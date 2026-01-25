Back to Top
Πάτρα: Τραγωδία στον Καστελλόκαμπο - Ένας άνδρας νεκρός μετά από πυρκαγιά σε κατοικία

75χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Σοκ προκαλεί περιστατικό που σημειώθηκε στις Δάφνες στον Καστελλόκαμπο, όπου ένας 75χρονος άνδρας, πρώην διαιτητής του βόλεϊ εντοπίστηκε νεκρός έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην κατοικία του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά ακούστηκε έκρηξη, γεγονός που διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 75χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του εντός της οικίας. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, καθώς και οι συνθήκες θανάτου του ηλικιωμένου, διερευνώνται από την Πυροσβεστική και την Αστυνομία.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από ακόμη μία τραγωδία που εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

