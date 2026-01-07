Ο Δήμος Πατρέων στην κοπή της πίτας του ΝΟΠ- ΦΩΤΟ

Εκδήλωση με βραβεύσεις
Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος παρέστη στις 6-1-2026, στην Τελετή Αγιασμού των Υδάτων στο Ιδιόκτητο Ναυταθλητικό Συγκρότημα ΝΟΠ «Επαμεινώνδας Πετραλιάς», από τον Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομο, καθώς και στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ομίλου.
Ο Αντιδήμαρχος μετέφερε τις ευχές της Δημοτικής Αρχής και απένειμε επαίνους σε αθλητές και προπονητές του ΝΟΠ
