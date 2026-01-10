Κακή ήττα του Απόλλωνα Πατρών, μεγάλο διπλό ο Γλαύκος

Μετά τον Προμηθέα ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου κέρδισε και τον Απόλλωνα Πάτρας σε κεκλεισμένων των θυρών αναμέτρηση στη Περιβόλα με 89-85 και πλέον μόνο με μπασκετικό… θαύμα θα χάσει τη πρώτη θέση στη κανονική περίοδο.

Με τον Μαστόρο να πραγματοποιεί το απόλυτο παιχνίδι με 29 πόντους (5/8 βολές, 6/7 διπ., 4/5 τριπ., 6 ριμπ., 6 ασίστ, 38 αξιολόγηση) η ομάδα του Πέτρου Καραμπά έφτασε στο 12-2, απέχοντας τρεις νίκες από τους «μελανόλευκους» τους οποίος έχει παράλληλα στο 2-0. Για τους γηπεδούχους δεν έφτανε η σπουδαία απόδοση των Κίερ και Χείλαρη.

Απόλλων Πατρών – Κρόνος Αγ. Δημητρίου 85-89

Διαιτητές: Μπον-Κονταξάκης-Αλεξόπουλος Χρ.

Δεκάλεπτα: 15-22, 45-49, 63-71, 85-89

Απόλλων Πατρών (Τζαμάκος): Χειλάρης 21 (3), Kιέρ 25 (1), Σταμάτης 2, Ζούμπος 11, Παπαφωτίου 2, Κώττας 9, Μανάκας 9, Παύλος Πίτερ 6 (2), Αθανασόπουλος

Κρόνος Αγίου Δημητρίου (Καραμπάς): Μαστόρος 29 (4), Τσουργιάννης 7, Μοτσενίγος 16 (4), Γκάθραϊτ 15 (2), Τουτζιαράκης 6, Δημητρίου 2, Ψημίτης 13 (1), Παπαδιονυσίου , Μαραγκουδάκης, Καραλευθέρης 1

Ψυχωμένο πρώτο φετινό διπλό επί του Ilisiakos BC για την Ένωση στην πρεμιέρα του Β΄ Γύρου του 2ου Ομίλου της NL1

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ vs ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΥ 69 - 79 (Τελικό).

Τα δεκάλεπτα: 19-17, 40-33 (ημιχ.), 59-53, 69-79.

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ (Καυκής): Ερμίδης 8, Γραμματίκας 2, Φώτσης 3 (1), Καλδής 7, Θεοδωρίτσης 13 (3), Στασινόπουλος 10, Χατζής, Αναγνωστόπουλος 16 (2), Παλουκάκος 8, Χατζησταματίου 2.

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΟΠΑ ΠΑΤΡΑΣ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 13 (2), Μπαζίνας 6 (1), Καφέζας 9, Γκαβασιάδης 8, Φραντζής, Allen 14, Νιφόρας, Καρατζάς, Κογιώνης 15, Αδαμόπουλος 14 (1).

Κλειστό Ιλισίων «Αντώνης Φώτσης»

14η Αγωνιστική Β΄ Ομίλου NL1

National League 1

2ος όμιλος

14η Αγωνιστική

Τα αποτελέσματα:

Ηλυσιακός – Α.Ε.Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ 69-79

ΝΟ Σαρωνίδας – Ιόνιος Κέρκυρας 85-69

ΕΑ Προμηθέας 2014 – ΑΟ Παγκρατίου (15/1)

Έσπερος Καλλιθέας – Εθνικός Λιβαδειάς 76-109

ΑΕ Ν. Κηφισιάς – Έσπερος Λαμίας 0-20 (ανευ αγώνα)

Ρεπό: Πανελευσινιακός