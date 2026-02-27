Πέθανε ο Μιχάλης Βουτσαράς, πένθος στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός θρηνεί τον χαμό του Μιχάλη Βουτσαρά, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 91 ετών. Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού επί έντεκα χρόνια. Επίσης, ήταν διεθνής με την Εθνική Ελλάδος.

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού εξέφρασε με ανακοίνωση της τα συλλυπητήρια της για την απώλεια του Μιχάλη Βουτσαρά.

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του σπουδαίου Μιχάλη Βουτσαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Υπήρξε ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού στα πρώτα ιστορικά ευρωπαϊκά παιχνίδια του συλλόγου, γράφοντας το όνομά του σε μια νέα εποχή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αγωνίστηκε με τα πράσινα για έντεκα χρόνια, από το 1956 έως το 1967, καταγράφοντας 132 συμμετοχές στην Α’ Εθνική, 45 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, 25 στο Κύπελλο Ελλάδας και 10 στα Κύπελλα Ευρώπης, ενώ φόρεσε μία φορά και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Η προσφορά του στον σύλλογο υπήρξε σημαντική και η οικογένεια του Παναθηναϊκού τον αποχαιρετά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του”, αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση των “πρασίνων”