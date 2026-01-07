Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ

/

Ο Δήμος Πατρέων στην κοπή της πίτας του ΝΟΠ- ΦΩΤΟ

Ο Δήμος Πατρέων στην κοπή της πίτας του ΝΟΠ- ΦΩΤΟ

Εκδήλωση με βραβεύσεις

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος παρέστη στις 6-1-2026, στην Τελετή  Αγιασμού των Υδάτων στο Ιδιόκτητο Ναυταθλητικό Συγκρότημα ΝΟΠ «Επαμεινώνδας Πετραλιάς», από τον Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομο, καθώς και στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ομίλου.

Ο Αντιδήμαρχος μετέφερε τις ευχές της Δημοτικής Αρχής και απένειμε επαίνους σε αθλητές και προπονητές του ΝΟΠ

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δήμος Πατρέων Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος ΝΟΠ Ναυτικός Όμιλος Πατρών Ιδιόκτητο Ναυταθλητικό Συγκρότημα ΝΟΠ «Επαμεινώνδας Πετραλιάς» Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Sports