Τέλος ο Λεμπέσης από τον ΝΟΠ, μη πατρινός ο αντικαταστάτης του

Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή της ομάδας πόλο Ανδρών, Φώντα Λεμπέση.
Η απόφαση ελήφθη κοινή συναινέσει, μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Διοίκησης και του προπονητή, σε πολύ καλό κλίμα και με αμοιβαίο σεβασμό, στο πλαίσιο μιας συνολικής αξιολόγησης των δυνατοτήτων της ομάδας και των προοπτικών της, με κύριο γνώμονα το καλύτερο δυνατό για την επίτευξη του στόχου της παραμονής στην Α1 Εθνική.
Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών θεωρεί τιμητική την παρουσία του Φώντα Λεμπέση στην ομάδα και τον ευχαριστεί τόσο για τη συνεργασία και την προσφορά του στον Όμιλο όσο και για το ήθος και την επαγγελματική του συμπεριφορά και του εύχεται καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία, θεωρώντας τον μέλος του ιστορικού μας σωματείου.
Συμφωνα με πληροφορίες μας απολύθηκε λόγω της κακής πορείας της ομάδας, ενώ μη πατρινός θα είναι ο αντικαταστάτης του. Σπάνιο για τον ΝΟΠ να διακόπτει συνεργασία με προπονητή μεσούσης της περιόδου...
Ο 40ός προπονητής
Ήταν μόλις ο 40ός προπονητής του ΝΟΠ στην 98χρονη ιστορία! Η λίστα:
Α/Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΝΟΜΑ
1 1929-1930 ;
2 08-07-1930 1930 Φάουστο Βέκι
3 1931 Τάκης Σακελλαρίου
4 1932 1933 Κλεάνθης Παλαιολόγος
5 1933 Ζόζεφ Μπέργκε
6 00-00-1934-00-00-1945 Χρήστος Σβολόπουλος
7 1946 Φ. Πάνος
8 1947 Εδμούνδος Γκρου
9 1949 Ν. Τασσόπουλος
10 1949 Δ. Νακέλης
1950 Χρήστος Σβολόπουλος
1951 Δ. Νακέλης
11 1952 Σίριο Μπανκέλι
12 1958 Λούκας Τσιγκάνοβιτς
13 1959 Βασίλης Αριστάρχης
14 1960 Βίκο Τσβιέτκοβιτς
1962 Βίκο Τσβιέτκοβιτς
15 1963 Σαρόζι
16 1963 Ζασζ
17 1963 Μπρόντι
18 00-00-1963 05-07-1966 Θόδωρος Μπλούδρος
19 06-07-1966 Μιχάλης Γεωργόπουλος
00-00-1969 00-00-1970 Θόδωρος Μπλούδρος
20 1970 Νίκος Μολώχας
21 1971 Νίκος Λουκάτος
00-00-1971 00-00-1974 Θόδωρος Μπλούδρος
22 1975 Μίλο Λούσιτς
00-00-1976 00-00-1977 Νίκος Λουκάτος
1977 Θόδωρος Μπλούδρος
23 00-00-1977 00-00-1978 Νίκος Αναστασόπουλος
00-00-1978 00-00-1979 Μίλο Λούσιτς
24 1980 Κώστας Κοσκινάς
10-03-1981 00-00-1982 Νίκος Λουκάτος
25 00-00-1982 00-02-1983 Νίκος Βασιλείου
26 00-02-1983 00-05-1985 Ιβο Τρούμπιτς
27 00-05-1985 04-12-1999 Γιώργος Κακουλίδης
28 05-12-1999 28-11-2002 Πίτερ Μπαΐκοβιτς
29-11-2002 06-07-2005 Γιώργος Κακουλίδης
29 07-07-2005 07-10-2005 Παναγιώτης Βασιλόπουλος
30 08-10-2005 12-10-2006 Γιάννης Σταθόπουλος
31 13-10-2006 26-02-2008 Ιβάν Γέφτοβιτς
32 27-02-2008 02-06-2008 Λάμπρος Αναστασόπουλος
33 03-06-2008 26-02-2010 Δημήτρης Σελετόπουλος
27-02-2010 28-10-2010 Λάμπρος Αναστασόπουλος
34 01-11-2010 22-07-2011 Μάκης Λυκούδης
35 24-08-2011 06-09-2012 Γιάννης Γιαννουρής
36 23-09-2012 31-07-2014 Κώστας Σακκαλής
01-08-2014 23-07-2015 Μάκης Λυκούδης
37 24-07-2015 31-07-2017 Βασίλης Λαμπάτος
01-08-2017 31-07-2019 Κώστας Σακκαλής
01-08-2019 12-01-2020 Παναγιώτης Βασιλόπουλος
13-01-2020 31-08-2022 Βασίλης Λαμπάτος
38 01-09-2022 30-06-2023 Δημήτρης Κραβαρίτης
39 01-07-2023 31-7-2004 Γιώργος Ντόσκας
01-08-2024 12-8-2025 Βασίλης Λαμπάτος
40 13-08-2025 11-1-2026 Φώντας Λεμπέσης
