Τέλος η Ευρώπη για τον Προμηθέα- Πρόκριση Καρδίτσας με σούπερ Ν. Δίπλαρο

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Προμηθέα στη σεζόν 2026/27 ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (8/1), καθώς η ομάδα της Πάτρας ηττήθηκε και στο Τόφαλος από την Σαλόν (82-92) για το Play-In του Basketball Champions League.

Ο Κούρο Σεγκούρα είχε τον Ρομπ Γκρέι πολύ αποφασιστικό, αλλά συνάμα και πολύ άστοχο. Ο Ισπανός θα κρατήσει τη μαχητικότητα του Κένταλ Κόουλμαν και το σκοράρισμα του Σωτήρη Σταυρακόπουλου, πλέον θα αφοσιωθεί στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο Ελλάδας.

Λιονέλ Γκοντού, Νέιτ Ντάρλινγκ, Ματέο Λερέι και Τζερεμάια Χιλ ήταν οι τέσσερις που ξεχώρισαν από τους Γάλλους, που συνεχίζουν στο TOP-16 της διοργάνωσης.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κοζλόφσκις, Μπαλντίνι, Βελίκοβ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-21, 37-41, 57-72, 82-92

Η Καρδίτσα επικράτησε και στο Game 2 απέναντι στη Σπάρτακ Σουμπότιτσα, αυτήν τη φορά με 84-75, έκανε το 2-0 και πήρε την πρόκριση για τους 16 του Basketball Champions League όπου θα συναντήσει την ΑΕΚ. Μεγάλη εμφάνιση από τον πατρινό Δίπλαρο, Χόρχλερ και Μπράντον Τζέφερσον.

Η Καρδίτσα έγραψε ιστορία επικρατώντας και δεύτερη φορά της Σπάρτακ Σουμπότιτσα, αυτήν τη φορά με 84-75, έκανε το 2-0 στα play-ins και προκρίθηκε στους 16 του Basketball Champions League.

Οι γηπεδούχοι ήταν εξαιρετικοί συνολικά, όμως Δίπλαρος, Χόρχλερ και Μπράντον Τζέφερσον βρέθηκαν σεμεγάλο βράδυ και ξεχώρισαν.

Ο Νίκος Δίπλαρος πέτυχε μεγάλα σουτ, όταν η Καρδίτσα τα είχε πραγματικά ανάγκη και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 14 πόντους (1/2 δίποντα, 4/8 τρίποντα) και 7 ασίστ.

Οι δηλώσεις του Νίκου Δίπλαρου

“Το πιστέψαμε από την αρχή των play-ins. Ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία πολύ καλή, σκληρή ομάδα,physical ομάδα. Μία σέρβικη ομάδα που παίζει πολύ σκληρά και με καλή τακτική. Δουλέψαμε κι εμείς πάρα πολύ την τακτική μας. Όλα τα παιδιά και οι προπονητές έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά πιστεύω.



Θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη στους δύο αφανείς ήρωες συγκεκριμένα γιατί δεν φαίνονται. Είναι οι βοηθοί που έχουμε. Είναι ο Γιάννης ο Μίσσας και ο Παπαμάρκος. Ξημεροβραδιάζονται στα βίντεο και μας δίνουν όλες τις καλές πληροφορίες και είμαστε έτοιμοι σε back-to-back παιχνίδια που δεν τα έχει συνηθίσει αυτή η πόλη.

Δεν τα έχει συνηθίσει αυτή η ομάδα. Όμως είναι εκεί, είναι πάντα έτοιμοι και μας βοηθάνε σε κάθε παιχνίδι“.

Για την πνευματική ετοιμότητα για αυτή την επιτυχία: “Για να κερδίσεις μία τέτοια σειρά αγώνων πρέπει να έχεις ψυχικά αποθέματα και να είσαι δυνατός ψυχικά. Να πας στη Σερβία και να κάνεις break στον πρώτο αγώνα σημαίνει πολλά. Δείχνει τι ψυχή έχει αυτή η ομάδα και τι θέληση και δίψα έχει να προχωρήσει, όχι μόνο στο BCL, αλλά και γενικά. Σε κάθε αγώνα, σε κάθε προπόνηση, να βελτιώνεται και να ανεβαίνει σταδιακά και να τρυπήσει το ταβάνι της μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει.

Αυτό κάναμε και τώρα και καταφέραμε κάτι τρομερό. Είμαι πολύ περήφανος για εμένα και την ομάδα μου. Θα πανηγυρίζουμε όλη τη μέρα. Δεν μας είχε κανείς ικανούς να το κάνουμε, αλλά καταφέραμε να περάσουμε στις 16 καλύτερες ομάδες του BCL“.

Και τώρα; “Και τώρα συνεχίζουμε. Την Κυριακή έχουμε αγώνα. Θα πανηγυρίσουμε σήμερα και από αύριο πάλι τα κεφάλια μέσα και ξεκινάμε γιατί το πιο βασικό για εμάς είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, αυτό δεν το ξεχνάμε“.

Για το αν η Ευρώπη είναι χαλάρωση ανάμεσα στο άγχος της Stoiximan GBL: “Έτσι λέγαμε και το καλοκαίρι. Λέγαμε να πάμε να το ευχαριστηθούμε. Να περάσουμε καλά γιατί είναι δύσκολο ο όμιλος. Όταν παίζεις μπάσκετ όμως θέλεις να κερδίζεις. Δεν παίζεις για να ευχαριστηθείς κάτι. Τι δουλειά μας κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια. Είτε είναι η ΑΕΚ, είτε είναι η Άλμπα που είναι πολύ μεγάλες ομάδες, εμείς θα είμαστε εκεί και θα προσπαθούμε να πάρουμε ότι μας αναλογεί“.

Για τα μεγάλα σουτ του στο τελευταίο δεκάλεπτο: “Ένιωσα ότι έπρεπε να βγω μπροστά σήμερα. Στο προηγούμενο παιχνίδι ο Μπράντον Τζέφερσον βγήκε μπροστά και μας βοήθησε πάρα πολύ με τα σουτ του. Σήμερα είχαν πέσει πάρα πολλοί πάνω και δεν μπόρεσε να βρει τον ρυθμό που βρήκε στο πρώτο παιχνίδι. Βρήκα κάποιους χώρους, ήταν λίγο η μέρα μου στο τέλος. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου και τον κόουτς γιατί μου δίνουν τη μπάλα”.