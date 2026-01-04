Οι μεταγραφές στίβου στην Αχαΐα- ΟΝΟΜΑΤΑ

65 μετακινήσεις
To ΔΣ του ΣΕΓΑΣ, με έκτακτη συνεδρίασή του, έκανε αποδεκτό στις 31/12 το πρακτικό της Επιτροπής Μετεγγραφών αθλητών και αθλητριών ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν (2026).
Συνολικά, εγκρίθηκαν 739 μετακινήσεις, ανάμεσά τους και 66 περιπτώσεις των σωματείων της Αχαΐας.
Πολλά στελέχη των εθνικών ομάδων όλων των κατηγοριών άλλαξαν στέγη, με κάποια σωματεία να κινούνται πιο δυναμικά.
Η λίστα με όλες τις μετεγγραφές έχει ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛ. ΚΑΤ. ΠΡΟΗΓ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΕΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 19-28 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΙΑ 19-28 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
ΒΕΔΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19-28 ΑΣ ΑΚΡΟΣ ΑΕ Ολυμπιάδα ΠΑΤΡΩΝ
ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 19-28 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕΚ
ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19-28 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΟΦΚΑ Α ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΣΟΓΙΑ ΕΛΕΝΑ ΜΑΡΙΑ 28-35 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΕΥΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28-35 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΑ ΗΡΑΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΑΠΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΣΙΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΤΙΑ (ΑΠΟΧΗ) ΑΣ ΑΚΡΟΣ ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΡΩΜΑΙΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ ΔΙΕΤΙΑ (ΑΠΟΧΗ) ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΔΙΕΤΙΑ (ΑΠΟΧΗ) ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣ ΑΡΗΣ
ΡΟΜΠΟΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΕΤΙΑ (ΑΠΟΧΗ) ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ ΤΑ ΗΡΑΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Κ14 ΑΟ Πέλοπας ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ
ΚΛΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ Κ14 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Κ14 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ14 ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Κ14 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ Αθλόραμα ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΦΛΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ14 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΕΥΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
ΜΟΥΡΚΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΠΠΟΛΥΤΗ Κ14 ΑΣ ΑΚΡΟΣ ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΛΟΥΜΠΗ ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΡΙΑ Κ14 ΑΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΡΥΔΑ ΕΛΕΝΗ Κ14 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ14 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ Κ14 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ14 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΩΗ Κ14 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Κ14 ΓΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΡΙΧΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Κ14 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ ΚΩ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΣΙΜΕΚΑ ΜΑΡΙΑ Κ16 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κ16 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ16 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ
ΚΑΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Κ16 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΕΥΣ
ΖΑΧΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Κ16 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
ΣΑΚΕΛΛΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κ16 ΑΟ ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ Κ16 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ16 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΟΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣ Κ16 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ16 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ18-Κ20 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣ ΑΚΡΟΣ
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κ18-Κ20 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ18-Κ20 ΑΓΣ ΦΛΟΓΑ ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κ18-Κ20 ΑΓΣ ΦΛΟΓΑ ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΒΑΡΕΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Κ18-Κ20 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Κ18-Κ20 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΕΥΣ ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ18-Κ20 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Κ18-Κ20 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ18-Κ20 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΑΜΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Κ18-Κ20 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗ ΣΑΒΒΙΝΑ Κ18-Κ20 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ Κ18-Κ20 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΠΑΠΑΝΤΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΓΣ ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΑΔΙΑ ΚΑΛΥΨΩ ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΑΔΙΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑΝΤΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΒΑΡΒΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΕΥΣ ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ
ΛΕΟΝΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΡΑΓΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΖΕΥΣ ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΣ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
