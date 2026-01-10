Με τον Παγκόσμιο πρωταθλητή Νίκο Παππά, η συμμετοχή του Ι.Ο. Πατρών

H παρουσία ενός αθλητή φαινόμενου, του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στην κατηγορία Optimist, Νίκου Παππά, ο οποίος ανακηρύχθηκε από την World Sailing μετά από ψηφοφορία 100 και πλέον χωρών, σαν ο κορυφαίος νέος ιστιοπλόος του κόσμου για το 2026, έδωσε στο Περιφερειακό πρωτάθλημα της Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων μια άλλη διάσταση.

Το Οpen Περιφερειακό πρωτάθλημα (Grand Slam) Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, διοργάνωσε από 4 έως 7 Ιανουαρίου ο Ναυταθλητικός Όμιλος Βόνιτσας, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στις κατηγορίες Optimist και ILCA 4 και συμμετείχαν εκτός των ομάδων της περιφέρειας, αθλητές από την Θεσσαλονίκη, το κέντρο και φυσικά η αγωνιστική ομάδα του Ι.Ο.Πατρών με 5 αθλητές Ilca 4 και 5 Optimist.

Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από τις πολλές συμμετοχές, αλλά και τις δύσκολες Ακαιρικές συνθήκες με δυνατή βροχή και ανέμους, με τους αθλητές του Ι.Ο. Πατρών να πραγματοποιούν μια πολύ καλή εμφάνιση τόσο στην κατηγορία ILCA όσο και στην κατηγορία Optimist.

Ο Νίκος Παππάς, με πρώτη θέση σε όλες τις ιστιοδρομίες κυριάρχησε και οδήγησε τον όμιλο της Βόνιτσας να ανακηρυχθεί πρωταθλητής περιφέρειας.

Στην κατηγορία Optimist κάτω των 13 ετών ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών κατέκτησε την 1η, 2η και 3η θέση (ο 4ος ισοβάθμησε με τον 3ο ), και συγκεκριμένα σε σύνολο 64 αθλητών που αγωνίστηκαν, ο Ματθαιόπουλος Μάριος κατετάγη 1ος στα U13 και 6ος στη γενική, ο Αργυρός Λεωνίδας στη 2η θέση και 9ος στη γενική κατάταξη και ο Καρακαπιλίδης Ιορδάνης 4ος (ισοβάθμισε με τον αθλητή που κατέλαβε την 3η θέση) και 12ος στη γενική. Πολύ καλή εμφάνιση από τους νέους , Κορδά Έκτορα 20ο στη γενική, και Χονδρομάρα Μυρτώ 57η στη γενική.

Στην κατηγορία ILCA 4 σε σύνολο 41 συμμετοχών οι αθλητές μας επιβεβαίωσαν την καλή φόρμα που βρίσκονται με την Δούσκα Κωνσταντίνα 1η στα κορίτσια και 3η στη γενική κατάταξη, τον Κουτσουρόπουλο Φίλιππο 2ο στα αγόρια και 4ο στη γενική, τον Αργυρό Ιωάννη 9Ο στη γενική και 8ο στα αγόρια, τον Κουτσουρόπουλο Παναγιώτη 25ο στη γενική και τον Ανδριόπουλο Ηλία 40ο στη γενική στον πρώτο του αγώνα..

Την αποστολή συνόδευε ο προπονητής του Ομίλου, Γιώργος Χατζηκωνσταντίνου.

Συγχαρητήρια τους αθλητές μας και τον προπονητή για την επιτυχία!

Ευχαριστούμε τον Ναυταθλητικό Όμιλο Βόνιτσας για την άψογη φιλοξενία και τους γονείς των αθλητών μας που στηρίζουν την προσπάθεια των παιδιών και του Ομίλου.

Μέγας χορηγός Ι.Ο. Πατρών, Super Cargo!