Δύναμη Πατρών: Η Ρέα Νασοπούλου στο βάθρο του Πανελληνίου

Σημαντική διάκριση πέτυχε η Πατρινή αθλήτρια του Τάε κβον ντο, Ρέα Νασοπούλου (Δύναμη Πατρών), κατακτώντας τη 2η θέση στην κατηγορία +73kg στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών, που διεξήχθη στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Τρικάλων.

Η Ρέα πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, δείχνοντας αγωνιστικό πάθος, δύναμη και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο. Αντιμετωπίζοντας απαιτητικούς αντιπάλους, κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει στην ελίτ της κατηγορίας της σε πανελλήνιο επίπεδο.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία αυτή είχε ο προπονητής της, Γιώργος Σταύρακας, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό της καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων, παρέχοντας ουσιαστική καθοδήγηση και στήριξη.

Η κατάκτηση της 2ης θέσης στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα αποτελεί ακόμη μία σημαντική στιγμή στην αθλητική πορεία της, τιμώντας τόσο την ίδια όσο και την ομάδα της, ενώ παράλληλα αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο του πατρινού Τάε Κβον Ντο.

Η Ρέα Νασοπούλου, που υπηρετεί στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, καταφέρνει να συνδυάζει την επαγγελματική της ζωή με τον πρωταθλητισμό. Η αφοσίωση και η αγωνιστικότητά της από την ηλικία των έξι ετών συνεχίζουν να αποτελούν πηγή έμπνευσης για τον σύλλογο.