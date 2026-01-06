Η Παναχαϊκή στον 4ο γύρο του Κυπέλλου ΕΠΣ Αχαΐας, απέκλεισε 9-0 τον Κ. Δαβουρλή

Η Παναχαϊκή συνέτριψε τον Δαβουρλή με 9-0 στο γήπεδο Προαστείου και προκρίθηκε στους «16» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών.

Οι Σταθόπουλος (5', 62'), Καμπεράι (19’, 33’) και Πετράτος (20’, 49’) βρήκαν δίχτυα από δύο φορές, ενώ σκόραραν επίσης οι Νιφορόπουλος (21’), Αγγελόπουλος (74’), Τσεκούρας (89') ολοκληρώνοντας τον θρίαμβο της πατρινής ομάδας.

ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ: Αρβανίτης, Νταουσιάνης, Κουρλέσης (79′ Σαραντής), Κορμπάκης, Κωνσταντόπουλος, Χρ. Σταματάκης, Σακελλαρόπουλος, Σ. Σταματάκης, Σταμάτης (79′ Λαλούσης), Παππάς, Μπερδές (60′ Βάρδας).

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Γεωργόπουλος (60′ Πανταζόπουλος), Πετράτος, Σταθόπουλος, Κατσαΐτης, Κουτσιούδης, Γασπαρινάτος (56′ Τσεκούρας), Καμπεράι (46′ Μπαλάσκας), Νιφορόπουλος (46′ Αγγελόπουλος), Σμπόρας, Βερβίτας (46′ Γερολυμάτος), Συρμής.

Τα φετινά της αποτελέσματα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ

Γ’ Εθνική 14 5-2-7 20-20

Κύπελλο Ερασ. 1 0-0-1 1-2

Κύπελλο ΕΠΣΑ 1 1-0-0 9-0

Σύνολο 16 6-2-8 30-22

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΠΣ Αχαϊας

1ος ΓΥΡΟΣ

ΑΟ Αιγίου 2019 1-3 Φλόγα Ρόδιας

Πείρος Ισώματος 4-1 Ικαρος Λακκόπετρας

Αναγέννηση Σκιαδά 0-3 Λιμνοχώρι

Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) 0-1 Αναγέννηση Πατρών

Δαβουρλής K. 92 2-1 Αίας Πατρών

Τριταίας ΑΟ - "Ο Τριταιικός" 0-3 Φαραικός

Άβυθος Αιγιάλειας 0-4 Αχιλλέας Καμαρών

Κρίνος 1-5 Εθνικός Σαγεΐκων

Περιβόλα 1-2 Δίας Σαραβαλίου

Ολυμπιακός Πατρών 2-1 Παναχαϊκός

Αυτόνομη Π.Ο. 0-3 Αστέρας Λεοντίου

Πυρσός Πατρών 1-4 Δάφνη Πατρών

Αρόης Α.Ε. 2-1 Αργυρά Πατρών

Παναθηναϊκός Πατρών 2-1 Αετός Ρίου

Άτλας Α.Σ. 1-2 Πάτρα 2005 A.E.

Καλάβρυτα 5-4 Αιγίου ΑΕ



2ος ΓΥΡΟΣ

Εθνικός Σαγεΐκων 1-0 Πείρος Ισώματος

Σταροχώρι 0-5 Φαραικός

Φλόγα Ρόδιας 0-5 Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου

Αστέρας Λεοντίου 1-2 Δαβουρλής K. 92

Αρόης Α.Ε. 3-1 Ολυμπιακός Πατρών

Λιμνοχώρι 2-1 Αναγέννηση Πατρών

Δάφνη Πατρών 3-2 Παναθηναϊκός Πατρών

Πάτρα 2005 A.E. 1-2 Δίας Σαραβαλίου

Καλάβρυτα 1-2 Αχιλλέας Καμαρών



3ος ΓΥΡΟΣ

Αστέρας Τσουκαλεΐκων 4-1 Αστήρ Τέμενης

Αχαιός Σαραβαλίου 1-3 Αιγείρας Ακράτας ΑΕ

Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 2-0 Ζαβλάνι

Αρόης Α.Ε. 1-3 Ηρακλής Πατρών

Δόξα Νιφορεΐκων 0-2 Δόξα Παραλίας

Διαγόρας Βραχνεΐκων 1-4 Πανμοβριακός Ριόλου

Φαραικός 2-1 Δάφνη Πατρών

Δίας Σαραβαλίου 1-2 Άρης Πατρών

Εθνικός Σαγεΐκων 0-5 Παναιγιάλειος

Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου 0-6 Πάτραι Α.Π.Σ.

Νίκη Προαστείου 4-1 Απόλλων Εγλυκάδος

Αστέρας Μιντιλογλίου 0-5 Θύελλα Πατρών

Αχαΐκή 1-0 Εθνικός Πολύτεκνος

Κώστας Δαβουρλής 92 - Παναχαϊκή Γ.Ε. Πατρών

7/1 Αχιλλέας Καμαρών - Πήγασος Μπεγουλακίου

7/1 Λιμνοχώρι - Ατρόμητος Πατρών

4ος ΓΥΡΟΣ (Φάση των 16)

17: Κεραυνός – Θύελλα Π.

18: Λιμνοχώρι/Ατρόμητος – Αχιλλέας Καμ./Πήγασος

19: Φαραϊκός – Δόξα Παραλίας

20: Πάτραι –Αχαϊκή

21: Αιγείρα/Ακράτα – Παναχαϊκή

22: Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος

23: Πανμοβριακός – Ηρακλής Πατρών

24: Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Νίκη Πρ.

Κλήρωση Δ’ Γύρου (Φάση των 8)

25. ΖΕΥΓΑΡΙ No 25 Νικητής ζευγαριού 18 Νικητής ζευγαριού 24

26. ΖΕΥΓΑΡΙ No 26 Νικητής ζευγαριού 19 Νικητής ζευγαριού 17

27. ΖΕΥΓΑΡΙ No 27 Νικητής ζευγαριού 22 Νικητής ζευγαριού 21

28. ΖΕΥΓΑΡΙ No 28 Νικητής ζευγαριού 20

Κλήρωση Ε’ Γύρου (Ημιτελικοί)

29. ΖΕΥΓΑΡΙ No 29 Νικητής ζευγαριού 26 Νικητής ζευγαριού 25

30. ΖΕΥΓΑΡΙ No 30 Νικητής ζευγαριού 28