Τέλος ο Λεμπέσης από τον ΝΟΠ, μη πατρινός ο αντικαταστάτης του

Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή της ομάδας πόλο Ανδρών, Φώντα Λεμπέση.

Η απόφαση ελήφθη κοινή συναινέσει, μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Διοίκησης και του προπονητή, σε πολύ καλό κλίμα και με αμοιβαίο σεβασμό, στο πλαίσιο μιας συνολικής αξιολόγησης των δυνατοτήτων της ομάδας και των προοπτικών της, με κύριο γνώμονα το καλύτερο δυνατό για την επίτευξη του στόχου της παραμονής στην Α1 Εθνική.

Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών θεωρεί τιμητική την παρουσία του Φώντα Λεμπέση στην ομάδα και τον ευχαριστεί τόσο για τη συνεργασία και την προσφορά του στον Όμιλο όσο και για το ήθος και την επαγγελματική του συμπεριφορά και του εύχεται καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία, θεωρώντας τον μέλος του ιστορικού μας σωματείου.

Συμφωνα με πληροφορίες μας απολύθηκε λόγω της κακής πορείας της ομάδας, ενώ μη πατρινός θα είναι ο αντικαταστάτης του. Σπάνιο για τον ΝΟΠ να διακόπτει συνεργασία με προπονητή μεσούσης της περιόδου...

Ο 40ός προπονητής

Ήταν μόλις ο 40ός προπονητής του ΝΟΠ στην 98χρονη ιστορία! Η λίστα:

Α/Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΝΟΜΑ

1 1929-1930 ;

2 08-07-1930 1930 Φάουστο Βέκι

3 1931 Τάκης Σακελλαρίου

4 1932 1933 Κλεάνθης Παλαιολόγος

5 1933 Ζόζεφ Μπέργκε

6 00-00-1934-00-00-1945 Χρήστος Σβολόπουλος

7 1946 Φ. Πάνος

8 1947 Εδμούνδος Γκρου

9 1949 Ν. Τασσόπουλος

10 1949 Δ. Νακέλης

1950 Χρήστος Σβολόπουλος

1951 Δ. Νακέλης

11 1952 Σίριο Μπανκέλι

12 1958 Λούκας Τσιγκάνοβιτς

13 1959 Βασίλης Αριστάρχης

14 1960 Βίκο Τσβιέτκοβιτς

1962 Βίκο Τσβιέτκοβιτς

15 1963 Σαρόζι

16 1963 Ζασζ

17 1963 Μπρόντι

18 00-00-1963 05-07-1966 Θόδωρος Μπλούδρος

19 06-07-1966 Μιχάλης Γεωργόπουλος

00-00-1969 00-00-1970 Θόδωρος Μπλούδρος

20 1970 Νίκος Μολώχας

21 1971 Νίκος Λουκάτος

00-00-1971 00-00-1974 Θόδωρος Μπλούδρος

22 1975 Μίλο Λούσιτς

00-00-1976 00-00-1977 Νίκος Λουκάτος

1977 Θόδωρος Μπλούδρος

23 00-00-1977 00-00-1978 Νίκος Αναστασόπουλος

00-00-1978 00-00-1979 Μίλο Λούσιτς

24 1980 Κώστας Κοσκινάς

10-03-1981 00-00-1982 Νίκος Λουκάτος

25 00-00-1982 00-02-1983 Νίκος Βασιλείου

26 00-02-1983 00-05-1985 Ιβο Τρούμπιτς

27 00-05-1985 04-12-1999 Γιώργος Κακουλίδης

28 05-12-1999 28-11-2002 Πίτερ Μπαΐκοβιτς

29-11-2002 06-07-2005 Γιώργος Κακουλίδης

29 07-07-2005 07-10-2005 Παναγιώτης Βασιλόπουλος

30 08-10-2005 12-10-2006 Γιάννης Σταθόπουλος

31 13-10-2006 26-02-2008 Ιβάν Γέφτοβιτς

32 27-02-2008 02-06-2008 Λάμπρος Αναστασόπουλος

33 03-06-2008 26-02-2010 Δημήτρης Σελετόπουλος

27-02-2010 28-10-2010 Λάμπρος Αναστασόπουλος

34 01-11-2010 22-07-2011 Μάκης Λυκούδης

35 24-08-2011 06-09-2012 Γιάννης Γιαννουρής

36 23-09-2012 31-07-2014 Κώστας Σακκαλής

01-08-2014 23-07-2015 Μάκης Λυκούδης

37 24-07-2015 31-07-2017 Βασίλης Λαμπάτος

01-08-2017 31-07-2019 Κώστας Σακκαλής

01-08-2019 12-01-2020 Παναγιώτης Βασιλόπουλος

13-01-2020 31-08-2022 Βασίλης Λαμπάτος

38 01-09-2022 30-06-2023 Δημήτρης Κραβαρίτης

39 01-07-2023 31-7-2004 Γιώργος Ντόσκας

01-08-2024 12-8-2025 Βασίλης Λαμπάτος

40 13-08-2025 11-1-2026 Φώντας Λεμπέσης