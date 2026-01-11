Η Παναχαϊκή 1-1 με Ζάκυνθο, νίκες για Παναιγιάλειο και Θύελλα

Σημαντικό βαθμό πήρε η Παναχαϊκή, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Ζάκυνθο στο γήπεδό της Αγυιάς για την 15η αγωνιστική του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής.

Καλή εμφάνιση, παραμένει όμως στις 5 νίκες μετά από 15 παιχνίδια

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Σινοδινός, Βερβίτας, Αγουρίδης (60′ Κατσαΐτης), Σταθόπουλος, Μούλας, Γασπαρινάτος (82′ Συρμής), Γερολυμάτος, Παπαευθυμίου (60′ Ξηνταρόπουλος), Τσεκούρας (70′ Σμπόρας), Νιφορόπουλος, Καμπεράι.

Με νίκη συνέχισε ο Παναιγιάλειος επικρατώντας 1-0 του Πέλοπα Κιάτου, ενώ στις νίκες επέστρεψε και η Θύελλα που δεν είχε προβλήματα κόντρα στον ουραγό Πανγυθεατικό.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα των αγώνων:

Παναχαϊκή –Ζάκυνθος 1-1: 33′ Νιφορόπουλος – 48′ πέναλτι Σίλβα

Πανγυθεατικός – Θύελλα Πατρών 0-3: 5′ αυτογκόλ, 22′ 70′ Ντίνος

Μιλτιάδης – Ερμής Μελιγούς 2-0: 11′ Τσιγαρίδης, 83′ Ηλιόπουλος

Παναιγιάλειος – Πέλοπας Κιάτου 1-0: 26΄Λιάτος.

Πύργος – Λουτράκι 1-0: 4′ Μακρής

Κόρινθος – Πανθουριακός 5-2: 52′ Φακκής, 58′ 60′ 65′ 73′ Χιλ – 80′ 88′