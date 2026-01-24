Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα - Στο νοσοκομείο 25χρονη

Στιγμές αναστάτωσης σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (24/01/26) στην Πάτρα, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σαλόνι διαμερίσματος που βρίσκεται στον 5ο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Δελβίνου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έφτασε άμεσα στο σημείο και κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε άλλα σημεία του διαμερίσματος ή σε γειτονικά σπίτια.

Για προληπτικούς λόγους, η 25χρονη ένοικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία της.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί του Β’ Αστυνομικού Τμήματος για τη συνδρομή τους.