνια Στεργίου.

Χωρις αθλητή και πάλι το διαλυμένο τα τελευταία χρόνια, πάλαι ποτέ κραταιό τμήμα στίβου της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής…

Αναλυτικά η λίστα, με τη σημείωση πως στην πρώτη στήλη αναφέρεται η θέση του αθλητή -με βάση την επίδοσή του- στις αρχικές λίστες εκκίνησης. Δηλαδή ο Ηλίας Αργύρης εκκινεί στα 800μ. με την καλύτερη επίδοση όλων το 2026:

60 M ΑΝΔΡΩΝ

60 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ

200 M ΑΝΔΡΩΝ

10 ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ

33 ΠΑΠΠΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ 2007 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ

36 ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020

40 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ

45 ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

46 ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

400 M ΑΝΔΡΩΝ

7 ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ

12 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

14 ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

18 ΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

37 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

38 ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

800 M ΑΝΔΡΩΝ

1 ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

12 ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

18 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ

21 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

1500 M ΑΝΔΡΩΝ

4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ

7 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

10 Νίκος Μπιλιανός 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

14 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ

23 ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

3000 M ΑΝΔΡΩΝ

2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ

6 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

9 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

14 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ

17 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

26 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

35 ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

37 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

10 ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ

11  Γιάννης Βαρβίας 2004 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

13  Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

30 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

13 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ

18  Γεωργία Σταθοπούλου 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

50 ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

52 ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ

59 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2009 ΓΣ ΔΥΜΗΣ

60 M ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Ε.Σ.)

6 ΤΣΑΧΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2012 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020

16 ΣΑΜΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 2011 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020

200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ

13 ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

21 ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ

25 ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

34 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

38 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

400 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ

9 ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

30 ΚΑΜΑΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2008 ΑΣ ΑΚΡΟΣ

33 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

1500 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ

9 ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

19 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2003 Α.Ε.Κ

3000 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ

15 ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

16 ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

17 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2003 Α.Ε.Κ

21 ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

22 ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

24 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

5000 ΒΑΔΗΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

3 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 2006 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

12 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

15 ΠΑΠΑΠΑΝΤΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2007 ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

17 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ 1997 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

14 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ 1997 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΣΚΥΤ.4Χ400Μ ΜΙΚΤΗ

21 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

22 ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

23 ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

24 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

25 ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

56 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

57 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

58 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

59 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

60 ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

61 ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

62 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

63 ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ηλίας Αργύρης Ολυμπιάδα Παναχαϊκή Κλειστός στίβος Πελεκάνος Πάτρας Τόνια Στεργίου Αντωνία Στεργίου Πέλοπας Κούρος
Sports
Στίβος
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0397\u03bb\u03af\u03b1\u03c2 \u0391\u03c1\u03b3\u03cd\u03c1\u03b7\u03c2","\u039f\u03bb\u03c5\u03bc\u03c0\u03b9\u03ac\u03b4\u03b1"," \u03a0\u03b1\u03bd\u03b1\u03c7\u03b1\u03ca\u03ba\u03ae","\u039a\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c3\u03c4\u03af\u03b2\u03bf\u03c2","\u03a0\u03b5\u03bb\u03b5\u03ba\u03ac\u03bd\u03bf\u03c2 \u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1\u03c2","\u03a4\u03cc\u03bd\u03b9\u03b1 \u03a3\u03c4\u03b5\u03c1\u03b3\u03af\u03bf\u03c5","\u0391\u03bd\u03c4\u03c9\u03bd\u03af\u03b1 \u03a3\u03c4\u03b5\u03c1\u03b3\u03af\u03bf\u03c5","\u03a0\u03ad\u03bb\u03bf\u03c0\u03b1\u03c2","\u039a\u03bf\u03cd\u03c1\u03bf\u03c2"]
822528
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports