40ό πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Οι συμμετοχές της Αχαΐας

11 σωματεία - 80 συμμετοχές
Το 40ό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου θα διεξαχθεί το σαββατοκύριακο (28/2-1/3) στο κλειστό της Παιανίας.
Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τις συμμετοχές τόσο στις κατηγορίες Ανδρών / Γυναικών όσο και στον εκτός συναγωνισμού αγώνα των παμπαίδων (Κ16).
Οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ2, από τις 19:00 έως τις 21:00. Το πρωινό πρόγραμμα και των δύο ημερών, καθώς και τα αγωνίσματα που δεν θα είναι στην τηλεοπτική μετάδοση, θα μεταδοθούν σε livestreaming από το κανάλι του ΣΕΓΑΣ στο YouTube.
Παίρνουν μέρος και οι καλύτεροι Αχαιοί πρωταθλητές με πολλές ελπίδες διάκρισης, με τις συνολικές συμμετοχές να ξεπερνούν τις 80.
Είναι αθλητές από τα σωματεία: Ολυμπιάδα, Πέλοπας, Κούρος, Αθηνόδωρος Αιγίου, Αρίων, Άτλας, Αθλόραμα, Αίολος, ΓΣ Δύμης, Άκρος και για πρώτη φορά ο Πελεκάνος Πάτρας ένας νεοϊδρυθείς σύλλογος με επικεφαλής την θρύλο του ύψους, Τόνια Στεργίου.
Χωρις αθλητή και πάλι το διαλυμένο τα τελευταία χρόνια, πάλαι ποτέ κραταιό τμήμα στίβου της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής…
Αναλυτικά η λίστα, με τη σημείωση πως στην πρώτη στήλη αναφέρεται η θέση του αθλητή -με βάση την επίδοσή του- στις αρχικές λίστες εκκίνησης. Δηλαδή ο Ηλίας Αργύρης εκκινεί στα 800μ. με την καλύτερη επίδοση όλων το 2026:
60 M ΑΝΔΡΩΝ
60 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
200 M ΑΝΔΡΩΝ
10 ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ
33 ΠΑΠΠΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ 2007 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
36 ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
40 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
45 ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
46 ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
400 M ΑΝΔΡΩΝ
7 ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ
12 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
14 ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
18 ΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
37 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
38 ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
800 M ΑΝΔΡΩΝ
1 ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
12 ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
18 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
21 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
1500 M ΑΝΔΡΩΝ
4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
7 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
10 Νίκος Μπιλιανός 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
14 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
23 ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
3000 M ΑΝΔΡΩΝ
2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
6 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
9 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
14 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
17 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
26 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
35 ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
37 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
10 ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
11 Γιάννης Βαρβίας 2004 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
13 Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
30 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
13 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
18 Γεωργία Σταθοπούλου 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
50 ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
52 ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
59 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2009 ΓΣ ΔΥΜΗΣ
60 M ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Ε.Σ.)
6 ΤΣΑΧΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2012 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
16 ΣΑΜΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 2011 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
13 ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
21 ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
25 ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
34 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
38 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
400 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
9 ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
30 ΚΑΜΑΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2008 ΑΣ ΑΚΡΟΣ
33 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
1500 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
9 ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
19 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2003 Α.Ε.Κ
3000 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
15 ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
16 ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
17 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2003 Α.Ε.Κ
21 ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
22 ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
24 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
5000 ΒΑΔΗΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
3 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 2006 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
12 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
15 ΠΑΠΑΠΑΝΤΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2007 ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
17 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ 1997 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
14 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ 1997 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΚΥΤ.4Χ400Μ ΜΙΚΤΗ
21 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
22 ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
23 ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
24 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
25 ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
56 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
57 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
58 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
59 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
60 ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
61 ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
62 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
63 ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
