ΝΟ Πατρών: Έσοξα - έξοδα ενός επαρχιακού συλλόγου στον υγρό στίβο

Ο αθλητικός νόμος έτσι όπως ισχύει στην σύγχρονη εποχή μετά τον «Νόμο Αυγενάκη» και τον «Νόμο Βρούτση» ορίζει οικονομικές υποχρεώσεις για τα αθλητικά σωματεία, όπως η δημιουργία ειδικού τμήματος για αμειβόμενους αθλητές με φορολογική ευθύνη του σωματείου, η διαφάνεια στις επιχορηγήσεις, ενώ προβλέπει την έκπτωση ΔΣ και τη μεταφορά περιουσίας σε περίπτωση μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων.

Βασικές Οικονομικές Υποχρεώσεις:

• Αμειβόμενοι Αθλητές: Σωματεία με αμειβόμενους αθλητές πρέπει να ιδρύουν ειδικό τμήμα αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.) και να τους αναγράφουν ως εργοδότες, με τα μέλη του ΔΣ να φέρουν ευθύνη.

• Φορολογικές & Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις: Τα σωματεία έχουν υποχρεώσεις σχετικές με την απόδοση φόρων και εισφορών για τους αθλητές και το προσωπικό τους.

• Διαφάνεια στις Επιχορηγήσεις: Απαγορεύονται έκτακτες επιχορηγήσεις ομοσπονδίας χωρίς έγκριση Υπουργού αν δεν έχει τηρηθεί ο νόμος.

Επιπλέον, ο "Αθλητικός Νόμος Βρούτση" αναφέρεται κυρίως στον νόμο που ψηφίστηκε με την ευρύτατη συναίνεση της Βουλής στις αρχές του 2025 και αφορά μεταξύ άλλων σε σημαντικές αλλαγές και ποιοτικά μέτρα για την ασφάλεια και τη διαφάνεια στον ελληνικό αθλητισμό:

• Ηλεκτρονικά Βιβλία Σωματείων: Θεσπίζεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων σωματείων στο «e-Kouros».

• Επιβράβευση Αθλητών: Θεσπίζονται οικονομικά κίνητρα και δικαιώματα διορισμού στο δημόσιο για διακριθέντες αθλητές σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες.

• Ερασιτεχνικός Αθλητισμός: Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση από τη φορολογία τυχερών παιγνίων, η οποία παρέμεινε ακατάσχετη και για το 2025.

Τι όμως γίνεται στην πράξη; Μπορούν τα ερασιτεχνικά σωματεία να ακμάσουν μακριά από όρους στυγνού επαγγελματισμού;

Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με αφορμή τα οικονομικά ενός ερασιτεχνικού επαρχιακού συλλόγου, όπως είναι ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών. Είναι σωματείο που δραστηριοποιείται σε πέντε τουλάχιστον αθλήματα του υγρού στίβου (πόλο, κολύμβηση, ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, SUP), διαθέτει ιδιόκτητες αθλητικές εγκαταστάσεις (ιδιαίτερα κοστοβόρες όπως είναι ένα κολυμβητικό συγκρότημα), αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής και μάλιστα στο πιο εμπορικό από τα ερασιτεχνικά ομαδικά αθλήματα, καθώς το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ είναι επαγγελματικά, το δε βόλεϊ, ημιεπαγγελματικό.

Οδηγός μας είναι οι οικονομικοί ισολογισμοί και απολογισμοί την τελευταία δεκαετία.

Το 2017 ήταν μια ισορροπημένη σεζόν για τον ΝΟΠ με ισοσκελισμένα έσοδα - έξοδα, στις 292 χιλιάδες ευρώ. Ούτε ένα ευρώ αμοιβή προς τους παίκτες (οδοιπορικά).

Ο προϋπολογισμός του 2018 ήταν θετικός με 300.000 ευρώ προβλεπόμενα έσοδα και 250.000 έξοδα. Τα περισσότερα έξοδα αφορούσαν λειτουργικές δαπάνες, ενώ μηδενική ήταν η αμοιβή αθλητών. Σε ότι αφορά τα έσοδα ούτε ένα ευρώ από κρατική επιχορήγηση!

Τελικά η χρονιά έκλεισε με μικρότερο κόστος, κατά 73.000 ευρώ!

Με την ομάδα να αγωνίζεται στην Α2 Εθνική, έχοντας γηγενείς νεαρούς παίκτες, ο ΝΟΠ είχε ίδιο προϋπολογισμό και για το 2019, στις 300.000 ευρώ. Τα περισσότερα έσοδα προέρχονται από τους αθλητές και τα μέλη του.

Στο ίδιο ύψος, λίγο κάτω από τις 300.000 ευρώ κινήθηκε η χρήση του 2020-21. Ο ΝΟΠ εισέπραξε 2.800 ευρώ από διαφημίσεις και 13.000 ευρώ από την πώληση ρουχισμού στην μπουτίκ του. Την ίδια ώρα οι εργασίες στο Ιδιόκτητο Ναυταθλητικό Συγκρότημα ΝΟΠ «Επαμεινώνδας Πετραλιάς» κόστισαν 45 χιλιάρικα…

Με την ομάδα να έχει καθιερωθεί στην Α1 Εθνική, ο προϋπολογισμός για το 2024 έχει εκτοξευθεί στο μισό εκατομμύριο. 72.000 ευρώ κοστίζουν οι αποστολές στην Α1, 30 χιλιάρικα η αμοιβή των παικτών, ενώ 25.000 κόστιζε ρεύμα - νερό - τηλέφωνο στο κολυμβητήριό του.

Η χρηματοδότηση της ΓΓΑ ήταν 70.000. Πάλι καλά!

