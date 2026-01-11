Ο Προμηθέας έχασε με το βαρύ 96-78 στο Μαρούσι

Το Μαρούσι πέτυχε πολύ σημαντική νίκη απέναντι στον Προμηθέα με 96-78 για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Συγκλονιστική εμφάνιση του Σαλάς που πέτυχε 30 πόντους, ενώ ο Μέικον σταμάτησε στις 9 ασίστ.

Το Μαρούσι επικράτησε του Προμηθέα στον Άγιο Θωμά με 96-78 και έβαλε φωτιά στη μάχη της παραμονής με την ολοκλήρωση της 14ης αγωνιστικής της Α1 Basket League Stoiximan.

Το αρνητικό σερί των επτά συνεχόμενων ηττών για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου σταμάτησε με τον Μαξίμ Σαλάς να πετυχαίνει 30 πόντους (10/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα), ενώ είχε και 8 ριμπάουντ φτάνοντας τους 32 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Πολύ καλό παιχνίδι και από τον Μέικον, ο οποίος πέτυχε 14 πόντους, ενώ είχε και 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Για την ομάδα του Κούρο Σεγκούρα ξεχώρισε ο Κόλεμαν ο οποίος είχε 22 πόντους (7/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/5 βολές) και 16 ριμπάουντ σε ένα πολύ μεγάλο νταμπλ νταμπλ.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν την αναμέτρηση ανταλλάσσοντας καλάθια για τα πρώτα επτά λεπτά και το Μαρούσι να έχει ισχνό προβάδισμα με 15-14. Οι φιλοξενούμενοι σε εκείνο το σημείο έτρεξαν σερί 7-0 για το 15-21, όμως το Μαρούσι απάντησε κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 20-21.

Το σερί των γηπεδούχων συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο φτάνοντας συνολικά το 15-0 με το σκορ να διαμορφώνεται στο 30-21, ενώ στο 15′ οι παίκτες του Παπαθεοδώρου έφτασαν και το +10 (38-28). Ο Προμηθέας όμως αντέδρασε πριν την ανάπαυλα με τον ΜακΚάλουμ να πετυχαίνει το τελευταίο καλάθι του πρώτου μέρους για το 47-44.

Οι ομάδες επέστρεψαν από τα αποδυτήρια αποφασισμένες να δώσουν μία πραγματική μάχη. Η σημασία της αποψινής αναμέτρησης είναι τέτοια για τις δύο ομάδες, που το παιχνίδι πήρε μία άγρια ομορφιά. Το Μαρούσι κατάφερε με πιο καθαρό μυαλό να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες του, να παραμείνει μπροστά και να αυξήσει τη διαφορά, ξεκινώντας την τελευταία περίοδο στο +5 (71-66).

Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με το Μαρούσι να τρέχει επιμέρους 11-4 στα πρώτα πέντε λεπτά και να προηγείται με 12 πόντους (82-70). Σαλάς και ΝτεΣόουζα στο χρονικό αυτό σημείο έκαναν ότι ήθελαν στη ρακέτα του Προμηθέα και έδωσαν απόσταση ασφαλείας στους γηπεδούχους.

Με τον Μέικον σε εξαιρετικό δημιουργικά βράδυ, το Μαρούσι δεν είχε πρόβλημα να διαχειριστεί τον ρυθμό για το υπόλοιπο της αναμέτρησης φτάνοντας σε μία σπουδαία νίκη.

OΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Ζακεστίδης, Χατζημπαλίδης

TΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-21, 47-44, 71-66, 96-78

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στη 15η αγωνιστική το Μαρούσι θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (17/1, 16:00), ενώ ο Προμηθέας θα υποδεχθεί τον Πανιώνιο (17/1, 16:00).