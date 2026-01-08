Η γενική συνέλευση του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών καλεί τα Μέλη στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ομίλου, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 17, στην Μαρίνα την Τετάρτη 28-01-2026 και ώρα 8:00πμ, με τα πιο κάτω θέματα:

Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 01/10/2025 έως 31/12/2025. Έγκριση και απαλλαγή.

Οικονομικός Απολογισμός για το χρονικό διάστημα από 01/10/2025 έως 31/12/25 και Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το ίδιο διάστημα. Έγκριση και απαλλαγή.

Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2026

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 20.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει μέχρι 17 Ιανουαρίου 2026 ημέρα Σάββατο.

Από το Δ.Σ. του Ι.Ο.Πατρών