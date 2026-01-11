Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

/

Η Παναχαϊκή 1-1 με Ζάκυνθο, νίκες για Παναιγιάλειο και Θύελλα

Η Παναχαϊκή 1-1 με Ζάκυνθο, νίκες για Πα...

Γ' Εθνική

Σημαντικό βαθμό πήρε η Παναχαϊκή, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Ζάκυνθο στο γήπεδό της Αγυιάς για την 15η αγωνιστική του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής.

Καλή εμφάνιση, παραμένει όμως στις 5 νίκες μετά από 15 παιχνίδια

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Σινοδινός, Βερβίτας, Αγουρίδης (60′ Κατσαΐτης), Σταθόπουλος, Μούλας, Γασπαρινάτος (82′ Συρμής), Γερολυμάτος, Παπαευθυμίου (60′ Ξηνταρόπουλος), Τσεκούρας (70′ Σμπόρας), Νιφορόπουλος, Καμπεράι.

Με νίκη συνέχισε ο Παναιγιάλειος επικρατώντας 1-0 του Πέλοπα Κιάτου, ενώ στις νίκες επέστρεψε και η Θύελλα που δεν είχε προβλήματα κόντρα στον ουραγό Πανγυθεατικό.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα των αγώνων:

Παναχαϊκή –Ζάκυνθος 1-1: 33′ Νιφορόπουλος – 48′ πέναλτι Σίλβα

Πανγυθεατικός –  Θύελλα Πατρών 0-3: 5′ αυτογκόλ, 22′ 70′ Ντίνος

Μιλτιάδης – Ερμής Μελιγούς 2-0: 11′ Τσιγαρίδης, 83′ Ηλιόπουλος

Παναιγιάλειος – Πέλοπας Κιάτου 1-0: 26΄Λιάτος.

Πύργος – Λουτράκι 1-0: 4′ Μακρής

Κόρινθος – Πανθουριακός 5-2: 52′ Φακκής, 58′ 60′ 65′ 73′ Χιλ – 80′ 88′

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Παναχαϊκή Αίγιο Θύελλα Πατρών Παναιγιάλειος

Sports