Νέα αρχή για τον Πατρινό πρωταθλητή Νίκο Βουκελάτο

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην καριέρα του Πατρινού ποδηλάτη Νίκου Βουκελάτου, ο οποίος από το 2026 θα αγωνίζεται με τα χρώματα της P.A.S. Ioanninon-P&I (PPI), της μοναδικής ελληνικής επαγγελματικής ομάδας UCI Continental.

Ο Νίκος Βουκελάτος υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα εξέλιξης, αλλά και ένα όνειρο ζωής για κάθε αθλητή υψηλού επιπέδου. Πρόκειται για μια νέα αρχή γεμάτη προκλήσεις, εμπειρίες και αυξημένες απαιτήσεις, σε ένα περιβάλλον καθαρά επαγγελματικό.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που υπέγραψα το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο με την Team P&I. Είναι μια μοναδική ευκαιρία και μια μεγάλη τιμή να αγωνιστώ με τη μοναδική ελληνική επαγγελματική ομάδα. Οι απαιτήσεις πλέον είναι υψηλότερες και αυτό μου δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να αφοσιωθώ πλήρως και να δουλέψω σκληρά, ώστε να έχω μια πολύ καλή αγωνιστική χρονιά», δήλωσε ο ίδιος.

Η Team P&I αποτελεί την πρώτη και μοναδική επαγγελματική ομάδα ποδηλασίας στην Ελλάδα, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία αυτή, τόσο για τον αθλητή όσο και για την ελληνική ποδηλασία συνολικά.

Ο Νίκος Βουκελάτος φιλοδοξεί μέσα από τις εμφανίσεις του να συμβάλει ενεργά στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας και να την αναδείξει σε διεθνές επίπεδο.

Το 2026 αναμένεται να είναι μια χρονιά-ορόσημο, με τον Πατρινό αθλητή να μπαίνει σε μια νέα πραγματικότητα, γεμάτη αγώνες, στόχους και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, εκπροσωπώντας επάξια τόσο την ομάδα του όσο και την Ελλάδα.